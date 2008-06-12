SpeedFan

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SpeedFan
SpeedFanLogo.png
SpeedFan.png
Тип Системный монитор
Разработчик Альфредо Милани Компаретти
Написана на Delphi, C++, C
Операционная система Windows 95 и выше
Языки интерфейса мультиязычный (английский, русский и др.)
Первый выпуск 2001
Последняя версия 4.52 (29 июня 2016)
Лицензия Freeware (donateware), close source
Сайт almico.com/speedfan.php

SpeedFan — компьютерная программа, следящая за показателями датчиков материнской платы, видеокарты и жёстких дисков, с возможностью регулирования скорости вращения установленных кулеров.

Отображаемые параметры[править | править код]

Регулируемые параметры[править | править код]

  • Управляет скоростью вращения установленных вентиляторов. Может регулировать скорость, как автоматически так и вручную.

Программирование событий[править | править код]

  • Инициирующие события: достижение или превышение выше (или понижение ниже) определённого уровня температуры или напряжения;
  • Возможные действия: запуск внешней программы, вывод сообщения, звуковое предупреждение, отправка сообщения по электронной почте.

Применение[править | править код]

  • Программа используется при поиске неисправности компьютера и при разгоне компьютера.
  • Может применяться для уменьшения шума системы за счёт замедления вентиляторов.

Ссылки[править | править код]


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