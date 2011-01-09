Вера в справедливый мир
Вера в справедливый мир (англ. belief in a just world), или гипотеза справедливого мира (англ. just-world hypothesis), или феномен справедливого мира — сформулированный Мелвином Лернером социально-психологический феномен, выражающийся в вере в то, что мир устроен справедливо и люди в жизни получают то, что заслуживают в соответствии со своими личными качествами и поступками: хорошие люди награждаются, а плохие — наказываются[1][2].
Эксперименты Лернера[править | править код]
В одном из экспериментов участников просили высказать своё мнение о людях, изображённых на фотографиях. Те опрашиваемые, которым дополнительно сообщалось, что эти люди выиграли крупные суммы денег в лотерею, наделяли их более положительными чертами, по сравнению с другими, которым это дополнительное сообщение не делалось.
В другом эксперименте испытуемым демонстрировали видеозапись процесса обучения, отснятую с участием нанятых для этой цели актёров, в процессе которого обучаемых за допущенные ошибки наказывали ударами электрического тока. Оказалось, что просматривающие фильм относились к «ученикам» гораздо хуже, если у тех не было возможности прервать урок и уйти, чем когда такая возможность была, и обучаемый ею воспользовался. Как написал сам Лернер: «…один только вид невинного человека, страдающего без возможности награды или компенсации, мотивирует людей оценивать его ниже, дабы гармонизировать его характер и судьбу…»[1]
Исследования Рабина и Пеплау[править | править код]
Исследования, проведённые Зиком Рабином и Летицией Энн Пеплау (англ. Letitia Anne Peplau), показали, что люди, верящие в справедливость мира, обычно более религиозны, авторитарны и консервативны и проявляют склонность поклоняться политическим вождям, одобрять существующие социальные институции, смотреть свысока на дискриминируемых, бедных и обездоленных[2].
Вера в справедливый мир и обвинение жертвы[править | править код]
Ещё в 1966 году в своей совместной работе с Кэролайн Симмонз (англ. Simmons, C. H.) Лернер предположил, что основой тенденции обвинять жертв в случившихся с ними неприятностях является стремление к справедливости. В этом исследовании учёные наблюдали, что в тех ситуациях, когда окружающие понимают, что могут эффективно скомпенсировать страдания жертвы, они делают это, сочувствуя ей. Но в случае, если было понятно, что жертва продолжит страдать, люди приписывают ей отрицательные черты. Авторы пришли к выводу, что и ободряющая, и неодобрительная реакция в адрес жертвы вытекает из стремления к справедливости. Они предположили, что людям необходима вера в то, что мир, в котором они живут, является справедливым, и люди в нём получают то, что заслуживают[3]. Продолжающиеся после окончания правонарушения страдания невинной жертвы, которые люди не могут адекватно скомпенсировать, противоречат этой вере и требуют обоснования. Эта вера влияет на то, как люди реагируют на окружающую их справедливость и несправедливость[4].
Жертвы преступлений или правонарушений часто обвиняются в том, что они своими действиями способствовали совершению противоправных деяний против них. Так, например, задавленная насмерть уважаемая в обществе демонстрантка была обвинена в том, что она сама виновата в своей беде, так как своими действиями нарушала право водителя на передвижение по дорогам. Изнасилованная пробравшимся в дом незнакомцем женщина была обвинена в том, что она сама была виновата из-за своих плохих манер или что она выбрала неправильное место для проживания[5][6].
Обсуждение и критика[править | править код]
Эта гипотеза вызвала дебаты, а для её проверки был произведён ряд исследований, которые были подытожены в обзорной статье Лернера и Миллера (англ. Dale T. Miller) «Исследования и процесс атрибутирования справедливого мира: взгляд назад и вперёд» 1978 года[7] и книге «Вера в справедливый мир: фундаментальное заблуждение» 1980 года[1][4].
См. также[править | править код]
- Фундаментальная ошибка атрибуции
- Обвинение жертвы
- Теодицея
- Проблема зла
- Моральная паника
- Коэффициент злого мира
- «Лучший из миров» — идея Готфрида Вильгельма Лейбница (сочинение 1710 года «Опыт теодицеи о благости Бога, свободе человека и происхождении зла»: «Бог не создал бы мира, если бы он не был лучшим из всех возможных», высмеянная в романе Вольтера 1759 года «Кандид, или Оптимизм»).
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 3 Lerner, M. J. The belief in a just world: A fundamental delusion. — New York: Plenum Press, 1980.
- ↑ 1 2 Zick Rubin, Letitia Anne Peplau. Who Believes in a Just World? (англ.) // Journal of Social Issues. — 1975. — Vol. 31, no. 3. Архивировано 6 января 2017 года.
- ↑ Lerner M. J., Simmons C. H. Observer’s reaction to the “innocent victim”: Compassion or rejection? (англ.) // Journal of Personality and Social Psychology. — 1966. — No. 4.
- ↑ 1 2 Carolyn L. Hafer, Laurent Bègue. Experimental Research on Just-World Theory: Problems, Developments, and Future Challenges (англ.) // Psychological Bulletin. — 2005. — Vol. 131, no. 1.
- ↑ Sentence for Lyttleton picket line fatality too light - union (англ.) // The New Zealand Herald. — 2001. — No. June 16.
- ↑ Baker D. Policing industrial disputation: Lessons from the Lyttleton picket line tragedy (англ.) // New Zealand Journal of Industrial Relations. — ER Publishing Ltd, 2003. — Vol. 28, iss. 3. — P. 258—270. — ISSN 01100637. Архивировано 4 марта 2016 года.)
- ↑ Lerner, M. J., Miller, D. T. Just world research and the attribution process: Looking back and forward (англ.) // Psychological Bulletin. — 1978. — Vol. 85.
Литература[править | править код]
- Степанов С. С. Каждому — по заслугам? // Школьный психолог. — 2004. — 1 июля (№ 25/26 (313/314)). Архивировано 23 февраля 2014 года.
- С. К. Нартова-Бочавер, М. Б. Подлипняк, А. Ю. Хохлова. Вера в справедливый мир и психологическое благополучие у глухих и слышащих подростков и взрослых // Клиническая и специальная психология : журнал. — 2013. — № 3.