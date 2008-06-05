Конфетное дерево

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Конфетное дерево
Hovenia dulcis.jpg
Научная классификация
Международное научное название
Hovenia dulcis Thunb.
Wikispecies-logo.svg
Систематика
в Викивидах		Commons-logo.svg
Изображения
на Викискладе
ITIS  28554
NCBI  99292
EOL  582359
GRIN  t:19387
IPNI  717558-1
TPL  kew-2853957

Конфе́тное де́рево, или Гове́ния сла́дкая (лат. Hovénia dúlcis) — листопадное дерево семейства Крушиновые.

Распространение и экология[править | править код]

Происходит из Японии, Восточного Китая, Кореи и предгорьев Гималаев, где оно может расти на высотах до 2000 м над уровнем моря, на суглинистых или влажных песчаных почвах. Родиной считается Китай.Успешно растёт и плодоносит в декабре-январе в Абхазии.

Ботаническое описание[править | править код]

Дерево может вырастать до 10—20 м в высоту. Оно довольно декоративно на вид: раскидистая крона, большие глянцевые тёмно-зелёные листья (черешковые, яйцевидные или сердцевидно-яйцевидные), гроздья маленьких кремовых цветков, цветущих в июле. Сухие косточковые плоды вырастают на концах мясистых плодоножек. Размножается семенами, а так же зрелыми стеблевыми и корневыми черенками[2].

Значение и применение[править | править код]

Сладкие ароматные плодоножки съедобны в необработанном виде и по вкусу напоминают кисловатый изюм, содержание сахара в них составляет 20-23%. Поэтому конфетное дерево ещё называют японским изюмным деревом[3]. В засушенном виде плодоножки могут использоваться подобно изюму.

Плодоножки конфетного дерева



Примечания[править | править код]

  1. Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».
  2. Ггл. ред. А.М. Прохоров. Большая Советская Энциклопедия. — 3. — Москва: Советская Энциклопедия, 1969-1978. — С. 82. — 608 с.
  3. Головкин Б. Н. О чём говорят названия растений. — М.: Агропромиздат, 1986. — С. 71. — 160 с.
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Конфетное_дерево&oldid=113756846