«Ветер с моря» — картина американского художника Эндрю Уайета, написанная в 1947 году. Находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

1940-е годы невольно стали для художника важным, переломным этапом жизни и творчества. Слабый здоровьем художник не воевал. Но драматические события не обошли и его, пусть и в личной жизни. Он получил важные технические навыки, особенно в акварели и техники живописи, как специалист. Но по мнению Уайета, его произведения выходили мало взволнованными, не удовлетворяли требованиям художника.

В 1945 году во время переезда через железную дорогу Уайет двигаясь на своем автомобиле вместе с отцом и двухлетним внуком попал в аварию. Ньюэлл Конверс и внук — погибли. Трагическое событие сильно повлияло на впечатлительную личность Уайета, у него как заново открылись глаза души, которую усыпили монотонные, дремлющих события американской провинции. Он начал остро ценить мгновение, отдельное состояние пейзажа в отдельном настроении человека, ведь все это неповторимое исчезает навсегда. После трагической гибели родных, жизнь Уайета ни стала счастливее. Но он почувствовал изменения в собственной психике, в собственном мировосприятии, в собственном творчестве. Теперь он гнался за мгновениями, видя в них течение времени и отражение вечности. Он отметил:

Ранее (до смерти отца) я был только искусным акварелистом - много взмахов кистью и заливок. Когда погиб отец, во мне проснулось желание доказать, что его воспитание не было бесплодным, бесполезным - теперь я стремился сделать что-то серьезное... Впервые в своей жизни я рисовал, четко осознавая - почему и для чего.

Картины «Мир Кристины» и «Ветер с моря» стали визитными карточками американского искусства середины 20 века и важными произведениями художника.

«Ветер с моря» — это пейзаж, увиденный из окна дома семьи Ольсон. Мезонин этого дома художник приспособил для собственной мастерской. Он поднимался вверх и никому не мешал, как и никто не мешал художнику. В жаркое время художник открыл окно и застыл, потому что в комнату ворвался ветер, как живое существо. Это был редкий здесь ветер с моря. И пустая комната, и пустынный пейзаж за окном воспринимались художником как дом этого живого существа. Он начал работать над новым произведением, где присутствуют интерьер и пейзаж. Художник ждал два месяца, чтобы дождаться нового дня, когда живое существо ветра снова посетило местность и качала старушку занавес так, как было нужно для художника.