Амнуэль, Павел Рафаэлович

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Павел (Песах) Рафаэлович (Рафаилович) Амнуэль (род. 20 февраля 1944, Баку) — советский и израильский астрофизик, писатель-фантаст, популяризатор науки.

В 1967 году окончил физический факультет Азербайджанского государственного университета и в течение 23 лет работал в лаборатории физики звёздных атмосфер — сначала в Шемахинской астрофизической обсерватории, а с 1979 года — в Институте физики в Баку.

Кандидат физико-математических наук («Некоторые возможности наблюдения нейтронных звезд», 1972), опубликовал более 70 научных работ и пять книг по специальности. Первая научно-фантастическая публикация — рассказ «Икария Альфа» в журнале «Техника — молодёжи» (1959, стр. 30—32). В 1990 году эмигрировал в Израиль. Живёт в Бейт-Шеане.

Несмотря на то, что первая научно-фантастическая книга — сборник «Сегодня, завтра и всегда» — увидела свет только в 1984 году, её автор уже без малого четверть века считался одним из ведущих мастеров[1] «твёрдой» (естественнонаучной) фантастики, последователем и соратником Генриха Альтова. Как правило, герои произведений Амнуэля — люди творческие, смело штурмующие неразрешимые научные проблемы. Таков Ноэль Бельчер из рассказа «Третья сторона медали» (1968 — в соавторстве с Романом Леонидовым), художник, обнаруживший на Марсе послания далёкой цивилизации; таков Игорь Астахов, герой рассказа «Странник» (1975) и повести «Крутизна» (1975), учитель и учёный, создавший науку об ошибках — эрратологию, ставший всемогущим и ушедший «пешком» к звёздам; таковы «вариаторы» из рассказа «Иду по трассе» (1973) — люди с изменённым генетическим механизмом, способные жить в неземных условиях, — и их создатели. Основной сюжет рассказа «Преодоление» (1981) — установление контакта с обитателями далёкой нейтронной звезды — соединён с рассуждениями о проблемах гениальности, экологии космоса, об исследовании научных проблем с помощью приёмов фантазирования. В рассказе «Звено в цепи» (1981) находят и учатся общаться друг с другом совершенно разные существа: межгалактическое газовое облако, мыслящее поле тяжести и земной человек; в этой цепочке разумов отсутствует звено: четвёртая, отличная от всех, цивилизация самоуничтожилась. Проблема ответственности каждого за всех наиболее ярко и отчетливо высвечена в одном из лучших рассказов Амнуэля и всей советской научной фантастики[1] 1980-х годов — «Через двадцать миллиардов лет после конца света» (1984), где проведено прямое соответствие между существованием жизни на Земле и Вселенной в целом; в рассказе органично соединены два сюжетных плана: политическое противостояние сверхдержав в настоящем, чреватое ядерной войной, и воспоминания некогда «разумной Вселенной», обитатели которой успели истребить и её, и себя, дав начало разбеганию галактик. Теме контакта, необходимости жертвовать чем-то для достижения понимания, посвящена и повесть «Сегодня, завтра и всегда» (1984), также объединяющая совершенно различные формы разума.

Советский период в творчестве Амнуэля завершился публикацией повестей «Взрыв» (1986), «Бомба замедленного действия» (1990) и «Высшая мера» (1990). Герой повести «Взрыв», гениальный американский ученый-биолог, открывает средство против рака и вместе с этим приобретает качества сверхчеловека; столкновение героя (ставшего также своего рода мессией, несущим человечеству новые идеи) с политиками и военными, встревоженными появлением идеалиста-сверхчеловека, составляет острый сюжет повести. Идея повести «Бомба замедленного действия»: человечество является для Вселенной своеобразной «бомбой замедленного действия», которая однажды «сработает» и спасёт мироздание от гибели.

В течение израильского периода Амнуэль опубликовал в периодической печати несколько сотен научно-фантастических рассказов, составивших циклы «Что будет, то и будет» (2002) и «Странные приключения Ионы Шекета» (2005; аллюзия на Ийона Тихого, ивр. ше́кет‎ — тишина), а также НФ романы «Люди Кода» (1997, 2006, 2008), «Тривселенная» (2000, 2004), «Дорога на Элинор» (2008). Научно-фантастическая проблематика этих романов и большинства рассказов — место и роль человека в системе мироздания, ответственность человека перед собой и миром, в котором он живёт, влияние человека и человечества на процессы, происходящие во Вселенной.

В детективно-фантастических повестях «Шесть картин» (2004), «Удар гильотины» (2004), «Полёт сокола» (2003), «Что там, за дверью?» (2005), «Маленький клоун с оранжевым носом» (2006) и др., Амнуэль популяризирует малоизвестные читателю идеи многомирия и предлагает новые НФ идеи, описывающие жизнь человека и человечества во Вселенной, состоящей из множества миров.

Кроме того, автор реалистического детективного романа «Чисто научное убийство» (2002), цикла детективных повестей об израильском адвокате Амосе Лапиде и цикла детективных новелл «Расследования Бориса Берковича» (в книге «Салат из креветок с убийством», 2008).

Также автор ряда работ по истории НФ и развитию творческого воображения («Звёздные корабли воображения», 1988), совместно с Генрихом Альтовым им разработана шкала «Фантазия-2» для оценки новизны, убедительности, человековедческой и художественной ценности НФ идей (1986).

С 2008 года является главным редактором литературного журнала «Млечный Путь», а с 2010 года — также редактором международного журнала РБЖ Азимут. Эксперт программы «Всенаука»[2].

Лауреат премии имени И.А. Ефремова Союза писателей России и Совета по фантастической и приключенческой литературе (2009) в номинации "За выдающийся вклад в развитие отечественной фантастической литературы" - как писатель-фантаст, исследователь и пропагандист отечественной научной фантастики[3].

Научные труды [ править | править код ]

Некоторые возможности наблюдения нейтронных звезд: диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.00.00. — Баку, 1971. — 188 с.

Рентгеновское излучение и аккреция вещества / О. Х. Гусейнов, П. Р. Амнуэль; АН АзССР. Шемахинская астрофизическая обсерватория. Баку: Отдел научно-технической информации и патента, 1972. — 46 с.

Развитие творческого воображения. Методические указания к практикуму по ТРИЗ / сост.: В. А. Михайлов, П. Р. Амнуэль. Чебоксары, 1980. — 98 с.

Далёкие маяки Вселенной: к 40-летию открытия пульсаров / П. Р. Эмнуэль. — Фрязино: Век 2, 2007. — 284 с.

P. R. Amnuel, O. H. Guseinov, Yu. Rakhamimov. Second Catalogue of X-ray Sources. Springer Netherlands & Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing, 1982. — 108 pp.[5]

До 1990 года [ править | править код ]

Бомба замедленного действия

Взрыв

Все законы Вселенной (1964). Впервые напечатан в московском сборнике «Фантастика—1968».

Выше туч, выше гор, выше неба…

Далекая песня Арктура

Двадцать метров пустоты

Звено в цепи

Иду по трассе

Икария Альфа

Испытание

И услышал голос

Капли звёздного света

Крутизна

Летящий Орёл

Метроном

Невиновен

Несколько поправок к Платону

Памятник

Преодоление [Космические пиастры]

Престиж Небесной империи (в соавторстве с Р. Леонидовым). Впервые опубликован в сборнике «Эти удивительные звёзды», Баку (1966)

Сегодня, завтра и всегда

Суд

Странник

Стрельба из лука

Только один старт (в соавторстве с Р. Леонидовым)

Через двадцать миллиардов лет после конца света (1984). Впервые опубликован в журнале «Уральский следопыт», № 9, 1984.

После 1990 года [ править | править код ]

Люди Кода [ править | править код ]

Действие романа происходит в начале XXI века в Израиле. Герою романа удается расшифровать истинный код, содержащийся в тексте Ветхого завета. Этот Код оказывается не чем иным, как записанной словами программой генетической перестройки человека, поэтапного превращения человека Земли в человека Вселенского, которому открываются особые миры. Герой романа сам ставит решающий эксперимент: выделяет из текста главный Код, запускающий генетическую перестройку организма. После этого он делает следующий шаг: убеждает своего знакомого стать Мессией — иными словами, сыграть эту роль, чтобы донести Код до всего человечества. Так начинается Исход — люди Кода покидают Землю, обладая способностью к мгновенному перемещению в пространстве-времени. Процесс Исхода сопровождается острыми конфликтами как на Земле, так и на других мирах. Не всё человечество восприняло Код; в результате оно раскололось на две части — людей Кода и тех, кого не затронули генетические изменения. Человечество меняется, но сохраняются лучшие его качества — такие, например, как способность любить. Именно любовь позволяет главным героям романа преодолеть все трудности и стать основателями нового человечества.

Роман состоит из трёх частей, действие каждой из которых разворачивается в трёх принципиально различных мирах. Первая часть романа «Ладонь дьявола» переносит читателя в Москву 2074 года. Герой романа, детектив Аркадий Винокур, работник частного сыскного агентства, расследует странную смерть ученого-биолога. Похоже, будто чья-то раскаленная ладонь коснулась лица этого человека, оставив свой отпечаток. Убийство происходит в запертой комнате, и герой романа проводит немало времени, встречаясь с сослуживцами и другими знакомыми погибшего и пытаясь обнаружить хотя бы мотив этого преступления. Во второй части романа «Та, кто ждёт» действие переносится в мир, куда попадают люди, умершие на Земле. Это Вторая Вселенная, где материя и дух играют равнозначную роль в структуре мироздания и эволюции. Любая идея может быть материализована, а равно любой материальный предмет может быть обращен в идею. Винокур ищет в этом мире единственного человека, который может прояснить ему суть его собственного предназначения, а также помочь наконец в раскрытии совершенных им на Земле преступлений. Третья часть романа «Orbis tertis» переносит читателя во вселенную, где оказываются Винокур и девять членов его «команды» после гибели в мире-2. Третья Вселенная — мир без материи, где существуют только идеи без какого бы то ни было их материального содержания. Винокур и его друзья становятся первыми, кто создает в Третьем мире материальную твердь, небо, воду, Солнце. И только теперь, когда герои прошли три принципиально различных мира, выясняется причина происходивших событий.

Дорога на Элинор [ править | править код ]

Фантастический роман. У главного героя повести — известного писателя — исчезает диск с файлом рукописи его нового романа, который он должен сдать в издательство. Похититель затем возвращает диск, но оказывается, что теперь на нём записан другой роман, который и выходит в свет. Действительный автор романа, никому не известный ученый, кончает с собой в день выхода книги, которую он писал двадцать лет. Такова завязка истории, связывающей судьбы четырёх человек — писателя, ученого и его жены, а также следователя, расследующего странную смерть ученого. После многочисленных таинственных происшествий становится понятно, что все четверо на самом деле представляют собой одно многомерное разумное существо…

Имя твое [ править | править код ]

Фантастический роман

Айзек

В полдень за ней придут

В пучину вод бросая мысль

Ветви

Все дозволено

Высшая мера

Герой повести так определяет суть основной идеи: «В сущности человек семимерен, хотя и не подозревает об этом. И в нефиксируемых измерениях каждый связан со всеми остальными… И потому любое ваше действие здесь, в трёхмерном пространстве, совершенно неизбежно ведёт к неким действиям в остальных измерениях… Человек живёт во всех измерениях сразу, не понимая этого… Если умрет ваше трёхмерное тело, то остальные измерения не обязательно… Если отрубить несколько ног у сороконожки, остальные живут, насекомое даже и не заметит, что чего-то лишилось… Конечно, если вынуть мозг, то… Но я не уверен, что именно наш трёхмерный мозг реально управляет существом по имени человек. Может быть, то главное, что движет нами, — наш истинный разум, он в тех измерениях, которые мы не воспринимаем, а мозг — так себе, вроде передаточного центра от многомерия к трёхмерию»… Сюжетная линия повести — борьба главного героя, живущего в Москве восьмидесятых годов XX века, с его врагом, которая происходит в нескольких измерениях его сущности. В конце концов, герой понимает, что боролся по сути с самим собой — с одной из сторон собственного «я». В нескольких измерениях он погибает, в некоторых остаётся жить, в частности, в том, где он является человеком на планете Земля.

День последний — день первый

Герой повести — астрофизик, живущий в Москве в начале девяностых годов. Он считает себя обычным человеком, «мягкотелым интеллигентом», но однажды оказывается в ситуации, когда должен сделать выбор, касающийся существования всей Вселенной, поскольку именно он является Богом — высшим существом, создавшим 20 миллиардов лет назад нашу Вселенную. Сейчас не обладает прежней силой, он уже не всемогущ, но может с помощью Мессии совершить одно решающее действие — повернуть развитие вспять: к Началу. И попытаться все сделать заново. Решение принято, и Вселенная начинает сжиматься, а люди на Земле исчезают один за другим. Дни создания Вселенной идут вспять. Сначала день шестой — день создания человека. Когда на Земле не остается людей, наступает день пятый — день творения животных. Потом день четвёртый… Третий… Первый. Вселенная опять является хаосом, и дух Божий — дух героя повести — носится над бездной. Теперь он должен решить, какой намерен создать следующую Вселенную. Свободной от противоречий нашего мира? От тьмы и света, добра и зла?

Грани

Двое

Дело об аневризме

Дело о дурном взгляде

Дом в викторианском стиле

И никого, кроме...

Завещание

Замок для призрака

Зелёный луч

И никого, кроме...

И умрем в один день…

Каббалист

Герой повести занимается в годы перестройки исследованием предсказаний научных открытий. Одно открытие он сделал сам ещё в юношеские годы, и оно изменило всю его жизнь. Суть открытия в том, что человек приобретает способность жить одновременно в нескольких мирах: видит один мир, слышит другой, а физически тело живёт в третьем. В результате возникает сильнейший стресс, связанный с невозможностью синхронизации ощущений. Научно-фантастическая идея повести достаточно точно выражена во внутреннем монологе Петрашевского: «Я назвал эту связь третьей сигнальной системой. Первая сигнальная — наши чувства, ощущения, то, чем мы осознаем этот мир. Вторая сигнальная — речь, то, чем мы связаны с себе подобными. И третья — то, что объединяет нас, разумных, живущих во всех мыслимых и немыслимых измерениях мира. Человек не может жить без первой сигнальной системы — он будет слеп, глух, не будет осязать, обонять, останется камнем. И без второй сигнальной он тоже не проживет — без общения с себе подобными. И, конечно, без третьей — хотя общение это и проходит вне сознания. Таковы уж законы природы»…

Лишь разумные свободны

Маленький клоун с оранжевым носом

Монастырь

Куклы

Окончательный выбор

Острова

Песчинка

Пещера

Поводырь

По делам его…

Следователь московской милиции, расследуя трагедию, произошедшую во время пикника, приходит к выводу о существовании целой серии совершенно необъяснимых случаев, когда в Москве происходили события, не имевшие никакой причины — ни естественной, ни криминальной. В каждом случае удается лишь выявить присутствие поблизости одного и того же человека — некоего математика, сотрудника научного института. Открытие, сделанное героем повести, казалось бы, чисто математическое и к реальности не имеет отношения. На самом же деле именно это открытие позволит людям с помощью минимальных усилий изменить окружающий мир. Естественно, как и всякое открытие, его можно использовать во зло…

Полет пяти

Полет сокола

Пробуждение

Свидетель

Удар гильотины [Человек в окне]

Час урагана

Чисто научная экспертиза

Что там, за дверью?

Шесть картин

Зелёный луч

Маленький клоун с оранжевым носом

Простые числа

Угловой дом

Цапли

Что скрылось во тьме

Месть в домино

А Бог един…

Авраам, сын Давида

Белая штора

Будущее на двоих

Ваше здоровье, господа!

Вперед, в прошлое!

Вперед и назад

Второе пришествие Ноя

Выборы

Гадание на кофейной гуще

Голубой Альциор (журнал «Если», июль, 2006)

Да или нет

Дать и взять

Двое (журнал «Если», февраль, 2008)

Девятый день творения

Дойти до Шхема

Дневник, найденный не в ванне

Житие нефтяного монарха

Задать вопрос

Звёздные войны Ефима Златкина

Из всех времен и стран

Клуб убийц

Козни геопатогена

Колония

Комиссия Амитая

Компьютерные игры для детей среднего возраста

Контролер

Космическая одиссея Алекса Крепса

Марк из рода Давида

Мир-зеркало

Назад, на Антарес!

Назовите его Моше

На следующий год — в Иерусалиме

Не файлом единым

Ошибка великого магистра

Ошибка Рудольфа Шенберга

Переход

Письма оттуда

Последний

Посол

Потомок императора

Поражение

Похищенные

Приди, Ибрагим!

Проблема наблюдателя

Пуаро и машина времени

Пятая сура Ирины Лещинской

Пятикнижие Штукмана

Рим в четырнадцать часов

Российско-израильская война 2029 года

Сказание о конце света

Слишком много Иисусов

Смеситель истории

Страсть по Маклендеру

Такие разные мертвецы

Тора Соломона Кипниса

Туда и обратно

Тяжкое бремя абсорбции

Убийца в белом халате

Удар невидимки

Человек, который спас Иисуса

Чисто еврейское убийство

Цианид по-турецки

Шестая жизнь тому вперед

Шестая жизнь тому назад

Элфи

Я вошёл в эту реку...

Я помню, как убила Броша

Я пришёл вас убить

Я уже бывал здесь...

Фантастика и детективы [ править | править код ]

Бремя пророка (2016, изд. СеферИсраэль)

Ветки (2016,изд. СеферИсраэль)

Все разумные (2002, изд. АСТ)

Голубой Альциор (2018, изд. "Млечный Путь")

Дорога на Элинор (2008, изд. «СеферИсраэль»; 2012, изд. «Млечный Путь»)

Имя твое... (2012, изд. «Млечный Путь»)

Каббалист (2013, изд. «Млечный Путь»)

Капли звёздного света (1990, изд. «Молодая гвардия»: 2013, изд. «Млечный Путь»)

Конечная остановка (2013, изд. «Млечный Путь»)

Люди Кода (1997, изд. «Миры»; 2006, изд. «Амфора»; 2008, изд. «СеферИсраэль»)

Маленький клоун с оранжевым носом (2018, изд. "Млечный Путь")

Монастырь (2013, изд. «Млечный Путь»)

Обратной дороги нет (2013, изд. «Млечный Путь»)

Окончательный выбор (2013, изд. «Млечный Путь»)

Полет пяти (2017, изд. "Млечный Путь")

Поводырь (2014, изд. «Млечный Путь»)

Проблема наблюдателя (2017, изд. "Млечный Путь")

Салат из креветок с убийством (2008, изд. «СеферИсраэль»)

Сегодня, завтра и всегда (1984, изд. «Знание»)

Смерть под дождем (2016, изд. СеферИсраэль)

Странные приключения Ионы Шекета (2005, изд. АСТ)

Только один старт (в соавторстве с Р. Леонидовым, 2017, изд. "Млечный Путь")

Тривселенная (2004, изд. ООО Широкова; 2011, изд. «Млечный Путь»)

Убить убийцу (2016, изд. СеферИсраэль)

Удар гильотины (2011, изд. «Млечный Путь»)

Час урагана (2005, изд. АСТ)

Чисто научное преступление (2018, изд. Солон-пресс)

Чисто научное убийство (2002, изд. «Вече»)

Что будет, то и будет (2002, изд. АСТ)

Что там, за дверью? (2007, изд. «Форум»)

Я вошел в эту реку (2015, изд. "Млечный Путь")

История с перевалом Дятлова [ править | править код ]

В 1995 году под псевдонимом Ш. Давиденко в еженедельнике «Час пик» было издано исследование причин гибели группы Дятлова под названием «Смерть на перевале», где повествование шло от имени самого странного и загадочного участника похода — Семена Золотарёва.

21 февраля 2018 года в передаче «На самом деле» была представлена интрига, в рамках которой заявлялось, что в данном выпуске[6] будет представлен тот самый автор публикации, и, наконец, будет раскрыта тайна — остался ли в живых хотя бы один участник экспедиции.

Приглашенный в студию человек сразу заявил, что данная публикация была написана им и является научно-фантастическим рассказом. Автор представился — «меня зовут Павел Амнуэль». Таким образом, еще одна версия гибели группы Дятлова оказалась мистификацией.