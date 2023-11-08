Усталость Запада от войны на Украине — ослабление интереса международного сообщества к вторжению России на Украину. Это может повлечь снижение поддержки Украины со стороны союзников или отказ от неё, а также к дипломатическому давлению на руководство Украины с целью принудить его к переговорам с Россией[1][2][3][4][5][6][7].

История

После начала вторжения России на Украину страны Запада (США, страны Евросоюза и ряд других) стали оказывать масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине, европейские страны также приняли миллионы украинских беженцев. Однако со временем стали появляться признаки снижения поддержки населением и политиками западных стран дальнейшей помощи Украине.

Про усталость от войны начали говорить летом 2022 года, утверждалось, что это явление выгодно России и её президенту Владимиру Путину. Financial Times объясняла её возникновение скукой, пришедшей на смену эйфории первых месяцев. В качестве иллюстрации была приведена динамика рейтинга поддержки президента США Джо Байдена, выросшего до 47 % через 2 недели после начала конфликта и затем вернувшегося к предвоенным 39 %. Его решительность в поддержке Украине перестала привлекать симпатии избирателей[4].

В июне 2022 года констатировалось, что истории про Украину стало сложнее продавать, так как люди устали от войны. Стали усиливаться призывы к Украине пойти на компромисс с Россией и уступить часть территории[5].

По мере затягивания конфликта эти настроения стали усиливаться. В январе 2023 года отмечалось, что, хотя большинство американцев продолжает выступать за поддержку Украины, постепенно, особенно среди сторонников республиканцев, растёт доля тех, кто считает, что война на Украине обходится США слишком дорого[2].

Согласно опросу CNN, проведённому в августе 2023 года, большинство американцев выступает против выделения дополнительных средств Украине, а среди республиканцев таких оказалось 71 %[1].

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре 2023 года, по сравнению с предыдущим визитом в декабре 2022 года, проходил в значительно более холодной атмосфере. Зеленскому было отказано в выступлении перед Конгрессом США, а также в интервью на телеканале Fox News. Согласно опросу Reuters, проведенному вскоре после визита Владимира Зеленского в США в сентябре 2023 года, лишь около 41 % американцев готовы поддержать увеличение поставок вооружений Украине, при том, что в июне того же года, когда стартовало украинское контрнаступление, этот показатель составлял 65 %[8].

Снижение поддержки увязывается также с изоляционистской риторикой Трампа и его последователей в Республиканской партии США. Доля считающих оказываемую поддержку чрезмерной выросла в основном за счет республиканцев и непартийных респондентов. При этом республиканское большинство, еще летом 2023 года разделившееся по отношению к вопросу о помощи Украине, консолидируется на протрампистских позициях. США являются крупнейшим донором Украины, более половины взятых на себя западной коалицией обязательств перед Киевом приходится на них. Дональд Трамп использует это в своей риторике, призывая к более справедливому разделению расходов с Европой[9].

В начале февраля 2023 года 11 депутатов-республиканцев Палаты представителей во главе с Мэттом Гетцем представила так называемую «Резолюцию об усталости от Украины» (резолюция 113). Они призвали Байдена прекратить военную и финансовую помощь Украине, одновременно оказывая давление на стороны конфликта для заключения мирного соглашения[10][11].

Усталость от войны отмечается не только в США, лидирующих в оказании помощи Украине, но и в европейских странах. В сентябре 2023 года премьер-министр Италии Джорджа Мелони в телефонном разговоре, инициированном пранкерами, представившимися главой Африканского Союза, сообщила о том, что международное сообщество устало от войны на Украине и эта усталость достигает своего апогея. «Мы близки к моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», отметила Мелони[12][13].

Значительный рост усталости в США и Европе от войны на Украине к осени 2023 года признаёт и Владимир Зеленский. По его мнению, «истощение от войны накатывает волной»[8].

Последствия

Снижение уровня поддержки Украины в США привело к затягиванию рассмотрения Конгрессом вопроса о выделении необходимых для этого средств в бюджете США осенью 2023 года. Ряд конгрессменов-республиканцев прямо высказался против выделения помощи Украине. С сентября 2023 года были приняты две бюджетные резолюции, не включавшие в себя помощь Украине. Поскольку новые средства не были выделены, экономия оставшихся в наличии ресурсов для помощи привела к снижению интенсивности поставок, что дало эффект на передовой. По оценке Майкла Кофмана из Фонда Карнеги, к ноябрю Украина столкнулась со «снарядным голодом»: ежемесячный расход снизился до 80-90 тыс. снарядов с 220-240 тысяч снарядов в летние месяцы. В 2023 году объемы помощи от США сократились с пикового значения более 5 млрд долларов в январе (и среднего показателя около 1 млрд долларов в месяц) до 350 миллионов долларов в октябре и 250 миллионов долларов в ноябре[14]. Сергей Марченко, министр финансов Украины, в октябре 2023 года сообщил, что он ощущает большую усталость от войны среди международных партнёров, результате чего приходится прилагать вдвое больше усилий для того, чтобы убедить их оказать поддержку[15][16][1].

Ряд политиков в странах коалиции в преддверии выборов стал отдавать приоритет внутренним вопросам в ущерб военной поддержке Украины. Сергей Герасимчук из украинского аналитического центра внешней политики «Призма» заявил, что необходимость балансировать военную помощь с удовлетворением потребностей избирателей усложняет ситуацию для Украины[3].

8 ноября 2023 года правительство Словакии отменило предложенный пакет военной помощи. Констатировалось, что это соответствовало обещаниям нового премьер-министра Роберта Фицо, обещавшего прекратить военную помощь во время победной предвыборной кампании. Был заблокирован пакет помощи на 43 млн долларов, произошедшее назвали признаком растущей усталости сторонников Украины в НАТО[17].

В ноябре 2023 года на внеочередных выборах в Нидерландах наибольшее количество голосов набрала крайне правая Партия свободы, выступающая против отправки оружия на Украину[14].

Согласно Associated Press, последствием усталости стало увеличение сроков сбора средств на помощь Украине. По свидетельству представителя фонда «Путь в Украину», после начала конфликта на Ближнем востоке организации требуется вдвое больше времени на сбор необходимых сумм, а пожертвования из Украины впервые в истории фонда превысили пожертвования из-за рубежа[18].

Причины усталости

В качестве причин усталости от войны называют не приведшее к решительным результатам контрнаступление 2023 года и наметившийся переход конфликта в этап позиционной войны, а также высокий уровень коррупции на Украине[3][16][6].

Украинское контрнаступление 2023 года, на которое на Западе возлагалось большие надежды, не привело к существенным изменениям на фронте. За пять месяцев наступления украинские войска продвинулись лишь на 17 километров. По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ситуация на фронте зашла в тупик и переходит в этап изнурительной позиционной войны, невыгодной для Украины[19][20].

Другим фактором, обострившим отношения Украины с союзниками и являющимся одной из причин усталости от войны, стала распространённая на Украине коррупция, являющаяся системной проблемой страны. Зеленский признает серьезность этой проблемы, но принимаемых украинским руководством мер недостаточно. Журналист Time приводит слова чиновника из окружения Зеленского, который заявил, что «люди воруют так, будто завтра не наступит»[16][6].

Ещё одним фактором стала операция Израиля в секторе Газа. В интервью изданию Time президент Украины Владимир Зеленский признал, что война Израиля с ХАМАС невыгодна Украине, поскольку отвлекает от неё внимание мировой общественности. Кирилл Буданов, руководитель украинской военной разведки, заявил, что палестино-израильский конфликт может создать препятствия для оказания помощи Украине[16][15].

Примечания











