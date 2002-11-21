Социо́ника — псевдонаучная[1][2][3] концепция типов личности и взаимоотношений между ними. Создана в 1970-х годах в СССР экономистом Аушрой Аугустинавичюте на основе типологии Юнга и теории информационного метаболизма А. Кемпинского[4][5]. В отличие от общепринятых в науке взглядов на возрастную изменчивость психики человека[6][7], соционика постулирует наличие неизменяемых в течение жизни 16 психологических типов[8]. Вопрос существования типов личности современная наука считает крайне спорным[7].

Независимые авторы указывают на недостаточную эмпирическую обоснованность соционики как в её основе, так и в дальнейшем развитии[⇨], а также на практическое отсутствие исследований по соционике за пределами бывшего СССР[9]. В обзоре литературы[10] по состоянию на 2013 год упомянуты лишь несколько работ не на русском языке, в основном принадлежащих авторам из бывшего СССР[11]. Приведена лишь одна книга (на болгарском), на фоне многочисленных публикаций на русском (только диссертаций свыше ста[12]). На Западе термин «соционика» (англ. socionics, нем. Sozionik[de]) употребляется в другом смысле — для обозначения междисциплинарной области исследований в области распределённых систем искусственного интеллекта и их приложениям к социологии[13][14].

Предмет изучения

Определения предмета соционики противоречивы, диапазон мнений широк, множество авторов соционических и околосоционических работ ведут полемику друг с другом[15]. Диапазон мнений:

Соционика как типология личности

Соционическая типология рассматривается наравне с другими типологиями личности в некоторых учебниках для вузов[16] и книгах по психологии[26].

По мнению ряда социоников, соционическая типология полностью согласуется с юнговской и следует из неё, в отличие от типологии Майерс-Бриггс, отклонившейся от типологии Юнга ввиду переставленных в ней у интровертированных типов позиций доминантной и вспомогательной психических функций[27]. По мнению других социоников, говорить о «полной согласуемости с первоисточником» некорректно: и в соционике, и в типологии Майерс-Бриггс по сравнению с оригинальной типологией Юнга произошла трансформация терминов[28].

Статус соционики

По наиболее смелым оценкам соционика представляет собой самостоятельную дисциплину, выходящую за рамки психологии, однако при этом даются совершенно разные определения её предмета[29][30][31] — её называют «междисциплинарной наукой, лежащей на стыке психологии, информатики и социологии»[29][32], «отраслью знаний, изучающей процессы, происходящие в обществе»[30] и даже «информационной бионикой»[31].

С другой стороны, существует мнение, что соционика является псевдонаукой[1][3]. Специальная комиссия Российской академии наук поставила соционику в ряд таких общеизвестных псевдонаук, как астрология и гомеопатия[2].

По мнению С. А. Богомаза, для выделения соционики в отдельную науку нет оснований. Он рассматривает соционическую типологию как отечественный вариант постъюнговской типологии, похожий на типологию Майерс-Бриггс. Построение теории интертипных отношений С. А. Богомаз считает несомненным вкладом А. Аугустинавичюте в развитие типологии К. Юнга, отмечая в то же время, что в соционике мало экспериментальных данных, отсутствует эмпирическая проверка многих положений, и есть много бессистемных псевдонаучных публикаций, дискредитирующих соционику[33].

А. Г. Шмелёв отмечает высочайшую популярность книг по соционике на русском языке, связывая её с запросом российского общества на ясную и яркую типологию индивидуальности. Он пишет, что авторы книг по соционике в своей типологии не используют экспериментально-научную аргументацию, но апеллируют к литературно-художественным ассоциациям, и что соционика сильно уступает как аргументированно критикуемой типологии Майерс-Бриггс, так и более строго научной дифференциальной психологии[34].

Г. Финк и Б. Майрхофер (Австрия) в работе по кросс-культурному менеджменту 2009 года упомянули соционику, как локальную для территории бывшего СССР типологию, похожую на типологию Майерс — Бриггс[35].

Политолог В. Кручинин полагает преждевременным и неоправданным принятие методологии соционики и её недоказанных гипотез в качестве достоверного рабочего инструмента. По его мнению, в методологии соционики существует ряд проблем, в частности, отсутствие единой школы методик тестирования, глубокая субъективность способов определения соционических типов и невоспроизводимость результатов[36].

Философ П. Монастырский приводит соционику как пример умозрительной концепции: из-за отсутствия объективных критериев типирования и отсутствии научной проверки у категорий соционики она является не наукой, но областью исследования[37]. Артемий Магун, рассматривающий состояние российских университетов, указывает на возникновение в них новых «экзотических», «причудливых» и «эндемичных» дисциплин — таких как синергетика, имиджеология, акмеология и соционика, — связывая это с общим кризисом высшего образования в постсоветской России и, в особенности, с изолированностью постсоветской традиции социального знания от мировой науки, результатом чего является нехватка взаимной критики концепций в этой области[38].

Распространённость соционики

Латвийская исследовательница Л. Зилите в своём обзоре сходств и различий MBTI и соционики на основе анализа большого количества авторов работ по этим теориям отмечает, что соционика распространена в России и на Украине, выделяя три главные школы соционики: киевскую (А. В. Букалов, В. В. Гуленко, В. Д. Ермак, Г. А. Шульман и др.), новосибирскую (Е. С. Филатова, Н. Р. Якушина и др.) и петербургскую (В. Миронов, Г. Рейнин и др.)[39]. Согласно Блутнеру и Хохнадель, соционика в основном используется в России и странах Восточной Европы, а несколько похожая на неё постъюнговская типология Майерс — Бриггс используется больше в США и Западной Европе, при этом соционика имеет ряд отличий от типологии Майерс — Бриггс, включая наличие теории взаимодействий или отношений между типами[20].

Г. Финк и Б. Майрхофер (Австрия) в 2009 году отмечали, что соционика не рассматривается в известной им литературе по менеджменту[19].

Филолог Т. Л. Абашкина в работе о психологической терминологии полагает, что широкая популярность в обществе таких псевдонаук, как соционика, астрология и гомеопатия в определённой степени объясняется «эффектом Барнума» — особенностью человека доверять описанию своей личности и оценкам общего характера в случае, когда он доверяет источнику информации[40]. Биолог А. Ю. Панчин, член Комиссии по борьбе с лженаукой РАН, также считает, что астрологи, хироманты и сторонники соционики в своей деятельности используют эффект Барнума[41].

Основы соционики

Соционика была сформулирована в начале 1970-х годов литовским экономистом и социологом Аушрой Аугустинавичюте и изложена в её работе 1980 года «О дуальной природе человека». Основным материалом для создания соционики послужило творческое прочтение работы Юнга «Психологические типы[en]». При этом сам Юнг предупреждал об ошибочности использования его работы как основы для (классификации) «навешивания на людей ярлыков».[42][43]

Аугустинавичюте также заимствовала концепцию «информационного метаболизма» из статьи Антона Кемпиньского, использовав образное сравнение автора о том, что психика «питается» информационными «сигналами», и осуществляет таким образом «информационный метаболизм», причём одни сигналы — полезны, а другие — вредны, «истощают психику»[44]. Однако среди социоников существует мнение, что Кемпиньский употреблял понятие «информационного метаболизма» в ином смысле, чем оно понимается в соционике[45].

Основные психические функции по Юнгу: — «рациональные» функции — «иррациональные» функции

Типология Юнга

Типология Юнга Основная статья:

Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг ввёл в психологию понятия «психических функций»[46][47][48] (характеристики индивидуальных психических процессов), которые в комбинации с его же «психическими установками» позволяют описать различные «типы личности»[49][46]. Юнг описал четыре психические функции (мышление, чувство, ощущение, интуиция) и две психические установки (интроверсия и экстраверсия)[46][49][50]. Полагая, что «чистых» экстравертов и интровертов не бывает, Юнг считал, что у каждого человека одна из этих установок преобладает[46].

По мнению Юнга, одна из этих характеристик или «функций» может быть господствующей над другими, и тогда формируется соответствующий «психологический тип» — мыслительный, чувственный, ощущающий или интуитивный[51].

Восемь наглядных психологических типов Функция Интроверсия / экстраверсия Мышление Экстравертное мышление Интровертное мышление Чувство Экстравертное чувство Интровертное чувство Ощущение Экстравертное ощущение Интровертное ощущение Интуиция Экстравертная интуиция Интровертная интуиция

Четыре психологических типа и две психологические установки Юнга дают восемь наглядных психологических типов[47] (см. таблицу «Восемь наглядных психологических типов»).

Основные и дополнительные функции Основная функция Возможные дополнительные Мышление Ощущение Интуиция Чувство Ощущение Интуиция Ощущение Мышление Чувство Интуиция Мышление Чувство — «рациональные» функции — «иррациональные» функции

Основные и дополнительные функции

Для более точного описания человеческой психики Юнг ввёл понятие «вспомогательной» или «дополнительной» функции[52].

Все функции он разделил на два класса: «рациональные», то есть лежащие в сфере разума — мышление и чувство, — и «иррациональные», то есть лежащие «за пределами разума» — ощущение и интуиция. Доминирование какой-либо функции требует подавления противоположной функции (мышление исключает чувство, ощущение — интуицию и наоборот), хотя этот простой принцип, согласно Юнгу, выполняется далеко не всегда[53]. (См рис. Основные психические функции по Юнгу [⇨].)

В дополнение к доминирующей функции может быть развита вспомогательная функция другого класса. Так, например, при доминировании рациональной чувственной функции дополнительно к ней может быть развита иррациональная функция (ощущения либо интуиции), а при доминировании иррациональной интуиции может быть развита рациональная функция (мышления либо чувства).[источник не указан 501 день]

Применимость юнговской типологии

Юнг не предназначал свою типологическую систему для классификации людей. Он считал её, во-первых, инструментом исследователя для упорядочивания бесконечно разнообразного психологического опыта, его классификации в некоем подобии координатной шкалы («тригонометрической сетки» — пишет Юнг)[47]. Во-вторых, типология — инструмент практического психолога, позволяющий на основе классификации пациента и самого психолога выбирать наиболее действенные методы и избегать ошибок[47].

Однако позже на основе Юнговской типологии были созданы инструменты именно для классификации: тесты Грея—Уилрайта[54], опросники «Индекс юнговских типов» (JTI) и Майерс—Бриггс (MBTI). Соционика также основана на классификации и делает на её основании объяснительные и предсказательные выводы. Кроме того, она распространяет классификацию и на воспринимаемую человеком информацию [⇨].

Эти отклонения порождают проблемы, которых была лишена теория Юнга. Для всех постюнговских типологий общей проблемой является вопрос о «действительном существовании» психических типов[18] и связанный с ним вопрос о воспроизводимости типирования во времени (устойчивости определения типа при повторном тестировании по прошествии времени). Для методики MBTI она довольно высока и составляет 70—80 % и выше[55][56].

В соционике дополнительно к проблемам других постюнговских типологий личности существует «» при определении типов разными методами (совпадение составляет только 25 %)[57], также добавляются умозрительность её понятий[37] и отсутствие общего представления о них среди социоников[45].

Психические функции в соционике

Психические функции в соционике Основная функция Название в соционике Интроверсия / экстраверсия Название в соционике Мышление Логика экстравертная «деловая логика» интровертная «структурная логика» Чувство Этика экстравертная «этика эмоций» интровертная «этика отношений» Ощущение Сенсорика экстравертная «волевая сенсорика» интровертная «сенсорика ощущений» Интуиция Интуиция экстравертная «интуиция возможностей» интровертная «интуиция времени» — «рациональные» функции — «иррациональные» функции

«Психические функции», которые у Юнга были количественными характеристиками психических процессов[49], А. Аугустинавичюте назвала «вариантами информационного метаболизма», и высказала гипотезу, что для восприятия окружающего мира психика человека использует восемь дискретных «соционических функций», каждая из которых воспринимает один определённый «аспект» информации, поступающей из окружающего мира[прим 1]. Поэтому в соционике развитость той или иной «соционической функции» соответствует способности человека разбираться в соответствующих аспектах окружающего мира.

Эти функции, по Аугустинавичюте, представляют собой элементы психики, с помощью которых человек взаимодействует с соответствующими «информационными аспектами» окружающего мира. По способу идентификации они полностью соответствуют «восьми наглядным психическим типам»[47] Юнга (см. таблицу).

Аугустинавичюте также внесла изменения в терминологию Юнга: вместо названий «мышление» и «чувство» используются термины «логика» и «этика», а вместо «ощущение» — «сенсорика», и ввела для функций графические обозначения:

Несколько слов о происхождении графических символов: Сенсорику мы обозначили кружком , фигурой, которая создаёт впечатление наиболее полного соприкосновения со всем внешним миром. Интуицию — треугольником , который отлично вписывается в круг. Логика и этика — это внешняя форма и внутреннее содержание одного и того же процесса. Поэтому если логику обозначили квадратом , как символом строгости мышления, то для внутренней стороны того же явления эмоционального накала нужно подобрать символ, помещающийся в квадрате. Так появился квадрат без угла . Аушра Аугустинавичюте. О дуальной природе человека

«Информационные аспекты»

С точки зрения соционики, «информационный поток», воспринимаемый и обрабатываемый психикой, делится в процессе «информационного метаболизма», в соответствии с числом соционических функций, на восемь «аспектов», каждый из которых «обрабатывается» своей функцией. Соционика исходит из положения, что разные типы личности по-разному воспринимают и обрабатывают «информационные аспекты», в связи с разницей в развитии соответствующих функций.[источник не указан 503 дня]

Соционический тип

В отличие от теории Юнга [⇨], в соционике считается, что одна из психических функций всегда является господствующей и отчасти подавляет остальные. Тогда, с учётом «дополнительной» функции [⇨], «восемь наглядных психических типов» Юнга [⇨] дают шестнадцать «соционических типов» (типов «информационного метаболизма», ТИМ). Среди социоников не существует однозначного понимания, чем является «тип информационного метаболизма»[45], а отсутствие объективных критериев определения соционического типа является основной проблемой соционики[37].

Разными социониками было предложено несколько систем обозначений типов. Все системы можно условно разделить на две группы:

«Персонажные» и «исторические» названия — псевдонимы, названные по именам известных исторических личностей или литературных персонажей, которые, как считают некоторые, относятся к соответствующим типам.

Характеристические обозначения — псевдонимы, указывающие на выраженные черты социотипов и (или) предпочтительную профессиональную принадлежность[58].

Основная

функция Дополнительная

функция Интроверсия /

экстраверсия Название в соционике Псевдонимы Мышление

(«логика») Ощущение («сенсорика») экстраверт Логико-сенсорный экстраверт (ЛСЭ) «Штирлиц», «Администратор» интроверт Логико-сенсорный интроверт (ЛСИ) «Максим Горький», «Инспектор» Интуиция экстраверт Логико-интуитивный экстраверт (ЛИЭ) «Джек Лондон», «Предприниматель» интроверт Логико-интуитивный интроверт (ЛИИ) «Робеспьер», «Аналитик» Чувство

(«этика») Ощущение («сенсорика») экстраверт Этико-сенсорный экстраверт (ЭСЭ) «Гюго», «Энтузиаст» интроверт Этико-сенсорный интроверт (ЭСИ) «Драйзер», «Хранитель» Интуиция экстраверт Этико-интуитивный экстраверт (ЭИЭ) «Гамлет», «Наставник» интроверт Этико-интуитивный интроверт (ЭИИ) «Достоевский», «Гуманист» Ощущение

(«сенсорика») Мышление («логика») экстраверт Сенсорно-логический экстраверт (СЛЭ) «Жуков», «Маршал» интроверт Сенсорно-логический интроверт (СЛИ) «Габен», «Мастер» Чувство («этика») экстраверт Сенсорно-этический экстраверт (СЭЭ) «Наполеон», «Политик» интроверт Сенсорно-этический интроверт (СЭИ) «Дюма», «Посредник» Интуиция Мышление («логика») экстраверт Интуитивно-логический экстраверт (ИЛЭ) «Дон Кихот», «Искатель» интроверт Интуитивно-логический интроверт (ИЛИ) «Бальзак», «Критик» Чувство («этика») экстраверт Интуитивно-этический экстраверт (ИЭЭ) «Гексли», «Советчик» интроверт Интуитивно-этический интроверт (ИЭИ) «Есенин», «Лирик»

Кроме того, применяются формульные обозначения, основанные на совокупности модельных признаков: «базисе Юнга», «признаках Рейнина», принадлежности к «малым группам Рейнина», или на «модели А».

Согласно концепции А. Аугустинавичюте, все 16 типов в совокупности образуют целостную информационную систему — «социон», целостность которого обусловливается информационными взаимодействиями между ними[59].

Информационная модель психики (модель А)

Аугустинавичюте разработала информационную модель психики человека, которую назвала своим инициалом, «модель А». Использование «модели А», по мнению социоников, позволяет описать особенности восприятия мира и поведение представителей разных соционических типов, дать научный прогноз отношений между людьми[60] и служит основой для теории интертипных отношений[61]. В ней используются термины психоанализа «Эго», «Суперэго» и «Ид», в дополнение к которым Аугустинавичюте вводит термин «Суперид». «Модель А» состоит из восьми полей, соответствующих всем четырём психическим функциям Юнга в обоих вариантах психологической установки (как «экстравертные» и как «интровертные»). Для каждого социотипа в эти ячейки заносят аспекты, на которых акцентированы психические функции у данного социотипа. В рамках модели А речь идёт об аспектах информации, на которых сконцентрированы разные психические функции Юнга в разрезе их психологических установок, а термин «функция» используется в собственном смысле, и обозначает влияние того или иного аспекта информации на моделируемого человека и его поведение.

Модель А, для примера заполненная аспектами типа ИЛЭ «Дон Кихот» (Искатель):

1 2 4 3 6 5 7 8 Эго Суперэго Суперид Ид

1 функция — «базовая» (программная), она определяет смысл жизни и программу действий данного социотипа.

(программная), она определяет смысл жизни и программу действий данного социотипа. 2 функция — «творческая» , она определяет механизм деятельности и способ реализации программной функции.

, она определяет механизм деятельности и способ реализации программной функции. 3 функция — «ролевая» (нормативная), по ней человек обычно старается показать себя компетентным, но разрешать сложные ситуации и долго работать в режиме этой функции человеку сложно.

(нормативная), по ней человек обычно старается показать себя компетентным, но разрешать сложные ситуации и долго работать в режиме этой функции человеку сложно. 4 функция — «болевая» (мобилизационная), точка наименьшего сопротивления; по болевой функции человек болезненно воспринимает информацию и нуждается в тактичной помощи, желательно без лишних слов.

(мобилизационная), точка наименьшего сопротивления; по болевой функции человек болезненно воспринимает информацию и нуждается в тактичной помощи, желательно без лишних слов. 5 функция — «внушаемая» (суггестивная), по ней человек воспринимает информацию некритично и с благодарностью, нуждается в помощи и советах. В то же время, человек плохо осознаёт свои потребности по данной функции вплоть до возникновения конкретных проблем — «чего-то хочется, а чего конкретно — непонятно».

(суггестивная), по ней человек воспринимает информацию некритично и с благодарностью, нуждается в помощи и советах. В то же время, человек плохо осознаёт свои потребности по данной функции вплоть до возникновения конкретных проблем — «чего-то хочется, а чего конкретно — непонятно». 6 функция — «активационная» (референтная), по ней человек ориентируется на ближайшее окружение, положительно реагирует на воздействие.

(референтная), по ней человек ориентируется на ближайшее окружение, положительно реагирует на воздействие. 7 функция — «наблюдательная» (контрольная, ограничительная, рамочная), по этой функции человек хорошо воспринимает и обрабатывает информацию, но предпочитает скорее критиковать ошибки других по данной функции, чем самому проявлять по ней инициативу. С её помощью человек ограничивает нежелательное воздействие на себя, выражает несогласие или отказ.

(контрольная, ограничительная, рамочная), по этой функции человек хорошо воспринимает и обрабатывает информацию, но предпочитает скорее критиковать ошибки других по данной функции, чем самому проявлять по ней инициативу. С её помощью человек ограничивает нежелательное воздействие на себя, выражает несогласие или отказ. 8 функция — «демонстративная» (эталонная, фоновая), она обычно проявляется без слов на деле, органично и естественно, без лишних объяснений.

Блоки «Эго» и «Суперэго» называют «ментальное кольцо», а блоки «Ид» и «Суперид» — «витальное кольцо». Считается, что обработка информации в функциях первого кольца осознаётся человеком, а второго — происходит бессознательно. Распределение аспектов по функциям колец в модели А получается зеркальным отражением друг друга, с изменением «вертности».

Функции блоков «Эго» и «Ид» характеризуются как «сильные», а функции блоков «Суперэго» и «Суперид» — «слабые». Имеется в виду соответствующее различие в возможностях — по пропускной способности и гибкости в оперировании выбранным аспектом информации.

Некоторые школы отмечают и исследуют у функций модели А различия по ещё нескольким параметрам, например размерностям, знакам и т. п.

Интертипные отношения

Соционика — не только типология личности, но и теория отношений, возникающих в результате взаимодействия между типами, что существенно отличает её от MBTI[20].

Под интертипными отношениями понимаются[61] особенности информационных взаимодействий между представителями соционических типов. Результат взаимодействия двух типов (и характер интертипного отношения) зависит от того, какие на каких позициях в моделях этих типов стоят взаимодействующие функции.

Подробное описание механизма возникновения и сущности всех интертипных отношений дано автором теории А. Аугустинавичюте[61].





Таблица интертипных отношений Составлена В. Ляшкявичюсом, учеником А. Аугустинавичюте I квадра II квадра III квадра IV квадра ИЛЭ СЭИ ЭСЭ ЛИИ ЭИЭ ЛСИ СЛЭ ИЭИ СЭЭ ИЛИ ЛИЭ ЭСИ ЛСЭ ЭИИ ИЭЭ СЛИ ИЛЭ

«Дон Кихот» Т Д А З П Р дел м СЭ пп квт К п р ро пД СЭИ

«Дюма» Д Т З А Р П м дел пп СЭ К квт р п пД ро ЭСЭ

«Гюго» А З Т Д ро пД п р квт К СЭ пп дел м П Р ЛИИ

«Робеспьер» З А Д Т пД ро р п К квт пп СЭ м дел Р П ЭИЭ

«Гамлет» п р ро пД Т Д А З П Р дел м СЭ пп квт К ЛСИ

«Максим Горький» р п пД ро Д Т З А Р П м дел пп СЭ К квт СЛЭ

«Жуков» дел м П Р А З Т Д ро пД п р квт К СЭ пп ИЭИ

«Есенин» м дел Р П З А Д Т пД ро р п К квт пп СЭ СЭЭ

«Наполеон» СЭ пп квт К п р ро пД Т Д А З П Р дел м ИЛИ

«Бальзак» пп СЭ К квт р п пД ро Д Т З А Р П м дел ЛИЭ

«Джек Лондон» квт К СЭ пп дел м П Р А З Т Д ро пД п р ЭСИ

«Драйзер» К квт пп СЭ м дел Р П З А Д Т пД ро р п ЛСЭ

«Штирлиц» П Р дел м СЭ пп квт К п р ро пД Т Д А З ЭИИ

«Достоевский» Р П м дел пп СЭ К квт р п пД ро Д Т З А ИЭЭ

«Гексли» ро пД п р квт К СЭ пп дел м П Р А З Т Д СЛИ

«Габен» пД ро р п К квт пп СЭ м дел Р П З А Д Т Сокращения: Т — тождественные отношения

Д — дуальные отношения

А — отношения активации

З — Зеркальные отношения

ро — родственные отношения

пД — полудуальные отношения

дел — деловые отношения

м — миражные отношения СЭ — отношения суперэго

квт — отношения квазитождества

пп — отношения полной противоположности

К — конфликтные отношения

П — отношения заказа (В заголовке строки — заказчик)

п — отношения заказа (В заголовке строки — подзаказный)

Р — отношения ревизии (В заголовке строки — ревизор)

р — отношения ревизии (В заголовке строки — подревизный) Пояснение: для определения интертипных отношений представителя одного ТИМ к представителю другого ТИМ, по таблице находим строку первого ТИМ по заголовкам в левом столбце, и столбец второго ТИМ по заголовкам в верхней строчке. Пересечение найденных строки и столбца покажет искомое интертипное отношение.

Дуальные отношения

Дуальные отношения являются одним из 16 видов интертипных отношений, описываемых в соционике. С точки зрения соционики, существует 8 возможных дуальных пар. Состоящие в дуальных отношениях партнёры называются также «дуалами». Дуальные партнёры принадлежат к одной квадре, один из них экстраверт, другой — интроверт. Дополняемость заключается в том, что, к примеру, если один из партнёров логик, то другой — этик; если один сенсорик, то другой — интуит.

Полагается, что дуальные отношения являются одной из основных концепций соционики и характеризуются взаимной выгодой и поддержкой, рассматриваются как оптимальные для дружбы, близости и брака (хотя социотип не единственный фактор, определяющий удачность взаимодействия). Они считаются «самыми важными» отношениями[62], поскольку являются проявлением психологической совместимости[63], и наилучшими для множества ситуаций взаимодействия и общения: труда, воспитания, отдыха и делового партнёрства. Синонимом термина «дуальные отношения» является название «отношения полного дополнения».

Понятие впервые было использовано в соционическом смысле основоположницей соционики Аушрой Аугустинавичюте в 1983-м году книге «Дуальная природа человека»[64]. В данной работе Аугустинавичюте утверждает, что для нормальной жизнедеятельности, самочувствия и здоровья дуальность жизненно необходима, поскольку в таком союзе полностью и адекватно реализуются сильные стороны партнёров и защищаются слабые.

В связи с нерешённостью ряда фундаментальных теоретических проблем соционики, что проявляется в разноголосице специалистов при определении типа человека и, соответственно, сложностями на пути возникновения дуальных семей, собственно дуальные отношения сравнительно редки, соответственно исследованы в недостаточной мере, с уклоном в их идеализацию[62].

Проверки теории интертипных отношений

С. А. Богомаз отмечает, что теория интертипных отношений не проходила серьёзной экспериментальной проверки[65].

А. А. Полозов проверял гипотезу о том, какие отношения оптимальны для командных игровых видов спорта, и пришёл к выводам, частично противоречащим теории[66].

А. В. Малишевский с соавторами изучали влияние интертипных отношений на продуктивность авиационного персонала. Выводы исследований также частично противоречат теории, наилучший уровень корреляции продуктивности с характером интертипных отношений составил 0,11[67][68].

Признаки Рейнина

В 1984 г. математик Григорий Рейнин предложил не 4, а 15 признаков, в связи с чем они и получили его имя. «Признаки Рейнина» в настоящее время используются при соционическом типировании некоторыми школами соционики[69], в то время как другие школы их не признают.

Критики признаков Рейнина (Д. и М. Лытовы[70], В. Ермак, С. Кельганкин[71]) отмечают, что в данной гипотезе произошёл пересмотр ряда базовых соционических понятий, а также критикуют эмпирические исследования признаков Рейнина за методологическую некорректность. Тем не менее, в соционике немало их сторонников, несмотря на существенные отличия в их понимании разными школами и недостаточность доказательной базы.

Методы определения типа

Основной проблемой соционики является отсутствие объективных критериев определения соционического типа[37][57].

Можно выделить следующие основные подходы к определению социотипа:



По способу получения информации



Тесты

Интервью

Эксперимент. Метод эксперимента используется при создании специальных условий, постановке реальной задачи, которую должен решить типируемый. При этом эксперты наблюдают за реакциями, действиями, принимаемыми решениями и делают вывод о способе обработки информации типируемого. (В. Гуленко «Признак „аристократы — демократы“: проверка гипотезы в полевом эксперименте»)

Наблюдение (наблюдение за деятельностью человека или группы; за поступками, реакциями типируемого; наблюдение внешности). Особый вид этого метода — «образно-чувственное узнавание ТИМа» экспертом по первому впечатлению от типируемого (особенно по портретному сходству [72] ).

). Изучение досье, включая документы, тексты, свидетельства очевидцев, дневниковые записи, результаты творчества, видеоматериалы, фотографии и т. д.

Идентификация состоит из этапов выдвижения гипотезы и верификации ТИМа[73]

В процессе диагностики происходит процесс сравнения наблюдаемых проявлений человека с эталоном. На практике в соционике используются следующие «эталоны сравнения»:

индивидуальный образ ТИМа психики (внешний вид, поведение, особенности движений, а также образ информационный, как модель реакций определённого ТИМ психики), который формируется в психике каждого эксперта при наблюдении за представителями различных ТИМов психики;

описания типов, подтипов, акцентов типов и т. д., составленные разными авторами;

дихотомии Юнга (логика-этика, интуиция-сенсорика, экстраверсия-интроверсия, рациональность-иррациональность);

признаки Рейнина;

модель А с описанием работы функций;

модель А, дополненная параметрами размерностей и знаков функций;

схема интертипных отношений;

другие модели разных авторов (в том числе обобщённые графические портреты ТИМов, предложенные Екатериной Филатовой[72]).

В разных кругах используются различные совокупности методов диагностики, общепринятого метода диагностики социотипа в соционике нет.

Среди проблем применяемых методов определения типа Т. Н. Петрова выделяет следующие[57]:

существует вопрос отделения устойчивого и неизменного в психике человека, от динамики психических процессов, текущего состояния и влияния внешней среды на психику человека;

специалист, проводящий диагностику, на основе наблюдений, бессознательно переносит собственный тип, субъективизируя оценку типа реципиента;

диагностируемый человек не разбирается в свойствах своей психики, либо намеренно или бессознательно искажает свой психотип, пытаясь подстроиться под требования, предъявляемые к избранной профессии или должности.

Тесты

Первые соционические тесты появились ещё в самом начале развития соционики. Сначала они работали по достаточно простому алгоритму выделения четырёх базовых дихотомий «логика-этика», «интуиция-сенсорика», «интроверсия-экстраверсия» и «иррациональность-рациональность». Кроме того, с конца 1980-х гг. соционики использовали опросники, составленные на основе типологии Майерс-Бриггс. В примерной образовательной программе РФ подготовки бакалавров по социологии за 2010 год, где соционическое типирование включается как один из методов социальной психологии, для определения соционического типа применяется опросник Майерс-Бриггс[74]. Многие школы соционики утверждают о неполном соответствии типологии Майерс-Бриггс и соционической типологии[75][76], однако считают допустимым использование различных дихотомических тестов, включая различные адаптированные версии опросника Майерс-Бриггс, в качестве одного из инструментов, наряду с другими, для определения соционического типа.

В тесте Мегедь-Овчарова и Вайсбанда всего по 4 вопроса. Тест Вайсбанда несколько сложнее, так как в нём используется древовидная структура. Тест Гуленко построен аналогичным образом, хотя вопросов в нём уже около 70.

В последнее время появились более сложные опросники, которые учитывают больше параметров. Наиболее известные из них «Многофакторный Тест» (МТ) Д. и М. Лытовых[77] и опросники В. Таланова (ПКЛ, ЛОГиТ, ЛОТ)

Вайсбанду принадлежит попытка разработать набор диагностических признаков, тестирование по которому предполагает подробное ознакомление со смыслом каждого из них. Этот тест граничит с методами анализа поведения.

Согласно результатам исследования Т. Н. Петровой, интертестовая сходимость при определении социотипа по тестам Гуленко, Кейрси и Мегедь — Овчарова составляет только 25 %, поэтому при определении типа она предлагает использовать не только тесты-вопросники, но и другие методики, в том числе проективные, «позволяющие уточнить слабо осознаваемые или сознательно искажаемые элементы информационного метаболизма»[57].

Согласно П. Монастырскому, по общепринятому мнению точность тестовых методов в соционике — не более 60 %[37].

Интервью

Соционическое интервью представляет собой беседу эксперта (или группы экспертов) с типируемым на запланированные и произвольные темы. Иногда беседа может дополняться заполнением соционических анкет или тестов.

В ходе диагностики, эксперт по ответам типируемого:

оценивает степень выраженности ряда признаков ТИМ: предпочтения типируемого по каждой дихотомии (базиса Юнга), признаки Рейнина, принадлежность типируемого к малым группам, и др.

выявляет наличие/отсутствие индикаторов определённых параметров функций при обработке типируемым разных аспектов информации. Во всех 16 моделях ТИМа ни одна функция не повторяет другую своими тремя параметрами (размерность, знак и витальность/ментальность), и это позволяет соотнести набор параметров функции с определённым типом. Для выявления параметров функции в соционике разработаны индикаторы параметров функций.[78]

На основе анализа способа обработки информации выносится заключение о ТИМе, некоторыми социониками практикуется выдача протокола диагностики ТИМа. Протокол диагностики — документ, содержащий запись вопросов экспертов и ответов типируемого, полный анализ ответов с точки зрения параметров функций, вывод о ТИМе, список экспертов, время и место проведения диагностики ТИМа.

Проблемами подобного подхода является низкая сходимость определяемых типов между различными школами и отдельными социониками[37]. Например, С. А. Богомаз указывает на проблему применения юнговских типологий, вытекающую из забвения того обстоятельства, что типология является моделью личности, а не поведения, в результате чего попытки типирования исходя из особенностей поведения приводят к катастрофически низкой сходимости (в приводимом им примере на конференции, посвящённой типологии Юнга, одному из исследователей за три дня было приписано 12 различных типов из 16 возможных, при этом его личное мнение о собственном типе не совпало ни с одним из этих вариантов)[79].

См. также

Комментарии

↑ …в процессе информационного метаболизма каждый человек пользуется 8 элементами ИМ, каждый из которых отражает один из объективных аспектов окружающего мира. А. Аугустинавичюте «Дуальная природа человека»

Примечания

Литература

Ссылки

Информационные ресурсы

Работы по соционике

Видео

А. Панчин. Астрология, соционика и родственные заблуждения. Научная станция-7 // ScienceVideoLab