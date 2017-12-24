Яхчал
|یخچال
|Яхчал
|Яхчал в Йезде, Иран
|Расположен
|в основном в Иране
|Назначение
|создание и хранения льда
хранение продуктов
|Статус
|нет данных
|Материалы
|песок, глина, яичный белок, известь, козья шерсть, зола
Яхча́л (перс. یخچال — «яма со льдом») — древний тип холодильника испарительного типа, разновидность ледника.
Здание имело наземную куполообразную часть и подземные складские помещения. Использовалось для хранения льда, иногда продовольствия. Подземная часть имела толстые, термостойкие стены. Эти сооружения строились главным образом в Иране. Большинство яхчалов построены сотни лет назад, однако до сих пор стоят в целости[1].
Технология изготовления и применение[править | править код]
К 400 году до н. э. персидские инженеры освоили технику использования в пустыне яхчалов для создания льда зимой и хранения его летом. В большинстве яхчалов лёд создаётся сам по себе в холодное время года; вода из акведука направляется в яхчал и замерзает внутри строения. Обычно стена акведука тянется в направлении восток — запад вплотную к яхчалу, а вода заливается с северной стороны, чтобы тень от стены охлаждала воду. В некоторых случаях лёд привозят с соседних гор для хранения или чтобы ускорить процесс заморозки.
Форма сооружения позволяет холодному воздуху затекать через вход у основания постройки и спускаться до самой нижней части яхчала — больших подземных пространств объёмом до 5000 м3. В то же время высокая коническая форма здания направляет тепло вверх и выводит наружу через отверстие в самой верхней части постройки. Благодаря этому активному процессу воздух внутри яхчала остаётся более холодным, чем снаружи. Яхчал строится из уникальной водостойкой смеси, называемой «сарудж» (перс. ساروج). Смесь состоит из песка, глины, яичных белков, извести, козьей шерсти и золы в определённых пропорциях. Этот строительный материал сильно снижает теплообмен и считается полностью водонепроницаемым. Стены из саруджа имеют толщину не менее двух метров у основания.
Чаще всего яхчалы имеют доступ к акведуку и иногда оснащаются системой кяризов и бадгиров (перс. بادگیر) — древней разновидностью ветроловов или ветровых башен, которые способны быстро снижать температуру внутри яхчалов до нуля даже в летние дни. Построенные из саманного кирпича квадратной или полукруглой формы, бадгиры через отверстия наверху улавливают даже слабый ветер и направляют охлаждённый воздух вниз через внутренние вертикально закреплённые деревянные планки к воде или расположенной внизу структуре. Многие дома в пустынных городах также оснащены системой бадгиров.
Созданный и хранящийся в яхчале лёд используется в течение всего года, особенно в жаркие летние дни для различных целей: консервирования и охлаждения пищи, приготовления фалуде — традиционного персидского замороженного десерта.
Яхчал в Кермане расположен примерно в полутора километрах от центра города. Это конусообразное здание имеет высоту около восемнадцати метров. Толстая изоляция и непрерывные потоки текущей воды поддерживают низкую температуру в течение всего лета.
В наше время в Иране, Афганистане и Таджикистане термин «яхчал» также используется для обозначения современных бытовых и коммерческих холодильников.
См. также[править | править код]
- Кяриз
- Сардоба
- История персидских куполов
- Ледник (помещение)
- Традиционные источники воды персидской древности
- Бадгир
Примечания[править | править код]
- ↑ Mahdavinejad M., Javanrudi K. Assessment of Ancient Fridges: A Sustainable Method to Storage Ice in Hot-Arid Climates (англ.) // Asian Culture and History. — 2012. — July (vol. 4, no. 2). — doi:10.5539/ach.v4n2p133.
Литература[править | править код]
- Harry Rutstein and Joanne Kroll. In the Footsteps of Marco Polo. ISBN 0-670-39683-4.
Ссылки[править | править код]
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Яхчал
- Hemming Jorgensen, Ice Houses of Iran ISBN 1-56859-269-8
- Hemming Jørgensen, YAḴČĀL, Encyclopaedia iranica