Виртуальная служба знакомств
Виртуальная служба знакомств — интернет-сервис, предоставляющий пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с другими пользователями, аналог реальных служб знакомств. Цели знакомств у различных пользователей могут быть самые разные — виртуальное общение, дружба, серьёзные отношения, создание семьи, секс, виртуальный секс (нередко — всё вместе).
В число пользователей могут входить лица, находящиеся во всех уголках земного шара.
Механизм работы[править | править код]
Механизм работы в виртуальной службе знакомств следующий: человек, желающий познакомиться, создает анкету в службе знакомств, в которой указывает свой псевдоним (никнейм) и другие параметры, запрашиваемые службой (обычно это пол, возраст, цель знакомства, интересы). Большинство виртуальных служб знакомств предусматривают возможность загрузки фотографии пользователя, также допускается указание в анкетах контактных данных — телефона, почтового адреса (e-mail), ICQ. На многих сайтах знакомств, помимо анкетного поиска, предоставляются сопутствующие сервисы — веб-форумы, чаты, блоги и видеообщение.
Обычно виртуальные службы знакомств содержат функции поиска анкет по определённым параметрам, указанным при регистрации. Регистрационные данные могут быть изменены пользователем в любой момент. После регистрации пользователь может отправлять сообщения другим пользователям, получать сообщения от других пользователей и отвечать на них. После более или менее продолжительного общения пользователи виртуальных служб знакомств могут продолжить общение «в реале». Владельцы и администраторы служб знакомств следят за соблюдением порядка, иногда — блокируют пользователей, нарушающих этикет сетевого общения.
Оплата услуг[править | править код]
Существуют платные и бесплатные сервисы. Также существует множество сайтов, на которых регистрация бесплатна (и просмотр анкет свободен), но за отправку сообщений нужно платить, зачастую на контрактной основе. Услуги оплачиваются посредством отправки SMS с определённым кодом на номер с повышенным тарифом, а также с помощью различных систем онлайн-платежей. Доходность виртуальных служб знакомств обеспечивает реклама, а также дополнительные платные услуги, предоставляемые пользователям по их желанию.
Достоинства и недостатки[править | править код]
Современный сайт знакомств — это разновидность тематической социальной сети со всеми присущими этим сетям достоинствами и недостатками. В данной социальной сети также существуют как реальные, так и виртуальные (то есть не существующие реально) «пользователи», которые регистрируются в ней разными создателями с разными целями.
Достоинством сайтов знакомств является возможность выбрать собеседника (партнера) по критериям, рекламируемый «широкий ассортимент», возможность предварительного виртуального общения и возможность безболезненного прерывания общения с «пользователем», который не понравился, а также быстрота поиска[1].
Недостатками подобных ресурсов является присутствие на них огромного количества виртуальных «пользователей», созданных разными людьми с разными целями и выдаваемых за реальных, а в случае, если даже «пользователи» реальны, они могут оказаться в реальной жизни не вполне «адекватными» людьми. Также часто отмечается попадание многих участников в психологическую зависимость от данного ресурса, когда цель и средство меняются местами (многих ресурс словно «засасывает» иллюзией бесконечно большого выбора, и они под любыми предлогами стараются продлить сам процесс выбора, уже не в состоянии окончательно осуществить само знакомство). Также очень широко сайтами знакомств пользуются разного рода жулики и обманщики[2], рекламные агенты, ищущие клиентов проститутки и их диспетчеры и сутенёры, деструктивное поведение которых (ложь, мимикрия под реальных добропорядочных пользователей и т. п.) сильно воздействуют на психику немногих реальных пользователей, вызывая у них глобальное недоверие ко всему ресурсу в целом. Кроме того, многие подобные ресурсы начинают активно спамить пользователей.
Обман пользователей на сайтах знакомств[править | править код]
С развитием сайтов знакомств очень широкое распространение получило множество способов обмана пользователей на сайтах знакомств[3][4].
Прежде всего это ряд различных мошеннических действий, использующих сайты знакомств просто как площадку для поиска жертв[5]. Представившись ищущему романтических отношений человеку потенциальным партнёром, злоумышленник сначала входит к нему в доверие, а затем под вымышленными предлогами просит его добровольно посылать деньги, номера банковских счетов, кредитных карт либо информацию, необходимую для кражи идентичности (номера паспортов, национальные идентификационные номера и т. д.)[6].
Ещё большее распространение получило мошенничество путём создания огромного количества фальшивых анкет и фальшивых подтверждений реальности пользователей на сайтах знакомств[7]. Количество фальшивых анкет исчисляется уже десятками миллионов[8], и сами хозяева сайтов пытаются оправдать это якобы «происками конкурентов»[8], однако, учитывая то, что для активации каждой анкеты на сайтах знакомств давно уже требуется отдельный мобильный телефонный номер[9][10], совершенно понятно, что никто, кроме самих хозяев сайтов, не может создавать миллионы фальшивых анкет[11]. Возбуждаются уголовные дела и проходят судебные процессы как над пользователями[5][12], так и над самими владельцами сайтов знакомств, которые в погоне за прибылью создают огромное количество фальшивых анкет[13] и ведут с помощью этих анкет фальшивую переписку с реальными пользователями.[14].
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ Преимущества интернет-знакомств
- ↑ Обманы на сайте знакомств | Интернет. Дата обращения 23 января 2013.
- ↑ Способы обмана - Обман на сайтах знакомств. Дата обращения 23 января 2013. Архивировано 7 февраля 2013 года.
- ↑ Обман на сайте знакомств "Мамба" » Книга жалоб Интернета (недоступная ссылка). Дата обращения 23 января 2013. Архивировано 12 мая 2012 года.
- ↑ 1 2 Scamski city, where online 'Russian brides' turn out to be Mafia conmen | Mail Online
- ↑ Новости NEWSru.com :: Мошенники в интернете выманивают у доверчивых мужчин до 2 млрд долларов в год
- ↑ CNews: «Мамба» обвинила агрегатор коротких номеров в потакании мошенникам. Дата обращения 23 января 2013.
- ↑ 1 2 "Мамба" удалила десятки миллионов анкет @ NBSP // Журнал для вебмастеров. Дата обращения 23 января 2013.
- ↑ Сеть знакомств Мамба / Служба поддержки
- ↑ Mamba.ru — регистрация на сайте знакомств
- ↑ Знакомства. Мобильный сайт знакомств Tabor.ru
- ↑ В Чите судят женщину, создавшую фальшивую анкету на сайте знакомств .::. Газета Бабр (недоступная ссылка). Дата обращения 23 января 2013. Архивировано 14 июля 2014 года.
- ↑ сайт знакомств МАМБА жалобы - жалоба на сайт знакомств системы Мамба. Дата обращения 23 января 2013. Архивировано 7 февраля 2013 года.[неавторитетный источник?]
- ↑ Владельца сайта знакомств уличили в создании фальшивых анкет пользователей (недоступная ссылка). Дата обращения 23 января 2013. Архивировано 17 апреля 2013 года.
Литература[править | править код]
- Белянин В. П. «Психология знакомства в Интернете и в жизни: Инструкция к применению». М.: Ридеро, 2017.- 362 с. Предисл. А. И. Войскунского. ISBN 978-5-4485-4381-4.