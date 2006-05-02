Пример сервиса знакомств

Виртуальная служба знакомств — интернет-сервис, предоставляющий пользователям Интернета услуги по виртуальному общению с другими пользователями, аналог реальных служб знакомств. Цели знакомств у различных пользователей могут быть самые разные — виртуальное общение, дружба, серьёзные отношения, создание семьи, секс, виртуальный секс (нередко — всё вместе).

В число пользователей могут входить лица, находящиеся во всех уголках земного шара.

Механизм работы [ править | править код ]

Механизм работы в виртуальной службе знакомств следующий: человек, желающий познакомиться, создает анкету в службе знакомств, в которой указывает свой псевдоним (никнейм) и другие параметры, запрашиваемые службой (обычно это пол, возраст, цель знакомства, интересы). Большинство виртуальных служб знакомств предусматривают возможность загрузки фотографии пользователя, также допускается указание в анкетах контактных данных — телефона, почтового адреса (e-mail), ICQ. На многих сайтах знакомств, помимо анкетного поиска, предоставляются сопутствующие сервисы — веб-форумы, чаты, блоги и видеообщение.

Обычно виртуальные службы знакомств содержат функции поиска анкет по определённым параметрам, указанным при регистрации. Регистрационные данные могут быть изменены пользователем в любой момент. После регистрации пользователь может отправлять сообщения другим пользователям, получать сообщения от других пользователей и отвечать на них. После более или менее продолжительного общения пользователи виртуальных служб знакомств могут продолжить общение «в реале». Владельцы и администраторы служб знакомств следят за соблюдением порядка, иногда — блокируют пользователей, нарушающих этикет сетевого общения.

Оплата услуг [ править | править код ]

Существуют платные и бесплатные сервисы. Также существует множество сайтов, на которых регистрация бесплатна (и просмотр анкет свободен), но за отправку сообщений нужно платить, зачастую на контрактной основе. Услуги оплачиваются посредством отправки SMS с определённым кодом на номер с повышенным тарифом, а также с помощью различных систем онлайн-платежей. Доходность виртуальных служб знакомств обеспечивает реклама, а также дополнительные платные услуги, предоставляемые пользователям по их желанию.

Достоинства и недостатки [ править | править код ]

Современный сайт знакомств — это разновидность тематической социальной сети со всеми присущими этим сетям достоинствами и недостатками. В данной социальной сети также существуют как реальные, так и виртуальные (то есть не существующие реально) «пользователи», которые регистрируются в ней разными создателями с разными целями.

Достоинством сайтов знакомств является возможность выбрать собеседника (партнера) по критериям, рекламируемый «широкий ассортимент», возможность предварительного виртуального общения и возможность безболезненного прерывания общения с «пользователем», который не понравился, а также быстрота поиска[1].

Недостатками подобных ресурсов является присутствие на них огромного количества виртуальных «пользователей», созданных разными людьми с разными целями и выдаваемых за реальных, а в случае, если даже «пользователи» реальны, они могут оказаться в реальной жизни не вполне «адекватными» людьми. Также часто отмечается попадание многих участников в психологическую зависимость от данного ресурса, когда цель и средство меняются местами (многих ресурс словно «засасывает» иллюзией бесконечно большого выбора, и они под любыми предлогами стараются продлить сам процесс выбора, уже не в состоянии окончательно осуществить само знакомство). Также очень широко сайтами знакомств пользуются разного рода жулики и обманщики[2], рекламные агенты, ищущие клиентов проститутки и их диспетчеры и сутенёры, деструктивное поведение которых (ложь, мимикрия под реальных добропорядочных пользователей и т. п.) сильно воздействуют на психику немногих реальных пользователей, вызывая у них глобальное недоверие ко всему ресурсу в целом. Кроме того, многие подобные ресурсы начинают активно спамить пользователей.

Обман пользователей на сайтах знакомств [ править | править код ]

С развитием сайтов знакомств очень широкое распространение получило множество способов обмана пользователей на сайтах знакомств[3][4].

Прежде всего это ряд различных мошеннических действий, использующих сайты знакомств просто как площадку для поиска жертв[5]. Представившись ищущему романтических отношений человеку потенциальным партнёром, злоумышленник сначала входит к нему в доверие, а затем под вымышленными предлогами просит его добровольно посылать деньги, номера банковских счетов, кредитных карт либо информацию, необходимую для кражи идентичности (номера паспортов, национальные идентификационные номера и т. д.)[6].

Ещё большее распространение получило мошенничество путём создания огромного количества фальшивых анкет и фальшивых подтверждений реальности пользователей на сайтах знакомств[7]. Количество фальшивых анкет исчисляется уже десятками миллионов[8], и сами хозяева сайтов пытаются оправдать это якобы «происками конкурентов»[8], однако, учитывая то, что для активации каждой анкеты на сайтах знакомств давно уже требуется отдельный мобильный телефонный номер[9][10], совершенно понятно, что никто, кроме самих хозяев сайтов, не может создавать миллионы фальшивых анкет[11]. Возбуждаются уголовные дела и проходят судебные процессы как над пользователями[5][12], так и над самими владельцами сайтов знакомств, которые в погоне за прибылью создают огромное количество фальшивых анкет[13] и ведут с помощью этих анкет фальшивую переписку с реальными пользователями.[14].