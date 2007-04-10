Идиократия

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Идиократия
Idiocracy
Постер фильма
Жанр антиутопия
фантастика
комедия
Режиссёр Майк Джадж
Продюсер Майк Джадж
Элиза Копловиц
Майкл Нельсон
Автор
сценария		 Майк Джадж
Итан Коэн
В главных
ролях		 Люк Уилсон
Майя Рудольф
Оператор Тим Сурстедт
Композитор Теодор Шапиро
Кинокомпания Twentieth Century Fox
Длительность 84 мин.
Страна
Язык английский
Год 2006
IMDb ID 0387808
Официальный сайт

«Идиократия» (англ. Idiocracy; от «идиот» + др.-греч. κράτος «власть») — американский фильм 2006 года, режиссёра и сценариста Майка Джаджа, кинокомедия.

Сюжет[править | править код]

В начале фильма рассказывается о влиянии естественного отбора на умственные способности и о причине численного превосходства глупых людей над умными.

Капрала Джо Бауэрса (Люк Уилсон), всю жизнь проработавшего военным библиотекарем в армии США, и проститутку Риту (Майя Рудольф) выбирают для участия в экспериментах по заморозке людей из-за их «обычности». Но вскоре про эксперимент все забывают, поскольку офицера Колинса (руководителя эксперимента) арестовали за сутенёрство.

Тем временем лаборатория закрывается, а на её месте открывается кафе «Fuddruckers[en]». Одновременно происходит всеобщее отупение человечества и резкое увеличение численности населения, в результате чего средний уровень IQ в мире снизился со 110 баллов (на 2005 год) до 20 баллов (2505 год).

Вместе с отупением человечества произошла деградация страны в целом — промышленность, инфраструктура были разрушены, по всей территории США выросли огромные мусорные кучи, нет ни одного живого растения, основным развлечением населения является просмотр порнофильмов, а из кранов вместо воды течёт энергетический напиток Brawndo. Также в стране произошла гиперинфляция — так типичной долларовой банкнотой является банкнота номиналом 10 млн долларов, обыкновенный кофе латте в Starbucks 2505 года стоит 200 долларов, а стоимость одного разговора по телефону составляет 2000.

В результате обвала одной из таких мусорных куч камеры, в которых лежали замороженные Джо и Рита, открылись. Как оказалось, они пролежали в замороженном состоянии целых 500 лет, в течение которых мир сильно изменился (очевидно, что в худшую сторону). Джо Бауэрс, не понимая, где находится, входит в квартиру одного из местных жителей Фрито Пендехо (Дэкс Шепард). Фрито, которого отвлекли от просмотра любимого сериала «Ой, мои шары», вышвыривает Джо на улицу.

При входе в кинотеатр Джо Бауэрсу бросаются в глаза необратимые изменения в качестве кинематографа, с которыми новые поколения людей уже вполне обвыклись и не выражают протеста: под смех сидящих в зрительном зале посетителей и издаваемые с экрана звуки метеоризма демонстрируется фильм с названием «Ass», где в течение всех полутора часов его длительности показывается лишь соответствующая часть тела человека. Фильм срывает кассу и завоёвывает все награды, в том числе — «Оскар» за лучший сценарий.

Оказавшись в больнице, Джо получает непонятный диагноз и одновременно узнаёт, какой сейчас год. Естественно, что денег у Джо не было, и его арестовывают за неуплату лечения и отсутствие татуировки на левой руке (штрихкода).

Между тем, Рита, пользуясь тупостью населения, уже успешно зарабатывает деньги с помощью проституции, требуя полную предоплату.

Пока Джо находится в заключении, ему наносят штрихкод с «новым именем» Не Уверен (Sure, Not) из-за ошибки в устройстве идентификации. Затем он прошёл тест на IQ, с лёгкостью справившись со «сложной» задачей (подсчитать количество вёдер).

Джо сбегает из тюрьмы, сказав охранникам, что его выпускают, возвращается в квартиру Фрито и спрашивает у него, где находится машина времени, которая могла бы помочь Джо вернуться назад, в 2005 год. Фрито говорит, что знает, где она находится, но соглашается помочь Джо лишь после того, как он пообещал Фрито миллиарды долларов. Находясь в пути и разыскивая машину времени, Джо и Фрито встречают Риту.

Но Джо арестовывают опять и отправляют в Белый Дом, для того, чтобы назначить его министром внутренних дел, поскольку по результатам теста IQ Джо оказался самым умным в мире человеком из ныне живущих. Президент США Двейн Элизондо Маунтин-Дью Герберт Камачо приказывает Джо решить такие проблемы, как нехватка урожая, пылевые бури и экономический кризис.

Первое время Джо никак не может понять, что от него требуют, но затем он случайно обнаруживает, что поля с посевами вместо воды поливают спортивным энергетическим напитком «Brawndo», производитель которого ранее приобрёл Комиссию США в сфере питания и лекарств и Федеральную Комиссию по Коммуникациям. После того, как Джо заменил энергетик обычной водой, снижение прибыли от продажи напитков и массовые увольнения в «Brawndo», на которую работает всё население страны, привели к беспорядкам, в результате чего Джо приговорили к «Ночи Реабилитации». «Ночью Реабилитации» в мире идиократии называются гладиаторские бои с участием рестлеров и машин-монстров. В боях принимает участие «известнейший офицер» Биф Сьюприм (Эндрю Уилсон).

Рита замечает, что на земле, которую Джо приказал поливать обычной водой, всё же начало что-то расти, и Фрито удалось показать зрителям на экране стадиона молодые ростки.

Президент оправдывает Джо и назначает его вице-президентом. Далее оказалось, что «машина времени», которая упоминалась ранее, представляет собой весьма примитивный аттракцион в парке развлечений, оформленный в историческом стиле.

Вскоре Джо был избран президентом, Джо и Рита поженились, и Рита родила трёх самых умных в мире детей; Фрито, ставший вице-президентом США, женат 8 раз и является отцом 32 глупейших в мире детей. В сцене после титров оказывается, что существует ещё и третья криогенная камера, которая открывается, выпуская на волю Апгрейдда — бывшего сутенёра Риты.

В ролях[править | править код]

Актёр Роль
Люк Уилсон Джо Бауэрс Джо Бауэрс
Майя Рудольф Рита Рита
Дэкс Шепард Фрито Фрито
Терри Крюз Дуэйн Элизондо Маунтин-Дью Герберт Камачо президент Дуэйн Элизондо Маунтин-Дью Герберт Камачо
Энтони Кампос министр обороны
Дэвид Херман госсекретарь
Эндрю Уилсон Биф Сьюприм Биф Сьюприм
Брендан Хилл министр энергетики
Дэнни Кокрен министр образования
Сара Рю генеральный прокурор
Джастин Лонг Лексус доктор Лексус
Эрл Мэнн рассказчик

Прокат[править | править код]

Майк Джадж анонсировал выход фильма 5 августа 2005 года, но дата постоянно сдвигалась. В апреле 2006 года датой выхода было объявлено 1 сентября 2006 года, и несмотря на то, что в августе снова сообщалось о сдвиге[1], фильм вышел на экраны кинотеатров вовремя, но в результате давления Голливуда[2] и угроз запретить показ релиз ограничился только шестью городами. (135 кинотеатров, тогда как обычные фильмы выходят на экраны 2500—3000 кинотеатров США). 20th Century Fox никак не продвигал фильм: не было ни постеров, ни телевизионной рекламы, ни анонсов. Возможно, сказались[3] множество резких критических публикаций, обвиняющих фильм в фашизме и сексизме[4].

Кассовые сборы составили 444 093 долларов в 135 кинотеатрах в США.

Фильм был выпущен на DVD 9 января 2007 года в полноформатном и широкоформатном вариантах. По состоянию на февраль 2007 года фильм собрал 9 млн долларов в DVD прокате, что более чем в 20 раз превышает ограниченный релиз в кинотеатрах.

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Carroll, Larry MTV Movie File. MTV. Viacom (August 30, 2006). Дата обращения 9 февраля 2007.
  2. Reihan Salam. The Movie Hollywood Doesn't Want You To See (англ.) // Slate. — 2006-09-29. — ISSN 1091-2339.
  3. Fox hides Mike Judge film Idiocracy. Entertainment Weekly's EW.com. Дата обращения 30 ноября 2015.
  4. Idiocracy Is a Cruel Movie And You Should Be Ashamed For Liking It (англ.). Paleofuture. Дата обращения 30 ноября 2015.

Ссылки[править | править код]

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