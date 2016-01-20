Газлайтинг
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Оригинал на английском языке — Gaslighting.
Газла́йтинг (от английского названия пьесы «Газовый свет»ruen[1][2]) — форма психологического насилия и социального паразитизма, главная задача которого — заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения и запугивания. Психологические манипуляции, призванные выставить индивида «дефективным», ненормальным[3][4]. Порой сложно опознать газлайтера, ведь уровень понимания работы психики у людей обычно низкий, также газлайтер выворачивает ситуацию так, будто виновата во всём сама жертва.
Этимология
Понятие «газлайтинг» восходит к названию пьесы «Газовый свет»ruen 1938 года (в США известна как «Улица ангела»; Angel Street) и её экранизациям «Газовый свет»ruen 1940 года и «Газовый свет» 1944 года, где смоделирована устойчивая психологическая манипуляция, применяемая главным героем по отношению к своей жертве. По сюжету муж молодой женщины переставляет в доме мелкие предметы обстановки и прячет вещи, чтобы создать у жены впечатление, будто она теряет память и рассудок. Название фильма указывает на светильный газ, использовавшийся в домах в викторианскую эпоху. Главная героиня замечает, что вечерами свет в доме слегка меркнет, в то время как её муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется, при этом освещение действительно меняется из-за того, что муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности.
Само понятие «газлайтинг» было введено в оборот начиная с 1960-х годов[5] для обозначения психологических манипуляций с целью посеять в жертве сомнение в объективном восприятии ею действительности. В 1980 году американская феминистка и социальный работник Флоренс Рашruen в своей книге «Строжайшая тайна: сексуальное насилие над детьми» (англ. The Best-kept Secret: Sexual Abuse of Children), посвящённой теме сексуального насилия над детьми, обобщила выводы относительно психологических манипуляций, представленных в версии фильма Джорджа Кьюкора 1944 года, отметив, что «даже сегодня слово [газлайтинг] используется для описания чьей-либо попытки разрушить представление кого-либо о реальности»[6].
Черты газлайтинга
Газлайтинг включает в себя человека или группу лиц, психического насильника или преследователя, а также второго человека, потерпевшего. Оно может быть сознательным или бессознательным и осуществляется тайно, так что возникающее в результате эмоциональное насилие не является явным.[7]
Инициатор газлайтинга:
- заставляет свою «жертву» усомниться в своей памяти;
- вынуждает задуматься о своей эмоциональной стабильности и адекватности;
- преподносит «жертву» как глупого, интеллектуально немощного человека;
- подчёркивает мнимую возрастную, гендерную и физиологическую некомпетентность;
- отрицает чувства и факты, которые важны для человека.
Клинические примеры
К газлайтингу часто прибегают социопаты и нарциссы. Первые последовательно переступают через принятые в обществе нормы, ломают правила и пользуются другими людьми, но являются убедительными лжецами, способными кого-то очаровать, и последовательно отрицают свои неверные поступки. Таким образом, тот, кто был виктимизирован социопатом, может сомневаться в своём восприятии действительности[8].
Некоторые супруги, практикующие физическое насилиеruen по отношению к своему партнёру, могут после насильственных действий прибегать к газлайтингу, решительно отрицая, что проявляли жестокость[2].
Газлайтинг может проявляться между родителем и ребёнком, когда родитель лжёт ребёнку, пытаясь исказить его восприятие мира[9].
Газлайтинг может иметь место, когда речь идёт о супружеской неверности: «Терапевты могут усугубить страдания жертвы посредством неверного определения женских реакций. […] Газлайтинговое поведение супруга может повлечь за собой нервный срыв у некоторых женщин [и] самоубийство при худшем развитии событий»[10][11].
Отношения газлайтинга могут возникать между психотерапевтом (или психиатром) и пациентом. В этом случае врач выступает для проходящего лечение человека в роли «всеведущего ума» (то есть эксперта). Вполне возможно, что это обернётся конфликтом, когда пациент будет не в состоянии осознать свои внутренние переживания иначе как посредством тех толкований, которые преподносятся доктором, а это, в свою очередь, может привести к тому, что пациент впадёт в состояние сомнения и скептицизма в собственных оценках и восприятии окружающего мира[12]. Более того, отношения газлайтинга возможны между пациентами и сотрудниками стационарных психиатрических учреждений[13].
В культуре
- Газовый свет (1944) — американский исторический фильм, снятый по одноимённой пьесе Патрика Гамильтона (1938).
- Газлайтинг описан в романе Джорджа Оруэлла «1984», где его использует персонаж О'Брайен против Уинстона Смита.
- Человек-невидимка (фильм, 2020)
См. также
- Власть и контроль в насильственных отношенияхruen
- Делегированный синдром Мюнхгаузена
- Заведомо невыполнимая задачаruen
- Контролирование сознания
- Обвинение жертвы
- Отрицание и обманruen
- Правдоподобное отрицание
- Психологическая война
- Психологические пыткиruen
- Социальная изоляция
- Чувство виныruen
- Эксперимент Аша
- Эффект Марты Митчелл
- Zersetzungruen
Примечания
- ↑ Dorpat, Theodore L. Gaslighting, the Double Whammy, Interrogation, and Other Methods of Covert Control in Psychotherapy and Psychoanalysis (англ.). — Jason Aronson, 1996. — ISBN 978-1-56821-828-1.
- ↑ 1 2 Jacobson, Neil S.; Gottman, John M. When Men Batter Women: New Insights into Ending Abusive Relationships (англ.). — Simon and Schuster, 1998. — P. 129—132. — ISBN 978-0-684-81447-6.
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Литература
На русском языке
- Кочетков Я. Газлайтинг: насилие, о котором не говорят // Psychologies
- Латыпов И. Газлайтинг: что делать, если вам отказывают в адекватности? // Psychologies
На других языках
- Calef V., Weinshel E. M. Some Clinical Consequences of Introjection: Gaslighting (англ.) // The Psychoanalytic Quarterlyruen : journal. — 1981. — January (vol. 50, no. 1). — P. 44—66. — ISSN 0033-2828. — PMID 7465707. (требуется подписка)
- Portnow, Kathryn. Dialogues of Doubt: The Psychology of Self-Doubt and Emotional Gaslighting in Adult Women and Men (англ.). — Harvard Graduate School of Education, 1996. (thesis/dissertation) (offline resource)
- Santoro, Victor. Gaslighting: How to Drive Your Enemies Crazy (англ.). — Loompanics Unlimited, 1994. — ISBN 978-1-55950-113-2. (offline resource)
- Stern, Robin. The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life (англ.). — Random House Digital, 2007. — ISBN 978-0-7679-2445-0. (limited preview available online)
Ссылки
- Gaslighting as a Manipulation Tactic: what it is, who does it, and why by George K. Simonruen, Ph.D., article on the topic of gaslighting published by Counselling Resource on November 8, 2011
- Sarah Strudwick (November 16, 2010) Dark Souls — Mind Games, Manipulation and Gaslighting based on her book Dark Souls: Healing and Recovering from Toxic Relationships