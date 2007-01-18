Кокаин (фильм)

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У этого термина существуют и другие значения, см. Кокаин (значения).
Кокаин
Blow
Постер фильма
Жанр драма
криминал
биография
Режиссёр Тед Демме
Продюсер Денис Лири
Тед Демме
Джоэл Стиллерман
Автор
сценария		 Брюс Портер (книга)
Дэвид МакКенна
Ник Кассаветис
В главных
ролях		 Джонни Депп
Пенелопа Крус
Франка Потенте
Рэй Лиотта
Оператор Эллен Курас
Композитор Грэм Ревелл
Кинокомпания New Line Cinema,
Apostle,
Avery Pix,
Spanky Pictures
Длительность 124 мин.[1]
Бюджет 53 млн долл.[1]
Сборы 83 282 296 долл.[1]
Страна  США
Язык английский
Год 2001
IMDb ID 0221027
Официальный сайт

«Кокаин» (англ. Blow) — художественный фильм режиссёра Теда Демме, вышедший на экраны в 2001 году. Фильм основан на реальной истории о жизни американского контрабандиста Джорджа Янга.

Сюжет[править | править код]

Это история, в которой всё крутится вокруг наркотиков, секса и безудержных вечеринок. В ней рассказывается о переходе от невинности к цинизму, от марихуаны к кокаину. И это очень личная история, потому что расцвет Пабло Эскобара, Джорджа Янга и торговли кокаином затронул очень многих известных людей. Джордж Янг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту своим способом — стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объёмах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и колумбийские наркокартели. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше, чем в наркотиках.

В ролях[править | править код]

Актёр Роль
Джонни Депп Джордж Джейкоб Янг Джордж Джейкоб Янг
Пенелопа Крус Мирта Янг Мирта Янг
Франка Потенте Барбара Бакли Барбара Бакли
Пол Рубенс Дерек Фореал Дерек Фореал
Рэйчел Гриффитс Эрмин Джанг Эрмин Джанг
Жорди Молья Диего Дельгадо Диего Дельгадо
Клифф Кертис Пабло Эскобар Пабло Эскобар
Мигель Сандовал Августо Оливерас Августо Оливерас
Итэн Сапли «Тунец» «Тунец»
Рэй Лиотта Фред Джанг Фред Джанг
Лола Глодини Рада Рада
Кевин Гейдж Leon Minghella Leon Minghella
Родригес, Элизабет Martha Oliveras Martha Oliveras

Реальные персонажи фильма[править | править код]

Джордж Янг[править | править код]

Джордж Янг (родился 6 августа 1942 года) по кличке Бостонский Джордж был основным игроком на рынке торговли кокаином в США 1970-х — начала 1980-х гг. Он действовал в рамках Медельинского картеля (Колумбия), поставлявшего в США контрабандным путём около 85 % кокаина.

Награды и номинации[править | править код]

Награды[править | править код]

  • 2002 — премия Prism Awards за лучший театральный художественный фильм

Номинации[править | править код]

  • 2002 — номинация на премию Гильдии костюмеров за лучший дизайн костюмов для фильма (Марк Бриджес)
  • 2001 — номинация на приз Хрустальный глобус кинофестиваля в Карловых Варах (Тед Демме)
  • 2002 — номинация на премию MTV Movie Awards за прорыв в исполнении женской роли (Пенелопа Крус)
  • 2001 — номинация на премию World Soundtrack Awards за лучший американский оригинальный саундтрек, не выпущенный в виде альбома (Грэм Ревелл)
  • 2001 — номинация на премию Золотая малина за худшую женскую роль (Пенелопа Крус).

Критика[править | править код]

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 55 %, на основе 140 рецензий критиков, со средней оценкой 5,8 из 10[2].

На сайте Metacritic фильм набрал 52 балла из 100, на основе 34 отзывов[3].

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 3 «Кокаин» (англ.) на сайте Box Office Mojo
  2. ««Кокаин»» (англ.) на сайте Rotten Tomatoes
  3. «Кокаин» (англ.) на сайте Metacritic
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Ссылки[править | править код]

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