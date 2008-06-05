Конфе́тное де́рево, или Гове́ния сла́дкая (лат. Hovénia dúlcis) — листопадное дерево семейства Крушиновые.

Распространение и экология [ править | править код ]

Происходит из Японии, Восточного Китая, Кореи и предгорьев Гималаев, где оно может расти на высотах до 2000 м над уровнем моря, на суглинистых или влажных песчаных почвах. Родиной считается Китай.Успешно растёт и плодоносит в декабре-январе в Абхазии.

Ботаническое описание [ править | править код ]

Дерево может вырастать до 10—20 м в высоту. Оно довольно декоративно на вид: раскидистая крона, большие глянцевые тёмно-зелёные листья (черешковые, яйцевидные или сердцевидно-яйцевидные), гроздья маленьких кремовых цветков, цветущих в июле. Сухие косточковые плоды вырастают на концах мясистых плодоножек. Размножается семенами, а так же зрелыми стеблевыми и корневыми черенками[2].

Значение и применение [ править | править код ]

Сладкие ароматные плодоножки съедобны в необработанном виде и по вкусу напоминают кисловатый изюм, содержание сахара в них составляет 20-23%. Поэтому конфетное дерево ещё называют японским изюмным деревом[3]. В засушенном виде плодоножки могут использоваться подобно изюму.

Плодоножки конфетного дерева







