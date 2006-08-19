Амнуэль, Павел Рафаэлович

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Павел Рафаэлович Амнуэль
Дата рождения 20 февраля 1944(1944-02-20) (80 лет)
Место рождения Баку, АзССР, СССР
Гражданство  СССР
 Израиль
Образование
Род деятельности физик, писатель
Годы творчества 1959 — наст. время
Жанр научная фантастика
Язык произведений русский
Награды
Литературная премия им. И. Ефремова (СФП и СП РФ)[вд] (2009) Литературная премия им. А. Беляева (2011, 2013) Полдень (2012) Премия Аэлита (2012)
milkyway2.com/amn… (рус.)​ (англ.)

Павел (Песах) Рафаэлович (Рафаилович) Амнуэль (род. 20 февраля 1944, Баку) — советский и израильский астрофизик, писатель-фантаст, популяризатор науки.

Биография

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В 1967 году окончил физический факультет Азербайджанского государственного университета и в течение 23 лет работал в лаборатории физики звёздных атмосфер — сначала в Шемахинской астрофизической обсерватории, а с 1979 года — в Институте физики в Баку.

Кандидат физико-математических наук («Некоторые возможности наблюдения нейтронных звезд», 1972), опубликовал более 70 научных работ и пять книг по специальности. Первая научно-фантастическая публикация — рассказ «Икария Альфа» в журнале «Техника — молодёжи» (1959, стр. 30—32). В 1990 году эмигрировал в Израиль. Живёт в Бейт-Шеане.

Несмотря на то, что первая научно-фантастическая книга — сборник «Сегодня, завтра и всегда» — увидела свет только в 1984 году, её автор уже без малого четверть века считался одним из ведущих мастеров[1] «твёрдой» (естественнонаучной) фантастики, последователем и соратником Генриха Альтова. Как правило, герои произведений Амнуэля — люди творческие, смело штурмующие неразрешимые научные проблемы. Таков Ноэль Бельчер из рассказа «Третья сторона медали» (1968 — в соавторстве с Романом Леонидовым), художник, обнаруживший на Марсе послания далёкой цивилизации; таков Игорь Астахов, герой рассказа «Странник» (1975) и повести «Крутизна» (1975), учитель и учёный, создавший науку об ошибках — эрратологию, ставший всемогущим и ушедший «пешком» к звёздам; таковы «вариаторы» из рассказа «Иду по трассе» (1973) — люди с изменённым генетическим механизмом, способные жить в неземных условиях, — и их создатели. Основной сюжет рассказа «Преодоление» (1981) — установление контакта с обитателями далёкой нейтронной звезды — соединён с рассуждениями о проблемах гениальности, экологии космоса, об исследовании научных проблем с помощью приёмов фантазирования. В рассказе «Звено в цепи» (1981) находят и учатся общаться друг с другом совершенно разные существа: межгалактическое газовое облако, мыслящее поле тяжести и земной человек; в этой цепочке разумов отсутствует звено: четвёртая, отличная от всех, цивилизация самоуничтожилась. Проблема ответственности каждого за всех наиболее ярко и отчетливо высвечена в одном из лучших рассказов Амнуэля и всей советской научной фантастики[1] 1980-х годов — «Через двадцать миллиардов лет после конца света» (1984), где проведено прямое соответствие между существованием жизни на Земле и Вселенной в целом; в рассказе органично соединены два сюжетных плана: политическое противостояние сверхдержав в настоящем, чреватое ядерной войной, и воспоминания некогда «разумной Вселенной», обитатели которой успели истребить и её, и себя, дав начало разбеганию галактик. Теме контакта, необходимости жертвовать чем-то для достижения понимания, посвящена и повесть «Сегодня, завтра и всегда» (1984), также объединяющая совершенно различные формы разума.

Советский период в творчестве Амнуэля завершился публикацией повестей «Взрыв» (1986), «Бомба замедленного действия» (1990) и «Высшая мера» (1990). Герой повести «Взрыв», гениальный американский ученый-биолог, открывает средство против рака и вместе с этим приобретает качества сверхчеловека; столкновение героя (ставшего также своего рода мессией, несущим человечеству новые идеи) с политиками и военными, встревоженными появлением идеалиста-сверхчеловека, составляет острый сюжет повести. Идея повести «Бомба замедленного действия»: человечество является для Вселенной своеобразной «бомбой замедленного действия», которая однажды «сработает» и спасёт мироздание от гибели.

В течение израильского периода Амнуэль опубликовал в периодической печати несколько сотен научно-фантастических рассказов, составивших циклы «Что будет, то и будет» (2002) и «Странные приключения Ионы Шекета» (2005; аллюзия на Ийона Тихого, ивр. ше́кет‎ — тишина), а также НФ романы «Люди Кода» (1997, 2006, 2008), «Тривселенная» (2000, 2004), «Дорога на Элинор» (2008). Научно-фантастическая проблематика этих романов и большинства рассказов — место и роль человека в системе мироздания, ответственность человека перед собой и миром, в котором он живёт, влияние человека и человечества на процессы, происходящие во Вселенной.

В детективно-фантастических повестях «Шесть картин» (2004), «Удар гильотины» (2004), «Полёт сокола» (2003), «Что там, за дверью?» (2005), «Маленький клоун с оранжевым носом» (2006) и др., Амнуэль популяризирует малоизвестные читателю идеи многомирия и предлагает новые НФ идеи, описывающие жизнь человека и человечества во Вселенной, состоящей из множества миров.

Кроме того, автор реалистического детективного романа «Чисто научное убийство» (2002), цикла детективных повестей об израильском адвокате Амосе Лапиде и цикла детективных новелл «Расследования Бориса Берковича» (в книге «Салат из креветок с убийством», 2008).

Также автор ряда работ по истории НФ и развитию творческого воображения («Звёздные корабли воображения», 1988), совместно с Генрихом Альтовым им разработана шкала «Фантазия-2» для оценки новизны, убедительности, человековедческой и художественной ценности НФ идей (1986).

С 2008 года является главным редактором литературного журнала «Млечный Путь», а с 2010 года — также редактором международного журнала РБЖ Азимут. Эксперт программы «Всенаука»[2].

Лауреат премии имени И.А. Ефремова Союза писателей России и Совета по фантастической и приключенческой литературе (2009) в номинации "За выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы" - как писатель-фантаст, исследователь и пропагандист отечественной научной фантастики[3].

Библиография

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Научные труды

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  • Некоторые возможности наблюдения нейтронных звезд: диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.00.00. — Баку, 1971. — 188 с.
  • Рентгеновское излучение и аккреция вещества / О. Х. Гусейнов, П. Р. Амнуэль; АН АзССР. Шемахинская астрофизическая обсерватория. Баку: Отдел научно-технической информации и патента, 1972. — 46 с.
  • Развитие творческого воображения. Методические указания к практикуму по ТРИЗ / сост.: В. А. Михайлов, П. Р. Амнуэль. Чебоксары, 1980. — 98 с.
  • Далёкие маяки Вселенной: к 40-летию открытия пульсаров / П. Р. Эмнуэль. — Фрязино: Век 2, 2007. — 284 с.
  • P. R. Amnuel, O. H. Guseinov, Yu. Rakhamimov. Second Catalogue of X-ray Sources. Springer Netherlands & Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing, 1982. — 108 pp.[5]

До 1990 года

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  • Бомба замедленного действия
  • Взрыв
  • Все законы Вселенной (1964). Впервые напечатан в московском сборнике «Фантастика—1968».
  • Выше туч, выше гор, выше неба…
  • Далекая песня Арктура
  • Двадцать метров пустоты
  • Звено в цепи
  • Иду по трассе
  • Икария Альфа
  • Испытание
  • И услышал голос
  • Капли звёздного света
  • Крутизна
  • Летящий Орёл
  • Метроном
  • Невиновен
  • Несколько поправок к Платону
  • Памятник
  • Преодоление [Космические пиастры]
  • Престиж Небесной империи (в соавторстве с Р. Леонидовым). Впервые опубликован в сборнике «Эти удивительные звёзды», Баку (1966)
  • Сегодня, завтра и всегда
  • Суд
  • Странник
  • Стрельба из лука
  • Только один старт (в соавторстве с Р. Леонидовым)
  • Через двадцать миллиардов лет после конца света (1984). Впервые опубликован в журнале «Уральский следопыт», № 9, 1984.

После 1990 года

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Романы

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Люди Кода
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Действие романа происходит в начале XXI века в Израиле. Герою романа удается расшифровать истинный код, содержащийся в тексте Ветхого завета. Этот Код оказывается не чем иным, как записанной словами программой генетической перестройки человека, поэтапного превращения человека Земли в человека Вселенского, которому открываются особые миры. Герой романа сам ставит решающий эксперимент: выделяет из текста главный Код, запускающий генетическую перестройку организма. После этого он делает следующий шаг: убеждает своего знакомого стать Мессией — иными словами, сыграть эту роль, чтобы донести Код до всего человечества. Так начинается Исход — люди Кода покидают Землю, обладая способностью к мгновенному перемещению в пространстве-времени. Процесс Исхода сопровождается острыми конфликтами как на Земле, так и на других мирах. Не всё человечество восприняло Код; в результате оно раскололось на две части — людей Кода и тех, кого не затронули генетические изменения. Человечество меняется, но сохраняются лучшие его качества — такие, например, как способность любить. Именно любовь позволяет главным героям романа преодолеть все трудности и стать основателями нового человечества.
Тривселенная
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Роман состоит из трёх частей, действие каждой из которых разворачивается в трёх принципиально различных мирах. Первая часть романа «Ладонь дьявола» переносит читателя в Москву 2074 года. Герой романа, детектив Аркадий Винокур, работник частного сыскного агентства, расследует странную смерть ученого-биолога. Похоже, будто чья-то раскаленная ладонь коснулась лица этого человека, оставив свой отпечаток. Убийство происходит в запертой комнате, и герой романа проводит немало времени, встречаясь с сослуживцами и другими знакомыми погибшего и пытаясь обнаружить хотя бы мотив этого преступления. Во второй части романа «Та, кто ждёт» действие переносится в мир, куда попадают люди, умершие на Земле. Это Вторая Вселенная, где материя и дух играют равнозначную роль в структуре мироздания и эволюции. Любая идея может быть материализована, а равно любой материальный предмет может быть обращен в идею. Винокур ищет в этом мире единственного человека, который может прояснить ему суть его собственного предназначения, а также помочь наконец в раскрытии совершенных им на Земле преступлений.
Третья часть романа «Orbis tertis» переносит читателя во вселенную, где оказываются Винокур и девять членов его «команды» после гибели в мире-2. Третья Вселенная — мир без материи, где существуют только идеи без какого бы то ни было их материального содержания. Винокур и его друзья становятся первыми, кто создает в Третьем мире материальную твердь, небо, воду, Солнце. И только теперь, когда герои прошли три принципиально различных мира, выясняется причина происходивших событий.
Дорога на Элинор
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Фантастический роман. У главного героя повести — известного писателя — исчезает диск с файлом рукописи его нового романа, который он должен сдать в издательство. Похититель затем возвращает диск, но оказывается, что теперь на нём записан другой роман, который и выходит в свет. Действительный автор романа, никому не известный ученый, кончает с собой в день выхода книги, которую он писал двадцать лет. Такова завязка истории, связывающей судьбы четырёх человек — писателя, ученого и его жены, а также следователя, расследующего странную смерть ученого. После многочисленных таинственных происшествий становится понятно, что все четверо на самом деле представляют собой одно многомерное разумное существо…

Имя твое
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Фантастический роман

Повести

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  • Айзек
  • В полдень за ней придут
  • В пучину вод бросая мысль
  • Ветви
  • Все дозволено
  • Высшая мера
Герой повести так определяет суть основной идеи: «В сущности человек семимерен, хотя и не подозревает об этом. И в нефиксируемых измерениях каждый связан со всеми остальными… И потому любое ваше действие здесь, в трёхмерном пространстве, совершенно неизбежно ведёт к неким действиям в остальных измерениях… Человек живёт во всех измерениях сразу, не понимая этого… Если умрет ваше трёхмерное тело, то остальные измерения не обязательно… Если отрубить несколько ног у сороконожки, остальные живут, насекомое даже и не заметит, что чего-то лишилось… Конечно, если вынуть мозг, то… Но я не уверен, что именно наш трёхмерный мозг реально управляет существом по имени человек. Может быть, то главное, что движет нами, — наш истинный разум, он в тех измерениях, которые мы не воспринимаем, а мозг — так себе, вроде передаточного центра от многомерия к трёхмерию»…
Сюжетная линия повести — борьба главного героя, живущего в Москве восьмидесятых годов XX века, с его врагом, которая происходит в нескольких измерениях его сущности. В конце концов, герой понимает, что боролся по сути с самим собой — с одной из сторон собственного «я». В нескольких измерениях он погибает, в некоторых остаётся жить, в частности, в том, где он является человеком на планете Земля.
  • День последний — день первый
Герой повести — астрофизик, живущий в Москве в начале девяностых годов. Он считает себя обычным человеком, «мягкотелым интеллигентом», но однажды оказывается в ситуации, когда должен сделать выбор, касающийся существования всей Вселенной, поскольку именно он является Богом — высшим существом, создавшим 20 миллиардов лет назад нашу Вселенную. Сейчас не обладает прежней силой, он уже не всемогущ, но может с помощью Мессии совершить одно решающее действие — повернуть развитие вспять: к Началу. И попытаться все сделать заново. Решение принято, и Вселенная начинает сжиматься, а люди на Земле исчезают один за другим. Дни создания Вселенной идут вспять. Сначала день шестой — день создания человека. Когда на Земле не остается людей, наступает день пятый — день творения животных. Потом день четвёртый… Третий… Первый. Вселенная опять является хаосом, и дух Божий — дух героя повести — носится над бездной. Теперь он должен решить, какой намерен создать следующую Вселенную. Свободной от противоречий нашего мира? От тьмы и света, добра и зла?
  • Грани
  • Двое
  • Дело об аневризме
  • Дело о дурном взгляде
  • Дом в викторианском стиле
  • И никого, кроме...
  • Завещание
  • Замок для призрака
  • Зелёный луч
  • И никого, кроме...
  • И умрем в один день…
  • Каббалист
Герой повести занимается в годы перестройки исследованием предсказаний научных открытий. Одно открытие он сделал сам ещё в юношеские годы, и оно изменило всю его жизнь. Суть открытия в том, что человек приобретает способность жить одновременно в нескольких мирах: видит один мир, слышит другой, а физически тело живёт в третьем. В результате возникает сильнейший стресс, связанный с невозможностью синхронизации ощущений. Научно-фантастическая идея повести достаточно точно выражена во внутреннем монологе Петрашевского: «Я назвал эту связь третьей сигнальной системой. Первая сигнальная — наши чувства, ощущения, то, чем мы осознаем этот мир. Вторая сигнальная — речь, то, чем мы связаны с себе подобными. И третья — то, что объединяет нас, разумных, живущих во всех мыслимых и немыслимых измерениях мира. Человек не может жить без первой сигнальной системы — он будет слеп, глух, не будет осязать, обонять, останется камнем. И без второй сигнальной он тоже не проживет — без общения с себе подобными. И, конечно, без третьей — хотя общение это и проходит вне сознания. Таковы уж законы природы»…
  • Лишь разумные свободны
  • Маленький клоун с оранжевым носом
  • Монастырь
  • Куклы
  • Окончательный выбор
  • Острова
  • Песчинка
  • Пещера
  • Поводырь
  • По делам его…
Следователь московской милиции, расследуя трагедию, произошедшую во время пикника, приходит к выводу о существовании целой серии совершенно необъяснимых случаев, когда в Москве происходили события, не имевшие никакой причины — ни естественной, ни криминальной. В каждом случае удается лишь выявить присутствие поблизости одного и того же человека — некоего математика, сотрудника научного института. Открытие, сделанное героем повести, казалось бы, чисто математическое и к реальности не имеет отношения. На самом же деле именно это открытие позволит людям с помощью минимальных усилий изменить окружающий мир. Естественно, как и всякое открытие, его можно использовать во зло…
  • Полет пяти
  • Полет сокола
  • Пробуждение
  • Свидетель
  • Удар гильотины [Человек в окне]
  • Час урагана
  • Чисто научная экспертиза
  • Что там, за дверью?
  • Шесть картин
  • Зелёный луч
  • Маленький клоун с оранжевым носом
  • Простые числа
  • Угловой дом
  • Цапли
  • Что скрылось во тьме
  • Месть в домино

Рассказы

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  • А Бог един…
  • Авраам, сын Давида
  • Белая штора
  • Будущее на двоих
  • Ваше здоровье, господа!
  • Вперед, в прошлое!
  • Вперед и назад
  • Второе пришествие Ноя
  • Выборы
  • Гадание на кофейной гуще
  • Голубой Альциор (журнал «Если», июль, 2006)
  • Да или нет
  • Дать и взять
  • Двое (журнал «Если», февраль, 2008)
  • Девятый день творения
  • Дойти до Шхема
  • Дневник, найденный не в ванне
  • Житие нефтяного монарха
  • Задать вопрос
  • Звёздные войны Ефима Златкина
  • Из всех времен и стран
  • Клуб убийц
  • Козни геопатогена
  • Колония
  • Комиссия Амитая
  • Компьютерные игры для детей среднего возраста
  • Контролер
  • Космическая одиссея Алекса Крепса
  • Марк из рода Давида
  • Мир-зеркало
  • Назад, на Антарес!
  • Назовите его Моше
  • На следующий год — в Иерусалиме
  • Не файлом единым
  • Ошибка великого магистра
  • Ошибка Рудольфа Шенберга
  • Переход
  • Письма оттуда
  • Последний
  • Посол
  • Потомок императора
  • Поражение
  • Похищенные
  • Приди, Ибрагим!
  • Проблема наблюдателя
  • Пуаро и машина времени
  • Пятая сура Ирины Лещинской
  • Пятикнижие Штукмана
  • Рим в четырнадцать часов
  • Российско-израильская война 2029 года
  • Сказание о конце света
  • Слишком много Иисусов
  • Смеситель истории
  • Страсть по Маклендеру
  • Такие разные мертвецы
  • Тора Соломона Кипниса
  • Туда и обратно
  • Тяжкое бремя абсорбции
  • Убийца в белом халате
  • Удар невидимки
  • Человек, который спас Иисуса
  • Чисто еврейское убийство
  • Цианид по-турецки
  • Шестая жизнь тому вперед
  • Шестая жизнь тому назад
  • Элфи
  • Я вошёл в эту реку...
  • Я помню, как убила Броша
  • Я пришёл вас убить
  • Я уже бывал здесь...

Книги

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Фантастика и детективы
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  • Бремя пророка (2016, изд. СеферИсраэль)
  • Ветки (2016,изд. СеферИсраэль)
  • Все разумные (2002, изд. АСТ)
  • Голубой Альциор (2018, изд. "Млечный Путь")
  • Дорога на Элинор (2008, изд. «СеферИсраэль»; 2012, изд. «Млечный Путь»)
  • Имя твое... (2012, изд. «Млечный Путь»)
  • Каббалист (2013, изд. «Млечный Путь»)
  • Капли звёздного света (1990, изд. «Молодая гвардия»: 2013, изд. «Млечный Путь»)
  • Конечная остановка (2013, изд. «Млечный Путь»)
  • Люди Кода (1997, изд. «Миры»; 2006, изд. «Амфора»; 2008, изд. «СеферИсраэль»)
  • Маленький клоун с оранжевым носом (2018, изд. "Млечный Путь")
  • Монастырь (2013, изд. «Млечный Путь»)
  • Обратной дороги нет (2013, изд. «Млечный Путь»)
  • Окончательный выбор (2013, изд. «Млечный Путь»)
  • Полет пяти (2017, изд. "Млечный Путь")
  • Поводырь (2014, изд. «Млечный Путь»)
  • Проблема наблюдателя (2017, изд. "Млечный Путь")
  • Салат из креветок с убийством (2008, изд. «СеферИсраэль»)
  • Сегодня, завтра и всегда (1984, изд. «Знание»)
  • Смерть под дождем (2016, изд. СеферИсраэль)
  • Странные приключения Ионы Шекета (2005, изд. АСТ)
  • Только один старт (в соавторстве с Р. Леонидовым, 2017, изд. "Млечный Путь")
  • Тривселенная (2004, изд. ООО Широкова; 2011, изд. «Млечный Путь»)
  • Убить убийцу (2016, изд. СеферИсраэль)
  • Удар гильотины (2011, изд. «Млечный Путь»)
  • Час урагана (2005, изд. АСТ)
  • Чисто научное преступление (2018, изд. Солон-пресс)
  • Чисто научное убийство (2002, изд. «Вече»)
  • Что будет, то и будет (2002, изд. АСТ)
  • Что там, за дверью? (2007, изд. «Форум»)
  • Я вошел в эту реку (2015, изд. "Млечный Путь")
Научно-популярные
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  • Далёкие маяки Вселенной: к 40-летию открытия пульсаров / П. Р. Эмнуэль. — Фрязино (Московская обл.): Век 2, 2007. — 284, [1] с.: ил., портр. — (Человеческий фактор). — ISBN 978-5-85099-177-7
  • Загадки для знатоков: История открытия и исследования пульсаров — М.: Знание, 1988.— 192 с.
  • Звёздные корабли воображения. — М.: Знание, 1988. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия»; № 2).
  • Небо в рентгеновских лучах / Ред. Г. Куликов. — М.: Наука, 1984. — 224 с. — (Проблемы науки и технического прогресса). — 42 000 экз
  • Релятивистская астрофизика сегодня и завтра. — Москва: Знание, 1979. — 64 с.: ил. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия: «Космонавтика, астрономия». № 3).
  • Сверхновые. — М.: Знание, 1981. — 63 с.: ил. — (Новое в жизни, науке, технике)
  • Вселенные: ступени бесконечностей[укр.] (2015, изд. «Млечный Путь»)
  • Как опередить время и конкурентов: используем потенциал творческой личности: курс лекций по развитию творческого воображения (РТВ) и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) для начинающих / Павел Амнуэль. — Москва: Солон-Пресс, 2018. — 339 с.
  • Ich folge der Trasse / Deutsch von Helga Gutsche // Gut eingerichtete Planeten: Phantastische Erzählungen / Umschlag- und Einbandentwurf: Olaf Nehmzow; Herausgegeben von W.Gakow. – Berlin: Verlag Das Neue Berlin, 1984. – 308 S. — S. 122—157.

История с перевалом Дятлова

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В 1995 году под псевдонимом Ш. Давиденко в еженедельнике «Час пик» было издано исследование причин гибели группы Дятлова под названием «Смерть на перевале», где повествование шло от имени самого странного и загадочного участника похода — Семена Золотарёва.

21 февраля 2018 года в передаче «На самом деле» была представлена интрига, в рамках которой заявлялось, что в данном выпуске[6] будет представлен тот самый автор публикации, и, наконец, будет раскрыта тайна — остался ли в живых хотя бы один участник экспедиции.

Приглашенный в студию человек сразу заявил, что данная публикация была написана им и является научно-фантастическим рассказом. Автор представился — «меня зовут Павел Амнуэль». Таким образом, еще одна версия гибели группы Дятлова оказалась мистификацией.

Примечания

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  1. 1 2 Энциклопедия фантастики. Под ред. В. Гакова — Минск: ИКО «Галаксиас», 1995. — 700 с. — ISBN 985-6269-01-6
  2. Эксперты. Всенаука. Дата обращения: 11 мая 2021. Архивировано 11 мая 2021 года.
  3. Лауреаты премии им. Ефремова. Дата обращения: 29 октября 2021. Архивировано 28 октября 2021 года.
  4. «Белфест-2021»: оптимистическая фантастика » FederalCity.ru. Дата обращения: 31 января 2022. Архивировано 31 января 2022 года.
  5. Second Catalogue of X-ray Sources
  6. Первый канал. На самом деле — Шокирующая развязка в деле перевала Дятлова. Выпуск от 21.02.2018 (21 февраля 2018). Дата обращения: 27 марта 2018.

Ссылки

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