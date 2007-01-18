Кокаин (фильм)

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«Кокаин» (англ. Blow) — художественный фильм режиссёра Теда Демме, вышедший на экраны в 2001 году. Фильм основан на реальной истории о жизни американского контрабандиста Джорджа Янга.

Это история, в которой всё крутится вокруг наркотиков, секса и безудержных вечеринок. В ней рассказывается о переходе от невинности к цинизму, от марихуаны к кокаину. И это очень личная история, потому что расцвет Пабло Эскобара, Джорджа Янга и торговли кокаином затронул очень многих известных людей. Джордж Янг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту своим способом — стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объёмах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и колумбийские наркокартели. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше, чем в наркотиках.

В ролях [ править | править код ]

Реальные персонажи фильма [ править | править код ]

Джордж Янг [ править | править код ]

Джордж Янг (родился 6 августа 1942 года) по кличке Бостонский Джордж был основным игроком на рынке торговли кокаином в США 1970-х — начала 1980-х гг. Он действовал в рамках Медельинского картеля (Колумбия), поставлявшего в США контрабандным путём около 85 % кокаина.

Награды и номинации [ править | править код ]

2002 — премия Prism Awards за лучший театральный художественный фильм

2002 — номинация на премию Гильдии костюмеров за лучший дизайн костюмов для фильма (Марк Бриджес)

2001 — номинация на приз Хрустальный глобус кинофестиваля в Карловых Варах (Тед Демме)

кинофестиваля в Карловых Варах (Тед Демме) 2002 — номинация на премию MTV Movie Awards за прорыв в исполнении женской роли (Пенелопа Крус)

за прорыв в исполнении женской роли (Пенелопа Крус) 2001 — номинация на премию World Soundtrack Awards за лучший американский оригинальный саундтрек, не выпущенный в виде альбома (Грэм Ревелл)

за лучший американский оригинальный саундтрек, не выпущенный в виде альбома (Грэм Ревелл) 2001 — номинация на премию Золотая малина за худшую женскую роль (Пенелопа Крус).

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил рейтинг 55 %, на основе 140 рецензий критиков, со средней оценкой 5,8 из 10[2].

На сайте Metacritic фильм набрал 52 балла из 100, на основе 34 отзывов[3].