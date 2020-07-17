Эско́рт-услу́ги (от англ. to escort — вести, сопровождать) — вид бизнеса, формально занимающегося предоставлением эффектных спутниц и спутников богатым клиентам для появления с ними на мероприятиях (деловых встречах, благотворительных балах и в путешествиях). Эскорт-аге́нтства также организуют праздники, розыгрыши призов, путешествия. На практике, поскольку занимающиеся профессией эскорта напоминают древнегреческих гетер как по набору требований (внешние данные, знание иностранных языков, физическая тренированность, навыки танца и пения, умение вести беседу), так и по роду занятий, во многих странах, в том числе во всех странах постсоветского пространства, эскорт-услуги имеют чёткую сексуальную направленность.

Модели, оказывающие эскорт-услуги — в основном молодые женщины — появляются на страницах глянцевых журналов, в рекламе, на подиумах дефиле. Однако их карьера без сексуальных услуг для «нужных людей» затруднена, и исследователи[1][2] по этой причине относят их к «высшему слою» проституции. Сами модели рассматривают свои ночные занятия не как проституцию, a как временный заработок или издержки карьерного продвижения.

В России наиболее «элитные» эскорт-агентства (они обычно называют себя «модельными агентствами») расположены в столицах, Москве и Санкт-Петербурге, вербовка моделей производится на всём постсоветском пространстве, при этом девушки набираются очень молодые (на практике пределом являются 18-19 лет), но не обязательно «модельной внешности» (высокие и худые), поскольку мужские вкусы характеризуются разнообразием. В провинциальных городах размах бизнеса меньше.

Работа моделей в эскорт-агентствах разделяется на «дневную» и «ночную». Дневная работа на официальных мероприятиях приносит хороший доход агентству, сами же модели получают немного (зачастую около 100 долларов за — нечастый — выход)[уточнить], а ночной заработок за сексуальные услуги во много раз выше и целиком остаётся эскортнице.