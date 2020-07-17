Эскорт-услуги
Эско́рт-услу́ги (от англ. to escort — вести, сопровождать) — вид бизнеса, формально занимающегося предоставлением эффектных спутниц и спутников богатым клиентам для появления с ними на мероприятиях (деловых встречах, благотворительных балах и в путешествиях). Эскорт-аге́нтства также организуют праздники, розыгрыши призов, путешествия. На практике, поскольку занимающиеся профессией эскорта напоминают древнегреческих гетер как по набору требований (внешние данные, знание иностранных языков, физическая тренированность, навыки танца и пения, умение вести беседу), так и по роду занятий, во многих странах, в том числе во всех странах постсоветского пространства, эскорт-услуги имеют чёткую сексуальную направленность.
Модели, оказывающие эскорт-услуги — в основном молодые женщины — появляются на страницах глянцевых журналов, в рекламе, на подиумах дефиле. Однако их карьера без сексуальных услуг для «нужных людей» затруднена, и исследователи[1][2] по этой причине относят их к «высшему слою» проституции. Сами модели рассматривают свои ночные занятия не как проституцию, a как временный заработок или издержки карьерного продвижения.
В России наиболее «элитные» эскорт-агентства (они обычно называют себя «модельными агентствами») расположены в столицах, Москве и Санкт-Петербурге, вербовка моделей производится на всём постсоветском пространстве, при этом девушки набираются очень молодые (на практике пределом являются 18-19 лет), но не обязательно «модельной внешности» (высокие и худые), поскольку мужские вкусы характеризуются разнообразием. В провинциальных городах размах бизнеса меньше.
Работа моделей в эскорт-агентствах разделяется на «дневную» и «ночную». Дневная работа на официальных мероприятиях приносит хороший доход агентству, сами же модели получают немного (зачастую около 100 долларов за — нечастый — выход)[уточнить], а ночной заработок за сексуальные услуги во много раз выше и целиком остаётся эскортнице.
Примечания[править | править код]
- ↑ Ольга Кузнецова. Проституирующие в России: типология, стратификация, уровень насилия и принуждения // SSRN. — 2017. — 29 декабря. — doi:10.2139/ssrn.3102264.
- ↑ Романенко Вероника Валерьевна. Виды проституции в современном российском обществе Архивная копия от 28 октября 2020 на Wayback Machine // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2010. № 4.
Литература[править | править код]
- Ольга Кузнецова. Проституирующие в России: типология, стратификация, уровень насилия и принуждения // SSRN. — 2017. — 29 декабря. — doi:10.2139/ssrn.3102264.
- Jeffreys, Sheila. «Brothels without Walls»: the Escort Sector as a Problem for the Legalization of Prostitution Архивная копия от 28 октября 2020 на Wayback Machine // Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 17.2 (2010): 210—234. (англ.)
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