SpeedFan
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|SpeedFan
|Тип
|Системный монитор
|Разработчик
|Альфредо Милани Компаретти
|Написана на
|Delphi, C++, C
|Операционная система
|Windows 95 и выше
|Языки интерфейса
|мультиязычный (английский, русский и др.)
|Первый выпуск
|2001
|Последняя версия
|4.52 (29 июня 2016)
|Лицензия
|Freeware (donateware), close source
|Сайт
|almico.com/speedfan.php
SpeedFan — компьютерная программа, следящая за показателями датчиков материнской платы, видеокарты и жёстких дисков, с возможностью регулирования скорости вращения установленных кулеров.
Отображаемые параметры[править | править код]
- Напряжение цепей питания материнской платы.
- Скорость вращения вентиляторов.
- Температура компонентов компьютера.
- S.M.A.R.T. жёстких дисков.
Регулируемые параметры[править | править код]
- Управляет скоростью вращения установленных вентиляторов. Может регулировать скорость, как автоматически так и вручную.
Программирование событий[править | править код]
- Инициирующие события: достижение или превышение выше (или понижение ниже) определённого уровня температуры или напряжения;
- Возможные действия: запуск внешней программы, вывод сообщения, звуковое предупреждение, отправка сообщения по электронной почте.
Применение[править | править код]
- Программа используется при поиске неисправности компьютера и при разгоне компьютера.
- Может применяться для уменьшения шума системы за счёт замедления вентиляторов.
Ссылки[править | править код]
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