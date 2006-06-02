Метамизо́л на́трия (новолат. Metamizol natrii, Metamizole sodium, в России более известен как «анальги́н») — нестероидное противовоспалительное лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы пиразолонов в ампиронсульфонатном семействе лекарств. Во многих странах выведен из оборота в связи с риском развития агранулоцитоза[1].

Синтезирован Людвигом Кнорром в 1920 году для компании Hoechst. Впервые был использован в Германии в 1922 году под брендом «Новальгин», и в течение многих лет он был доступен без рецепта в большинстве стран, пока его токсичность не стала очевидной[2].

В ряде стран Европейского союза, включая Швецию (с 1972 года), а также в США (с 1977 года), Японии и Австралии метамизол запрещён из-за побочных эффектов, главным образом — из-за риска агранулоцитоза даже при однократном употреблении (по статистике, при возникновении этого серьёзного осложнения вероятность смертельного исхода оценивают примерно в 23 %[3] — в случае доступности медицинской помощи). В 1970-е годы, когда начали появляться запреты на применение этого препарата, оценка риска возникновения агранулоцитоза была существенно завышена[4][источник не указан 2530 дней] по сравнению с данными на конец 1990-х годов (сейчас риск возникновения этого осложнения оценивается около 0,2—2 случая на миллион человеко-дней использования).

В 2002 году было опубликовано исследование, авторы которого утверждали об относительно высоком риске агранулоцитоза, но результаты этого исследования не воспроизводятся у других авторов. Само исследование вызывает серьёзные сомнения в его качестве из-за крайне малой выборки и специфическом отборе пациентов, принимавших метамизол натрия месяцами и годами без перерыва. При повторном анализе исходных данных получается, что анальгин — один из самых безопасных противовоспалительных препаратов, но в любом случае использованных авторами данных недостаточно для каких бы то ни было выводов. Метаанализы, проведённые в 2015 и 2016 годах, показали отсутствие связи агранулоцитоза с приёмом анальгина.

Тем не менее запрет в большинстве стран сохраняется, поскольку у препарата есть очень много доступных альтернатив, в том числе аспирин, парацетамол, ибупрофен. В Германии метамизол отпускается только по рецепту врача. В России с 2009 года метамизол исключён из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но сохранён в свободной продаже и в государственных стандартах оказания скорой медицинской помощи по многим заболеваниям, например при лихорадке[5] у детей, травмах[6][7][8][9][10][11][12][13][14], стенозе гортани[15], пневмонии[16], почечной колике[17] и т. д. Препарат продаётся под именами дженериков: «Анальгин», «Андипал», «Баралгин», «Брал», «Максиган», «Ревалгин», «Седальгин», «Спазган», «Спазмолгон», «Спазмалин», «Спазмофарм», «Спазмоблок», «Темпалгин», «Тринальгин»[18][19].

Применение в лечебной практике [ править | править код ]

Лечение послеоперационной боли [ править | править код ]

Единичная доза анальгина в дозе 500 мг обеспечивала эффективное облегчение боли (50 % или более снижение боли в течение четырёх-шести часов) для 7 из 10 (70 %) участников, по сравнению с 3 из 10 (30 %) с плацебо (пять исследований, 288 участников сравнения, умеренные доказательства качества), а меньшее количество участников нуждаются в дополнительных болеутоляющих средствах в течение четырёх-шести часов (7 % с дипироном, 34 % с плацебо, четыре исследования, 248 участников, данные низкого качества).

Слишком мало данных для сравнения анальгина непосредственно с другими обезболивающими средствами.

Недостаточно информации для выводов о других дозах и способах использования анальгина в этих исследованиях или о количестве людей, которые имели побочные эффекты. В исследованиях не сообщалось о серьёзных побочных эффектах или о выходе людей из исследований из-за побочных эффектов, хотя не все исследования предоставили информацию об этих результатах[20][21].

Лихорадочный синдром (инфекционно-воспалительные заболевания, укусы насекомых — комары, пчёлы, оводы и др., посттрансфузионные осложнения); болевой синдром (слабой и умеренной выраженности): в том числе невралгия, миалгия, артралгия, желчная колика, кишечная колика, почечная колика, травмы, ожоги, декомпрессионная болезнь, опоясывающий лишай, орхит, радикулит, миозит, послеоперационный болевой синдром, головная боль, зубная боль, альгодисменорея и т. д.

Гиперчувствительность, угнетение кроветворения (агранулоцитоз, цитостатическая или инфекционная нейтропения), печёночная и/или почечная недостаточность, наследственная гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, аспириновая астма, анемия, лейкопения, беременность (особенно в I триместре и в последние 6 недель), период лактации. C осторожностью. Период новорожденности (до 3 месяцев), заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит — в том числе в анамнезе), длительное злоупотребление этанолом. Внутривенное введение больным с систолическим артериальным давлением ниже 100 мм рт. ст. или при нестабильности кровообращения (например, на фоне инфаркта миокарда, множественной травмы, начинающемся шоке).

Побочные эффекты [ править | править код ]

Тошнота, рвота, гастралгия, олигурия, гипотермия, снижение артериального давления, тахикардия, одышка, шум в ушах, сонливость, бред, нарушение сознания, острый агранулоцитоз, геморрагический синдром, острая почечная и/или печёночная недостаточность, судороги, паралич дыхательной мускулатуры.

Лечение передозировки [ править | править код ]

Промывание желудка, солевые слабительные, активированный уголь; проведение форсированного диуреза, гемодиализ, при развитии судорожного синдрома — внутривенное введение противосудорожных препаратов (в частности, диазепама) и быстродействующих барбитуратов.

Особые указания [ править | править код ]

При лечении детей до 5 лет и больных, получающих цитостатические лекарственные средства, приём метамизола натрия должен проводиться только под наблюдением врача. Непереносимость встречается весьма редко, однако угроза развития анафилактического шока после внутривенного введения препарата относительно выше, чем после приёма препарата внутрь. У больных атопической бронхиальной астмой и поллинозами имеется повышенный риск развития аллергических реакций. На фоне приёма метамизола натрия возможно развитие агранулоцитоза, в связи с чем при выявлении немотивированного подъёма температуры, озноба, болей в горле, затруднённого глотания, стоматита, а также при развитии явлений вагинита или проктита необходима немедленная отмена препарата. При длительном применении необходимо контролировать картину периферической крови. Недопустимо использование для снятия острых болей в животе (до выяснения причины). Для внутримышечного введения необходимо использовать длинную иглу. Возможно окрашивание мочи в красный цвет за счёт выделения метаболита (значения не имеет).

Из-за высокой вероятности развития фармацевтической несовместимости нельзя смешивать с другими лекарственными средствами в одном шприце. Усиливает эффекты этанола. Рентгеноконтрастные лекарственные средства, коллоидные кровезаменители и пенициллин не должны применяться во время лечения метамизолом. При одновременном назначении циклоспорина снижается концентрация последнего в крови. Метамизол, вытесняя из связи с белком пероральные гипогликемические лекарственные средства, непрямые антикоагулянты, ГКС и индометацин, увеличивает их активность. Фенилбутазон, барбитураты и др. гепатоиндукторы при одновременном назначении уменьшают эффективность метамизола. Одновременное назначение с др. ненаркотическими анальгетиками, трициклическими антидепрессантами, контрацептивными гормональными лекарственными средствами и аллопуринолом может привести к усилению токсичности. Седативные и анксиолитические ЛС (транквилизаторы) усиливают анальгезирующее действие метамизола. Тиамазол и цитостатики повышают риск развития лейкопении. Эффект усиливают кодеин, блокаторы H2-гистаминовых рецепторов и пропранолол (замедляет инактивацию). Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявления гематотоксичности препарата.

Относится к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), группе производных пиразолона. По механизму действия похож на другие НПВП (неселективно блокирует ЦОГ и снижает образование простагландинов из арахидоновой кислоты, тем не менее эффект действия не абсолютен, как в случае с НПВП, и может быть блокирован стимулированием воспалительных рецепторов). Препятствует проведению болевых экстра- и проприорецептивных импульсов по пучкам Голля и Бурдаха, повышает порог возбудимости таламических центров болевой чувствительности, увеличивает теплоотдачу.

Отличительной чертой является незначительная выраженность противовоспалительного эффекта, вследствие чего препарат слабо влияет на водно-солевой обмен (задержка Na+ и воды) и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Оказывает принципиально анальгезирующее, жаропонижающее и некоторое спазмолитическое (в отношении гладкой мускулатуры мочевыводящих и желчных путей) действие. Эффект развивается через 20-30 мин после приёма внутрь и достигает максимума через 4 ч. В качестве жаропонижающего является более эффективным средством по сравнению с ибупрофеном и парацетамолом[22], но менее эффективен по сравнению с аспирином. По сравнению с обоими препаратами, метамизол является наисильнейшим анальгетиком.

Хорошо и быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. В стенке кишечника гидролизуется с образованием активного метаболита — неизменённый метамизол в крови отсутствует (только после внутривенного введения незначительная его концентрация обнаруживается в плазме). Связь активного метаболита с белками — 50—60 %. Метаболизируется в печени, выводится почками. В терапевтических дозах проникает в материнское молоко.

Химические свойства [ править | править код ]

Вступает в реакцию с гидроперитом в измельчённом состоянии с выделением едкого белого дыма (гидросульфид метиламмония), вследствие чего используется как эффектный химический фокус. Также вступает в реакцию, в измельчённом виде, с раствором перманганата калия в кислой среде, обесцвечивая его, за счёт сульфит ионов.