Кокаин (фильм)
|Кокаин
|Blow
|Жанр
|
драма
криминал
биография
|Режиссёр
|Тед Демме
|Продюсер
|
Денис Лири
Тед Демме
Джоэл Стиллерман
|Автор
сценария
|
Брюс Портер (книга)
Дэвид МакКенна
Ник Кассаветис
|В главных
ролях
|
Джонни Депп
Пенелопа Крус
Франка Потенте
Рэй Лиотта
|Оператор
|Эллен Курас
|Композитор
|Грэм Ревелл
|Кинокомпания
|
New Line Cinema,
Apostle,
Avery Pix,
Spanky Pictures
|Длительность
|124 мин.[1]
|Бюджет
|53 млн долл.[1]
|Сборы
|83 282 296 долл.[1]
|Страна
|США
|Язык
|английский
|Год
|2001
|IMDb
|ID 0221027
|Официальный сайт
«Кокаин» (англ. Blow) — художественный фильм режиссёра Теда Демме, вышедший на экраны в 2001 году. Фильм основан на реальной истории о жизни американского контрабандиста Джорджа Янга.
Сюжет[править | править код]
Это история, в которой всё крутится вокруг наркотиков, секса и безудержных вечеринок. В ней рассказывается о переходе от невинности к цинизму, от марихуаны к кокаину. И это очень личная история, потому что расцвет Пабло Эскобара, Джорджа Янга и торговли кокаином затронул очень многих известных людей. Джордж Янг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту своим способом — стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объёмах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и колумбийские наркокартели. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше, чем в наркотиках.
В ролях[править | править код]
|Актёр
|Роль
|Джонни Депп
|Джордж Джейкоб Янг
|Пенелопа Крус
|Мирта Янг
|Франка Потенте
|Барбара Бакли
|Пол Рубенс
|Дерек Фореал
|Рэйчел Гриффитс
|Эрмин Джанг
|Жорди Молья
|Диего Дельгадо
|Клифф Кертис
|Пабло Эскобар
|Мигель Сандовал
|Августо Оливерас
|Итэн Сапли
|«Тунец»
|Рэй Лиотта
|Фред Джанг
|Лола Глодини
|Рада
|Кевин Гейдж
|Leon Minghella
|Родригес, Элизабет
|Martha Oliveras
Реальные персонажи фильма[править | править код]
Джордж Янг[править | править код]
Джордж Янг (родился 6 августа 1942 года) по кличке Бостонский Джордж был основным игроком на рынке торговли кокаином в США 1970-х — начала 1980-х гг. Он действовал в рамках Медельинского картеля (Колумбия), поставлявшего в США контрабандным путём около 85 % кокаина.
Награды и номинации[править | править код]
Награды[править | править код]
- 2002 — премия Prism Awards за лучший театральный художественный фильм
Номинации[править | править код]
- 2002 — номинация на премию Гильдии костюмеров за лучший дизайн костюмов для фильма (Марк Бриджес)
- 2001 — номинация на приз Хрустальный глобус кинофестиваля в Карловых Варах (Тед Демме)
- 2002 — номинация на премию MTV Movie Awards за прорыв в исполнении женской роли (Пенелопа Крус)
- 2001 — номинация на премию World Soundtrack Awards за лучший американский оригинальный саундтрек, не выпущенный в виде альбома (Грэм Ревелл)
- 2001 — номинация на премию Золотая малина за худшую женскую роль (Пенелопа Крус).
Критика[править | править код]
На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 55 %, на основе 140 рецензий критиков, со средней оценкой 5,8 из 10[2].
На сайте Metacritic фильм набрал 52 балла из 100, на основе 34 отзывов[3].
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 3 «Кокаин» (англ.) на сайте Box Office Mojo
- ↑ ««Кокаин»» (англ.) на сайте Rotten Tomatoes
- ↑ «Кокаин» (англ.) на сайте Metacritic