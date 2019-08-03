«Кролик Джоджо» (англ. Jojo Rabbit) — американский комедийно-драматический фильм режиссёра и сценариста Тайка Вайтити, снятый на основе книги Кристины Лёненс «Caging Skies». Главные роли сыграли Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Тайка Вайтити, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант, Алфи Аллен, Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон.

Фильм вышел в прокат 18 октября 2019 года. В сентябре 2019 года фильм получил Гран-при 44-го Международного кинофестиваля в Торонто[3].

Йоханнес «Джоджо» Бетцлер — десятилетний мальчик, живущий в нацистской Германии на заключительном этапе Второй мировой войны в Европе. Джоджо живёт вместе со своей мамой Рози. Его отец воюет где-то на итальянском фронте, но вестей от него давно нет, а старшая сестра Инга некоторое время назад умерла от гриппа. У мальчика не очень получается ладить с другими детьми и у него только один друг, толстый мальчик по имени Йорки. Больше времени Джоджо проводит со своим воображаемым другом Адольфом Гитлером. В будущем он планирует стать телохранителем настоящего Гитлера. Джоджо является членом организации Юнгфольк и посещает их тренировочный лагерь, которым руководит капитан вермахта Кленцендорф. Тот лишился глаза на войне, поэтому командованием был отправлен в тыл и поставлен руководить Гитлерюгендом.

В лагере с Джоджо происходит неприятный инцидент. Старшие члены Гитлерюгенда дают ему задание убить кролика, которое Джоджо не может выполнить. Над ним начинают насмехаться и дают прозвище «Кролик Джоджо». Мальчик обижается и прячется в лесу, однако его ободряет его друг Адольф Гитлер. Джоджо с энтузиазмом возвращается к тренировкам, но невольно подрывает себя на учебной ручной гранате. Теперь у Джоджо всё лицо в шрамах и небольшая хромота. Чтобы мальчик не замыкался в себе сидя дома на больничном, мама отводит его к Кленцендорфу, где требует, чтобы её сыну дали какое-нибудь задание, чтобы ребёнок чем-то занимался и чувствовал себя нужным. Джоджо дают небольшие задания, такие как распространение пропагандистских листовок и сбор металлолома на военные нужды.

Однажды, оставшись дома один, Джоджо обнаруживает еврейскую девочку-подростка Эльзу, которая живёт в стене в комнате его сестры. Эльза предупреждает, чтобы тот не смел о ней никуда сообщать, так как в этом случае у него самого и его мамы будут проблемы из-за укрывания евреев. Джоджо несколько пугает тот факт, что евреи, оказывается, могут жить внутри стен, но что делать в этой ситуации он не знает. Мальчик периодически посещает Эльзу, чтобы выведать у неё «еврейские секреты», которые записывает в свой альбом. Постепенно он обращает внимание, что эта девочка хоть и еврейка, но не такая уж и плохая. На этой почве у него начинается конфликт с Адольфом Гитлером. Параллельно Джоджо замечает, что его мать недостаточно патриотична. Например, она радуется поражению Германии в Италии и приближению союзников. Однажды, собирая металлолом, Джоджо видит, как его мама распространяет некие листовки.

В один из дней домой к Джоджо приходят гестаповцы, которые устраивают в доме обыск. Они встречают в доме Эльзу, которая представляется умершей сестрой Джоджо Ингой. Кленцендорф, который проходил мимо, присутствовал при этом и подметил что-то неладное, однако никого не выдал. Позже в тот день Джоджо нашёл свою маму, повешенную на городской площади. Он вернулся домой полный решимости убить Эльзу. Мальчик ранил девушку ножом, но сделать задуманное не решился.

Некоторое время спустя Джоджо встретил на улице Йорки, который теперь мобилизован оборонять город. От него Джоджо узнал, что Гитлер застрелился, а на город с двух сторон надвигаются американские и советские войска. Во время боя за город Джоджо прячется среди руин, а после попадает в руки советского солдата, который отводит его во двор к другим немецким пленным, поскольку на нём была военная форма. Его спасает находящийся там раненый Кленцендорф. Тот снимает с мальчика нацистскую форму и плюёт в него, называя жидом. Советский солдат прогоняет Джоджо прежде чем раздаются выстрелы.

Джоджо спешит домой к Эльзе, которая по-прежнему прячется внутри стены. Мальчик боится сказать девушке правду, ведь узнав её, она покинет его и отправится в Париж к своему жениху. Джоджо вместо этого признаётся Эльзе в любви. Та в свою очередь говорит, что тоже любит его, но как младшего брата, а про своего жениха сообщает, что тот умер ещё в прошлом году. Джоджо выводит Эльзу на улицу, где она видит американских солдат. Девушка всё понимает и принимается танцевать, поскольку ранее она обещала, что сделает это первым делом, когда война закончится.

В ролях [ править | править код ]

В марте 2018 года стало известно, что лидера нацистов сыграет сам Вайтити. В центре сюжета окажется 10-летний мальчик, который отчаянно пытается стать членом нацистского режима во время Второй мировой войны. После ухода отца мальчик создает воображаемого друга, в котором объединяются образы его отца и Адольфа Гитлера[4]. Позже в том же месяце Скарлетт Йоханссон присоединилась к актёрскому составу, чтобы изобразить мать главного героя, тайную антинацистку[5]. В апреле 2018 года Сэм Роквелл присоединился к актёрскому составу, чтобы изобразить «нацистского капитана, который возглавляет лагерь гитлеровской молодёжи»[6]. В мае 2018 года Ребел Уилсон присоединилась к актёрскому составу, чтобы изобразить «жестокого инструктора в молодёжном лагере Гитлера». Съёмки проходили в Праге[7]. Позже в том же месяце новичок Роман Гриффин присоединился к актёрскому составу в роли сына Йоханссон, в то время как Томасин Маккензи сыграла роль еврейской девочки, которую Йоханссон прячет в своём доме[8]. В июне 2018 года Алфи Аллен был назначен Финкелем, вторым командиром капитана Кленцендорфа, а Стивен Мерчант — капитаном Дирцем, агентом гестапо[9][10].

Основное производство началось 28 мая 2018 года[8]. В феврале 2019 года съёмки были завершены[11].

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2019 года[12]. Он также показан на Фантастическом фестивале в сентябре 2019 года[13]. Фильм был выпущен 18 октября 2019 года[14].

В России фильм в прокат не вышел по причинам, которые представители компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» не смогли прокомментировать[15].

Награды и номинации [ править | править код ]

Кинопремия «Выбор критиков» в номинации «Лучший молодой актёр или актриса» - Роман Гриффин Дэвис за роль Йоханнеса «Джоджо» Бетцлера. Премия Гильдии сценаристов США за лучший адаптированный сценарий - Тайка Вайтити - режиссёр/сценарист. Международный кинофестиваль в Торонто Приз зрительских симпатий. Премия Гильдии дизайнеров костюмов за лучший дизайн костюмов в историческом фильме - Майес С. Рубео - художник по костюмам. Международная награда AACTA за лучший сценарий - Тайка Вайтити - режиссёр/сценарист. Golden Bicycle for Best Film in Together Again Program - Тайка Вайтити - режиссёр/сценарист.

Интересные факты [ править | править код ]