Газлайтинг

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Ингрид Бергман в 1944 году в фильме «Газовый свет»

Газла́йтинг (от английского названия пьесы «Газовый свет»ruen[1][2]) — форма психологического насилия и социального паразитизма, главная задача которого — заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения и запугивания. Психологические манипуляции, призванные выставить индивида «дефективным», ненормальным[3][4]. Порой сложно опознать газлайтера, ведь уровень понимания работы психики у людей обычно низкий, также газлайтер выворачивает ситуацию так, будто виновата во всём сама жертва.

Этимология

Понятие «газлайтинг» восходит к названию пьесы «Газовый свет»ruen 1938 года (в США известна как «Улица ангела»; Angel Street) и её экранизациям «Газовый свет»ruen 1940 года и «Газовый свет» 1944 года, где смоделирована устойчивая психологическая манипуляция, применяемая главным героем по отношению к своей жертве. По сюжету муж молодой женщины переставляет в доме мелкие предметы обстановки и прячет вещи, чтобы создать у жены впечатление, будто она теряет память и рассудок. Название фильма указывает на светильный газ, использовавшийся в домах в викторианскую эпоху. Главная героиня замечает, что вечерами свет в доме слегка меркнет, в то время как её муж настойчиво повторяет, что ей это только кажется, при этом освещение действительно меняется из-за того, что муж включает газовый свет в другой части дома, где ищет спрятанные драгоценности.

Само понятие «газлайтинг» было введено в оборот начиная с 1960-х годов[5] для обозначения психологических манипуляций с целью посеять в жертве сомнение в объективном восприятии ею действительности. В 1980 году американская феминистка и социальный работник Флоренс Рашruen в своей книге «Строжайшая тайна: сексуальное насилие над детьми» (англ. The Best-kept Secret: Sexual Abuse of Children), посвящённой теме сексуального насилия над детьми, обобщила выводы относительно психологических манипуляций, представленных в версии фильма Джорджа Кьюкора 1944 года, отметив, что «даже сегодня слово [газлайтинг] используется для описания чьей-либо попытки разрушить представление кого-либо о реальности»[6].

Черты газлайтинга

Газлайтинг включает в себя человека или группу лиц, психического насильника или преследователя, а также второго человека, потерпевшего. Оно может быть сознательным или бессознательным и осуществляется тайно, так что возникающее в результате эмоциональное насилие не является явным.[7]


Инициатор газлайтинга:

  • заставляет свою «жертву» усомниться в своей памяти;
  • вынуждает задуматься о своей эмоциональной стабильности и адекватности;
  • преподносит «жертву» как глупого, интеллектуально немощного человека;
  • подчёркивает мнимую возрастную, гендерную и физиологическую некомпетентность;
  • отрицает чувства и факты, которые важны для человека.

Клинические примеры

К газлайтингу часто прибегают социопаты и нарциссы. Первые последовательно переступают через принятые в обществе нормы, ломают правила и пользуются другими людьми, но являются убедительными лжецами, способными кого-то очаровать, и последовательно отрицают свои неверные поступки. Таким образом, тот, кто был виктимизирован социопатом, может сомневаться в своём восприятии действительности[8].

Некоторые супруги, практикующие физическое насилиеruen по отношению к своему партнёру, могут после насильственных действий прибегать к газлайтингу, решительно отрицая, что проявляли жестокость[2].

Газлайтинг может проявляться между родителем и ребёнком, когда родитель лжёт ребёнку, пытаясь исказить его восприятие мира[9].

Газлайтинг может иметь место, когда речь идёт о супружеской неверности: «Терапевты могут усугубить страдания жертвы посредством неверного определения женских реакций. […] Газлайтинговое поведение супруга может повлечь за собой нервный срыв у некоторых женщин [и] самоубийство при худшем развитии событий»[10][11].

Отношения газлайтинга могут возникать между психотерапевтом (или психиатром) и пациентом. В этом случае врач выступает для проходящего лечение человека в роли «всеведущего ума» (то есть эксперта). Вполне возможно, что это обернётся конфликтом, когда пациент будет не в состоянии осознать свои внутренние переживания иначе как посредством тех толкований, которые преподносятся доктором, а это, в свою очередь, может привести к тому, что пациент впадёт в состояние сомнения и скептицизма в собственных оценках и восприятии окружающего мира[12]. Более того, отношения газлайтинга возможны между пациентами и сотрудниками стационарных психиатрических учреждений[13].

В культуре

См. также

Примечания

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Литература

На русском языке

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