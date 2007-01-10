Краснов, Николай Петрович (архитектор)

Никола́й Петро́вич Красно́в ( (5 декабря) 1864[1], село Хонятино, Глебовской волости Коломенского уезда — 8 декабря 1939 года, Белград) — русский и югославский архитектор, академик, главный архитектор Ялты, автор проекта Ливадийского дворца.

Николай Краснов родился в крестьянской семье. 29 ноября 1864 года он был крещён во Введенской церкви Новинского монастыря.

В 1876 году, в 12 лет, Николай стал учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Предполагают, что помог ему в этом либо С. М. Третьяков, бывший тогда попечителем учебных заведений в Коломенском уезде, либо П. И. Губонин. Учился под руководством известных в то время архитекторов и искусствоведов: Александра Степановича Каминского, Павла Петровича Зыкова, Константина Михайловича Быковского и других.

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества проучился 10 лет. В 1882 году Н.Краснов оканчивает курс наук и переходит в старший проектный класс. В отделении «Зодчества» изучали 30 специальных дисциплин и проходили обширный курс общеобразовательных предметов.

За первый свой проект «Несгораемый театр» он в 1883 году был награждён Московским художественным обществом Малой серебряной медалью. Эта награда позволяла освободить Н. Краснова от уплаты за обучение, которая составляла 30 рублей в год. В это время он жил вместе с матерью в Москве в достаточно бедных условиях.

В конкурсе на Большую серебряную медаль, проект «Великокняжеский загородный дом» будущий строитель дворцов в Ялте потерпел неудачу по причине «неясностей исполнения».

В 1885 году он получает Большую серебряную медаль за проект «Гимназия». Это награда позволяла получить звания «классного художника 3-й степени, право самостоятельной работы в составлении проектов и строительстве зданий», а также получения личного почетного гражданства, если художник принадлежит к высшему сословию, а если не принадлежит, то получить по прошествии 10 лет за отличия в профессиональной деятельности.

В октябре 1885 года окончил училище. В 1911 году, был пожалован званием Архитектора Высочайшего Двора, чином статского советника. В 1913 году получил звание академика архитектуры.

Скончался 8 декабря 1939 года в Белграде. Похоронен в русском секторе белградского Нового кладбища. Могила архитектора находится возле памятника императору Николаю II, бывшему заказчику его архитектурных произведений.

Жена — Анна Михайловна (урожд. Фарбштейн; 1864—1930), дочь ялтинского купца второй гильдии. Младшая сестра Анны Михайловны — Мария Михайловна Фарбштейн была замужем за архитектором Л.Н.Шаповаловым, который с 1913 года был городским архитектором Ялты [ 2 ] . Лев Шаповалов сохранил архив архитектора Николая Петровича Краснова, после того, как Краснов эмигрировал.

. Лев Шаповалов сохранил архив архитектора Николая Петровича Краснова, после того, как Краснов эмигрировал. Дочь — Ольга (1889—1982, Оттава). Ее муж — Леонид Владимирович Хорват (1880—ок. 1960) [ 3 ] Внук — Владимир (род. 1914). Трое правнуков — Ирина, Анна, Георгий живут в Канаде.

Дочь — Вера (в замуж. Альбистон; 1894—1932, Манчестер, Великобритания).

Работы в Крыму

В 1887 году переезжает в Ялту, 31 октября 1887 года Городская Дума утвердила прошение Николая Краснова в должности городского архитектора с правами государственной службы, окладом 900 рублей в год. Назначен на должность в 24 года и проработал на ней 12 лет. С 1889 по 1911 годы также занимался частной практикой.

На молодого архитектора легла полная ответственность за решение широкого круга вопросов, связанных со стремительным развитием Ялты как общероссийского города-курорта. Николай Краснов начинает свою работу с расширения набережной, которая к 1913 году стала главной улицей Ялты. В 1889 году он приступил к разработке нового плана развития города. Под его опекой сооружена городская канализация, осуществлена прокладка новых улиц, переименованы старые. Он лимитировал ширину улиц и высоту зданий, устранил хаотичность застройки в городе, построил гимназию, детскую больницу, благоустроил Пушкинский бульвар, укрепил берега реки Учан-Су подпорной стенкой и каменным парапетом, построил два железобетонных моста через речку, реконструировал порт.

Отдельные здания и ансамбли

В списке работ по собственным проектам, лично составленном Красновым в 1913 году для Санкт-Петербургской Академии художеств, Краснов указывает свыше 60 значительных построек в Крыму, большая часть которых — это дворцы, виллы, особняки в Ялте, Алуште, Василь-Сарае, Гаспре, Гурзуфе, Коккозе, Кореизе, Ливадии, Массандре, Мисхоре, Симеизе, Симферополе, Феодосии.[4]

Ливадийский дворец

Ливадийский дворец (1909—1911) — самое знаменитое сооружение архитектора.

Ансамбль дворца построен по личному заказу императора Николая II.

Освящение закладки фундамента Ливадийского дворца состоялось 23 апреля 1910 года, но работу над проектом Н. П. Краснов вёл уже с осени 1909 года. Несмотря на трудности строительства, непогоду, морозную зиму, снегопады 20 сентября 1911 года в Ливадии праздновали новоселье.

Дворец построен в стиле итальянского Ренессанса; этот стиль в дореволюционном искусствоведении именовался «нежным». Дворцовый комплекс, парк, здания, украшенные резьбой по мрамору, скульптуры, интерьеры комнат, парадные залы — все они были созданы за 17 месяцев. Официальная сдача и освящение дворца состоялась 14 сентября 1911 года. Архитектор «угодил всем, даже горничным». При создании Ливадийского дворца Н. П. Краснов проявил незаурядные инженерные способности. Сохранились архивы строительных работ.

Участники строительства имении «Ливадия» были отмечены Министерством Императорского Двора за высокий уровень исполнения царского заказа. Более всего чествовали, как выразился Николай II, самого «виновника торжества» — архитектора Краснова. Старшая дочь архитектора — Ольга входила в группу технических помощников во время строительства Ливадийского дворца.

Звания, награды, почетные назначения последовали одно за другим. 5 октября 1911 года Н. П. Краснов был пожалован в Архитекторы Высочайшего Двора и награждён орденом Св. Владимира 4-й степени, 6 декабря того же года причислен к Главному Управлению Уделов с возложением затем на него «технического наблюдения за всеми строительными и мебельно-обойными работами во дворцах и прилегающих к ним постройках», которые планировались в последующие годы в Ливадии. В октябре 1913 года ялтинский зодчий избирается Петербургской Академией художеств академиком и утверждается в чине надворного советника.

Эмиграция и работы в Югославии

В 1919 году вместе с женой Анной Михайловной, дочерьми — Верой и Ольгой, зятем Л.Хорватом и маленьким внуком Владимиром эмигрировал на пароходе «Бермудиан» в Константинополь.

В 1920—1922 годах проживал с семьёй на Мальте. С 1922 года — в Белграде.

В Белграде Краснов устроился в Министерство строительства Королевства СХС, где стал инспектором Архитектурного отделения, в котором 17 лет, до самой смерти в 1939 году руководил проектной группой в отделе по монументальным строениям. На всех своих белградских проектах Краснов подписывался как Никола. Никола Краснов оставил после себя самый значительный след в архитектуре Белграда.

Работы в Югославии:

Серебряная памятная монета Банка России номиналом 25 рублей (2015)

7 августа 2015 года на набережной Ялты был открыт памятник архитектору Краснову. На церемонии открытия памятника присутствовал советник Президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.[5]

8 декабря 2019 года в Белграде, Сербия, был установлен памятник архитектору-эмигранту Николаю Краснову в 80 годовщину со дня смерти[6].

Интересные факты

Анкета Н. П. Краснова, прибывшего в эмиграцию на о. Мальту из России в 1920 году [ 7 ] :

Прибыл из Крыма на пароходе «Бермудиан» в мае 1919 года с женой Анной Михайловной 55 лет, двумя дочерьми — Ольгой и Верой Николаевнами 30 и 24 лет, зятем Хорватом Леонидом Владимировичем 29 лет и внуком Владимиром 6 лет. Постоянное место жительства — г. Ялта Таврической губернии. В России остались бумаги и акции в банке в Москве; материальное положение — средств нет; какой труд желает получить — по специальности; куда хочет ехать и когда — в Крым, когда будет спокойно. Адрес: Мальта, беженский дом. Дата заполнения: 25 июня 1920 г.

Академик Ф. Г. Беренштам в статье, озаглавленной пушкинской строкой о Тавриде «Волшебный край, очей отрада», писал [ 7 ] :

Сравнительно мало зодчих, которым выпадает счастье строить в подобных условиях. Но таким счастливцем оказался Н. П. Краснов.

Николай II, одним из первых посетивший Коккоз по завершении строительства Охотничьего дома, писал матери, императрице Марии Федоровне, 9 ноября 1911 года [ 7 ] :

Неделю назад Юсуповы пригласили Ольгу, Татьяну и меня в их новое имение Коккоз (по татарски значит синий глаз) по ту сторону Ай-Петри. Дом, только что выстроенный арх. Красновым в старом татарском стиле; очень красиво и оригинально.

Дом Краснова в Ялте

(ул. Пушкинская, 19)