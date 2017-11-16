К звёздам (фильм)
|К звёздам
|лат. Ad Astra
|Жанры
|
фантастика
триллер
драма
приключения
|Режиссёр
|Джеймс Грэй
|Продюсеры
|
Деде Гарднер
Джеймс Грэй
Энтони Катагас
|Авторы
сценария
|
Джеймс Грэй
Итан Гросс
|В главных
ролях
|
Брэд Питт
Томми Ли Джонс
Дональд Сазерленд
Рут Негга
Лив Тайлер
|Оператор
|Хойте Ван Хойтема
|Композитор
|Макс Рихтер
|Кинокомпании
|
20th Century Fox
Regency Enterprises
Bona Film Group
New Regency
Plan B Entertainment
RT Features
Keep Your Head Productions
MadRiver Pictures
TSG Entertainment
|Дистрибьютор
|Walt Disney Studios Motion Pictures
|Длительность
|124 мин.[1]
|Бюджет
|$80–100 млн
|Сборы
|$132 807 427[2]
|Страна
|Язык
|английский
|Год
|18 сентября 2019, 20 сентября 2019[3], 19 сентября 2019[4] и 29 августа 2019
|IMDb
|ID 2935510
|Официальный сайт
«К звёздам» (лат. Ad Astra) — американский фантастический фильм 2019 года. В главных ролях Брэд Питт и Томми Ли Джонс.
Премьера фильма состоялась 29 августа 2019 года на 76-м Венецианском кинофестивале[5]. Выход в широкий прокат в США состоялся 20 сентября 2019 года[6], в России — 26 сентября.
Сюжет[править | править код]
Недалекое будущее[7]. Майор Рой Макбрайд (Брэд Питт) — астронавт, который на прекрасном счету в НАСА, он известен способностью полностью контролировать свои эмоции: пульс Макбрайда никогда не превышает 80 ударов в минуту.
В это время Земле и другим планетам Солнечной системы угрожает опасность — странные выбросы высокой энергии, предположительно антиматерии, называемые в прессе «Импульс». Выброс разрушает находящуюся на поверхности Земли, но при этом достигающую верхних границ атмосферы, антенну для поиска внеземной жизни, что едва не приводит к гибели Макбрайда.
Эту загадочную активность руководители НАСА и космических войск США (Space Command — SpaceCom) ассоциируют с отцом Макбрайда Клиффордом, который считался погибшим 16 лет назад в исследовательской миссии, направленной к границе Солнечной системы. Однако, оказывается, Клиффорд Макбрайд не погиб: его миссия — проект «Лима» — была глубоко засекречена. С корабля проекта был получен сигнал тревоги, а вскоре начались вспышки Импульса.
Пытаясь разобраться с природой катаклизмов, Макбрайд должен отправиться на Марс (крайний земной форпост), откуда должен передать несколько аудиопосланий для отца[8]. Его напарником становится пожилой астронавт, бывший коллега отца — полковник Прюитт. Они летят с пересадкой на Луне; во время поездки по обратной стороне Луны (от космопорта прибытия до военной базы — места отправки на Марс) на отряд Макбрайда нападают неизвестные пираты, которые промышляют захватом заложников. Затем у Прюитта происходит сердечный приступ, и он остаётся на Луне — отправляется на срочную операцию. При расставании Прюитт отдаёт Макбрайду секретный видеофайл; просмотрев позже запись, где Клиффорд Макбрайд в своем последнем послании на Землю рассказывает что на корабле произошел бунт и он расправился с бунтовщиками, желавшими прервать полёт и вернуться за Землю; Рой понимает, что руководство НАСА винит в Импульсе его отца. Затем, во время полёта на Марс, на корабле «Цефей», происходит встреча с научным кораблем, подавшим сигнал бедствия; в ходе визита на корабль погибает капитан «Цефея» (убит подопытной обезьяной).
Прибыв на Марс, Рой Макбрайд записывает несколько аудиопосланий для отца, которые отправляют в глубокий космос. Базу контролируют военные и миссия Роя окружена секретностью. Но затем героя неожиданно отстраняют от работы и, фактически, помещают под арест. От доктора Хелен Лантос Рой узнает о том, что «Цефей» готовится лететь к Нептуну с ядерной бомбой на борту — чтобы найти и уничтожить проект «Лима» и его отца. Для доктора Лантос происходящее тоже является личным: её родители тоже входили в экипаж доктора Клиффорда Макбрайда и были ликвидированы отцом главного героя. Лантос помогает Рою сбежать из-под ареста и добраться до ракеты. Рой улетает на «Цефее», при этом погибает штатный экипаж корабля (частично по вине майора). В итоге Рой в одиночку летит до Нептуна — около 79 дней.
Добравшись до Нептуна, Макбрайд-младший находит корабль проекта «Лима» и проникает на борт, но теряет свой транспортный модуль. Он устанавливает ядерный заряд около реактора корабля, источника Импульса. Затем Рой находит своего постаревшего отца. Уставший и больной Клиффорд Макбрайд рассказывает сыну, что часть экипажа подняла мятеж; при его подавлении погибли все члены «Лимы» — и мятежники, и невиновные. Но реактор оказался повреждён, что в итоге и стало причиной Импульса. Все эти годы Клиффорд жил один на корабле, параллельно проводя исследования космоса в поисках инопланетной жизни. Он наработал огромный объём информации, но с грустным результатом: похоже, люди — единственная разумная жизнь, если не во Вселенной, то, по крайней мере, в нашей галактике.
При переходе с «Лимы» на «Цефей» Клиффорд Макбрайд совершает самоубийство. Рой, забрав с собой записи работы отца, добирается до своего корабля и отправляется в обратный путь. Почти через три месяца он приземляется на Земле. В эпилоге фильма идёт монолог главного героя о его жизни, фоном служат кадры лечения Роя в госпитале. Финал — Рой находится в кафе и ждёт встречи со своей женой Евой, отношения с которой фактически сошли на нет из-за его работы.
В ролях[править | править код]
- Брэд Питт — Рой Макбрайд
- Томми Ли Джонс — Клиффорд Макбрайд
- Рут Негга — Хелен Лантос
- Лив Тайлер — Ева Макбрайд
- Дональд Сазерленд — полковник Прюитт
- Джейми Кеннеди — Питер Белло
- Джон Финн — Страуд
- Кимберли Элиз — Лоррейн Диверс
- Бобби Ниш — Франклин Йошида
- Лиза Гэй Хэмилтон — генерал-адъютант Амелия Фогель
- Джон Ортис — генерал Ривас
- Грег Брайк — Чип Гарнс
- Лорен Дин — Дональд Стэнфорд
- Донни Кешаварц — капитан Лоренс Таннер
- Наташа Лионн — Таня Пинкус
Прокат[править | править код]
В США и Канаде «К звёздам» вышла в одну неделю с «Аббатством Даунтон» и «Рэмбо: Последняя кровь», её кассовые сборы в дебютный уикэнд при прокате в 3450 кинотеатрах прогнозировались в 15-20 млн долл.[9][10]
По сборам в первую неделю проката «К звёздам» сравнивали с фильмом 2018 года «Человек на Луне»: драма о космосе, получившая высокие оценки критиков и менее тёплый приём у зрителей, выразившийся в слабых сборах несмотря на актёрский состав и бюджет.
- Кассовые сборы
В первый день проката картина заработала 7,2 млн, включая 1,5 млн от ночных предпросмотров в четверг. Сборы за первую неделю проката составили 19 млн долл., «К звёздам» занял второе место, уступив только «Аббатству Даунтон»[11]. При этом, по оценкам Deadline Hollywood убытки компании Fox составят около 30 млн долл., при прогнозируемых финальных сборах фильма в 150 млн долл.[12]
Во вторую неделю проката фильм заработал 10,1 млн (5-е место), в третью — 4,4 млн (6-е место)[13][14].
Кассовые сборы фильма составили 132,8 млн долл: 50,2 млн было получено в США и Канаде, 82,6 млн — в других странах.
Выход в прокат в России состоялся 26 сентября. Фильм стал лидером по сборам в России в первые выходные проката[15].
Критика[править | править код]
На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 84 % на основе 363 рецензий критиков со средней оценкой 7,55 из 10[16]. На Metacritic фильм получил оценку 80 из 100 на основе 56 рецензий, что соответствует, согласно классификации агрегатора, статусу «всеобщее признание»[17].
Примечания[править | править код]
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- ↑ https://www.imdb.com/title/tt2935510/releaseinfo
- ↑ http://nmhh.hu/dokumentum/198182/terjesztett_filmalkotasok_art_filmek_nyilvantartasa.xlsx
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- ↑ К звёздам, 2018. Дата обращения: 16 ноября 2017. Архивировано 17 ноября 2017 года.
- ↑ Событие происходит в конце XXI века. Но поскольку, он показывает что Земля начала осваивать межпланетные перелёты, это происходит через нескольких лет после перевоспитания человечества.
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Ссылки[править | править код]
- Брэд Питт практически не видится с детьми из-за работы. Дата обращения: 16 ноября 2017. Архивировано 25 февраля 2018 года.
- Брэд Питт ищет в космосе отца, а Скарлетт Йоханссон разводится: Венеция-2019 // Вести.ру
- Мы объясним концовки 15 фильмов, которые вы, скорее всего, поняли неправильно // adme.ru
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