Вера в справедливый мир (англ. belief in a just world), или гипотеза справедливого мира (англ. just-world hypothesis), или феномен справедливого мира — сформулированный Мелвином Лернеромru en социально-психологический феномен, выражающийся в вере в то, что мир устроен справедливо и люди в жизни получают то, что заслуживают в соответствии со своими личными качествами и поступками: хорошие люди награждаются, а плохие — наказываются[1][2].

Эксперименты Лернера [ править | править код ]

В одном из экспериментов участников просили высказать своё мнение о людях, изображённых на фотографиях. Те опрашиваемые, которым дополнительно сообщалось, что эти люди выиграли крупные суммы денег в лотерею, наделяли их более положительными чертами, по сравнению с другими, которым это дополнительное сообщение не делалось.

В другом эксперименте испытуемым демонстрировали видеозапись процесса обучения, отснятую с участием нанятых для этой цели актёров, в процессе которого обучаемых за допущенные ошибки наказывали ударами электрического тока. Оказалось, что просматривающие фильм относились к «ученикам» гораздо хуже, если у тех не было возможности прервать урок и уйти, чем когда такая возможность была, и обучаемый ею воспользовался. Как написал сам Лернер: «…один только вид невинного человека, страдающего без возможности награды или компенсации, мотивирует людей оценивать его ниже, дабы гармонизировать его характер и судьбу…»[1]

Исследования Рабина и Пеплау [ править | править код ]

Исследования, проведённые Зиком Рабиномru en и Летицией Энн Пеплау (англ. Letitia Anne Peplau), показали, что люди, верящие в справедливость мира, обычно более религиозны, авторитарны и консервативны и проявляют склонность поклоняться политическим вождям, одобрять существующие социальные институции, смотреть свысока на дискриминируемых, бедных и обездоленных[2].

Вера в справедливый мир и обвинение жертвы [ править | править код ]

Ещё в 1966 году в своей совместной работе с Кэролайн Симмонз (англ. Simmons, C. H.) Лернер предположил, что основой тенденции обвинять жертв в случившихся с ними неприятностях является стремление к справедливости. В этом исследовании учёные наблюдали, что в тех ситуациях, когда окружающие понимают, что могут эффективно скомпенсировать страдания жертвы, они делают это, сочувствуя ей. Но в случае, если было понятно, что жертва продолжит страдать, люди приписывают ей отрицательные черты. Авторы пришли к выводу, что и ободряющая, и неодобрительная реакция в адрес жертвы вытекает из стремления к справедливости. Они предположили, что людям необходима вера в то, что мир, в котором они живут, является справедливым, и люди в нём получают то, что заслуживают[3]. Продолжающиеся после окончания правонарушения страдания невинной жертвы, которые люди не могут адекватно скомпенсировать, противоречат этой вере и требуют обоснования. Эта вера влияет на то, как люди реагируют на окружающую их справедливость и несправедливость[4].

Жертвы преступлений или правонарушений часто обвиняются в том, что они своими действиями способствовали совершению противоправных деяний против них. Так, например, задавленная насмерть уважаемая в обществе демонстрантка была обвинена в том, что она сама виновата в своей беде, так как своими действиями нарушала право водителя на передвижение по дорогам. Изнасилованная пробравшимся в дом незнакомцем женщина была обвинена в том, что она сама была виновата из-за своих плохих манер или что она выбрала неправильное место для проживания[5][6].

Обсуждение и критика [ править | править код ]

Эта гипотеза вызвала дебаты, а для её проверки был произведён ряд исследований, которые были подытожены в обзорной статье Лернера и Миллера (англ. Dale T. Miller) «Исследования и процесс атрибутирования справедливого мира: взгляд назад и вперёд» 1978 года[7] и книге «Вера в справедливый мир: фундаментальное заблуждение» 1980 года[1][4].