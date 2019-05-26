Паразиты (фильм)

«Паразиты» (кор. 기생충) — южнокорейский комедийно-драматический фильм с элементами триллера режиссёра Пон Чжун Хо, получивший Золотую пальмовую ветвь 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года[5].

Ким Китхэк раньше работал водителем, но давно уже потерял работу, и теперь влачит жалкое существование вместе со своей женой Чхунсук и двумя детьми выпускного возраста в жалкой полуподвальной квартире. Семья пытается свести концы с концами, складывая из картонок коробки для пиццы.

Однажды сын Китхэка Киу выпивает вместе со своим другом Мином, который работает репетитором по английскому языку для девочки из богатой семьи. Мин уезжает учиться за границу и предлагает Киу занять его место, так как тот в течение последних четырёх лет совершенствовался в английском языке, чтобы поступить в институт, и дарит Киу , который по задумке должен принести семье богатство.

Киу проходит собеседование в чрезвычайно роскошном и просторном особняке семьи Пак. Он производит на миссис Пак неизгладимое впечатление своими знаниями, и получает работу. Выходя из дома, он замечает на стене картину младшего сына Паков. Под предлогом того, что художественный потенциал мальчика следует развивать, он предлагает нанять в качестве наставника по искусству свою знакомую по имени Джессика, которая, по его словам, училась в художественной школе в США, но на самом деле это его сестра Киджон.

После того, как Киджон нанимают в дом Паков в качестве репетитора по художеству, для маленького сына Паков Тасона, она подстраивает все так, чтобы уволить водителя Паков и заменить его своим отцом, Китхэком. После того, как Китхэк устраивается на работу, ему удается пристроить и свою жену, Чхунсук: Кимы подстраивают увольнение экономки, Мунгван, выдав её аллергию на персиковую кожуру за туберкулёз.

Однажды Паки уезжают в путешествие в сельскую местность. Китхэк и его семья пользуются этой возможностью, чтобы отметить удачное оболванивание хозяев и выпить дорогого вина из семейного подвала. Внезапно появляется бывшая экономка Мунгван, которая говорит, что пришла забрать свои вещи. На самом деле она пришла к своему мужу Кынсэ, который скрывается от кредиторов в подвале дома. Из-за странного уважения к своему «тайному благодетелю» мистеру Паку, он «работает» датчиком движения, включая свет на лестнице вручную, когда по ней спускаются люди. Когда Мунгван и ее муж узнают правду о семье Кимов, начинается драка. Китхэк и его семья умудряются победить, заперев пару в подвале; Мунгван при этом оказывается тяжело ранена.

Миссис Пак звонит Чхунсук, чтобы сказать ей, чтобы та приготовила еду; из-за дождя те возвращаются, не доехав до места назначения, и будут дома через несколько минут. Китхэк, Киджон и Киу, которых не должно было быть в доме, прячутся, их несколько раз чуть было не обнаруживают, но, наконец, им удается скрыться незамеченными. Затем они сбегают домой под проливным дождём, а вернувшись в свой бедный район, обнаруживают, что их полуподвальное жильё затопило. Киу бродит по квартире, чтобы найти большой камень, подаренный ему его другом в начале фильма. Киу, Киджон и Китхэк спят в школе, где организовано убежище для пострадавших от наводнения.

На следующий день миссис Пак, не зная о проблемах семьи, планирует устроить вечеринку по случаю дня рождения для своего сына и приглашает всю семью Ким принять участие в торжествах. Киу, который чувствует себя ответственным за всю цепь событий, спускается в бункер, неся с собой большой камень, намереваясь то ли обороняться им, то ли добить кого-то. Киу обнаруживает, что бывшая экономка умерла от ран. Кынсэ нападает на Киу, Кынсэ удается выбраться из подвала и оглушить Киу ударом камня. Он берет нож, ищет в небольшой толпе Кимов и пытается их зарезать. В суматохе он наносит удары только по богатым гостям, поскольку те загораживают ему проход. Он смертельно ранит Киджон, сын Паков теряет сознание от вида крови. Затем Кынсэ нападает на Чхунсук. Китхэк, горюющий над телом своей умирающей дочери, готовится помочь своей жене, а мистер Пак пытается сбежать со своим потерявшим сознание сыном, крича Китхэку, чтобы тот бросил ему ключи от машины. Чхунсук удается убить Кынсэ. Переворачивая труп, чтобы поднять ключи от машины, брошенные Китхэком, Пак зажимает нос, демонстрируя, что Кынсэ неприятно пахнет. Китхэк, который ранее подслушал, как Паки, обсуждая его, описывали и его собственный запах как отвратительный, впадает в ярость, и ударяет ножом Пака в сердце, убивая его.

Китхэк убегает и прячется в подвале, и в конце концов занимает бывшее место Кынсэ, став «датчиком движения» для следующих семей, обосновавшихся в поместье. Фильм заканчивается обменом сообщениями между Китхэком и Киу. Киу обещает, что однажды он заработает деньги и выкупит дом. Ему грезится, как он ходит по дому с агентом по недвижимости. В реальности фильм заканчивается тем, что Киу сидит в своём бедняцком доме, а Китхэк все так же прячется в подвале особняка.

В ролях [ править | править код ]

Сон Кан Хо — Ким Китхэк, глава семьи Ким

Ли Сон Гюн — Пак Тони, или мистер Пак

Чо Ёджон — Пак Ёнгё, или мадам Пак

Чхве У Сик — Ки У, сын Китхэка

Пак Со Дам — Киджон, дочь Китхэка

Пак Со Чжун — Минхёк, друг Киу

Съёмочная группа [ править | править код ]

Пон Чжун Хо — режиссёр и сценарист

Хон Гён Пхё — оператор

Чжан Ён Хван, Квак Син Э, Пак Мён Хун — продюсеры

Режиссёр Пон Чжун Хо и актёры на презентации фильма

Мировая премьера фильма состоялась 21 мая 2019 года на Каннском кинофестивале. Премьера в России состоялась 20 июня 2019 года на международном кинофестивале «Зеркало» имени Андрея Тарковского.

Основные съёмки фильма стартовали 18 мая 2018 года[6] и закончились через 77 дней, 19 сентября[7][8].

Награды и номинации [ править | править код ]



