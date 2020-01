Последнее королевство

«После́днее короле́вство» (англ. The Last Kingdom) — британский исторический сериал, который является телевизионной адаптацией популярной серии книг Бернарда Корнуэлла под общим названием «Саксонские хроники»[1]. Премьера сериала состоялась 10 октября 2015 года на телеканале BBC America в США[2], а в Великобритании — 22 октября того же года на телеканале BBC Two.

В декабре 2015 года сериал был продлён на второй сезон[3], премьера которого состоялась 16 марта 2017 года в США[4][5]. В сентябре 2017 года сериал был продлён на третий сезон[6], который стал доступен эксклюзивно на Netflix 19 ноября 2018 года[7]. В декабре 2018 года сериал был официально продлён на четвёртый сезон[8].

Сезон Эпизоды Оригинальная дата показа Премьера сезона Финал сезона 1 8 10 октября 2015 28 ноября 2015 2 8 16 марта 2017 4 мая 2017 3 10 19 ноября 2018

Сюжет телесериала разворачивается во второй половине IX века, когда то, что сейчас известно как Англия, представляло собой несколько отдельных англосаксонских королевств — Нортумбрию, Мерсию, Уэссекс, Восточную Англию и пр. Англосаксонские земли подвергаются нападению «великой армии язычников» — викингов, и власть над ними захватывают даны. Частичную независимость сохраняет только королевство Уэссекс, которым правит умный и талантливый король Альфред Великий.

Главный герой — Утред Беббанбургский — осиротевший сын англосаксонского тэна, похищен скандинавами и воспитан в качестве приёмного сына ярла Рагнара. В результате войны, начавшейся между викингами и саксами, а также династических интриг, преданность Утреда подвергается серьёзным испытаниям, вынуждая его выбирать между данами, которые его вырастили, и поднявшимися против них англичанами[9].

Первый сезон [ править | править код ]

В начале первого сезона ярл Рагнар оказывается жестоко и предательски убит своим соплеменником Кьяртаном. Утред Беббанбургский, воспитанный ярлом Рагнаром как родной сын в традициях данов, мечтает об отмщении. Он начинает странствовать по Англии, ища способы подобраться к Кьяртану, и скоро присоединяется к только что коронованному королю Уэссекса Альфреду. Альфред, видя в Утреде великого воина, просит его заняться тактической подготовкой войска к битве с данами.

Поддаваясь на уговоры Альфреда жениться на знатной даме, Утред женится на леди Милдрит, но вскоре узнаёт, что с женитьбой на него перешёл огромный долг семьи Милдрит перед церковью. Утред понимает, что король лукаво умолчал о долге, желая подставить его. Сама же Милдрит оказывается милой женщиной, и рожает от Утреда сына.

Чтобы расплатиться с долгом, Утред отправляется в Корнуолл, чтобы заняться разбоем. Там он встречает короля Перадура и принимает его предложение за деньги сразиться с терроризирующими королевство данами, но вскоре Утред предаёт короля Перадура, похищает его сокровища и забирает с собой королеву Изольду, обладающую колдовскими способностями.

Вскоре даны нападают на Уэссекс и захватывают столицу. Альфред, Утред и часть двора бегут и укрываются на болотах. Оттуда они созывают войско и готовятся к решающему сражению. Войско должен возглавить Утред. Тем временем маленький сын Утреда погибает, их брак с Милдрит распадается.

События первого сезона завершаются историческими сражениями саксов Альфреда с войском Уббы при Кинвите и армией Гутрума при Эдингтоне, имевшими место весной 878 года. В сериале войско короля Альфреда ведет в бой Утред Беббанбургский. Он побеждает, но Изольда и ближайший друг Утреда, Леофрик, погибают. Утред принимает благодарность короля Альфреда, и король отпускает его со службы, чтобы Утред мог вновь заняться поисками убийцы своего приёмного отца.

Второй сезон [ править | править код ]

Утред исполняет еще одно поручение Альфреда, вызволяя из рабства у Кьяртана короля Нортумбрии Гутреда. Альфред надеется, что северные земли объединятся под властью Гутреда и будут противостоять данам, что в конце концов будет способствовать созданию единой Англии. Утред и Гизела, сестра Гутреда, влюбляются друг в друга. Утред клянётся в верности королю Гутреду, но тот, по совету аббата Эадреда, предаёт Утреда и продаёт, вместе с двумя соратниками, в рабство. Почти год Утред в рабстве трудится гребцом на данском корабле, пока его сводный брат, Рагнар, не освобождает его по приказу Альфреда. Вернувшись, Утред обнаруживает, что аббат Эадред пытается против воли выдать Гизелу замуж за врага Утреда. В ярости Утред убивает аббата. Во искупление своего поступка, он вынужден снова дать клятву верности королю Альфреду.

Вскоре Утред и Рагнар получают шанс отомстить Кьяртану. Они атакуют его, по слухам, неприступную крепость, найдя в нее тайный плохо охраняемый проход. В схватке Рагнар убивает Кьяртана, возмездие свершается, Рагнар и Утред также освобождают из плена Кьяртана свою считавшуюся погибшей сестру.

Идут годы. Утред верно служит королю Альфреду, хотя сам Альфред постепенно утрачивает доверие к Утреду, считая его неисправимым «богопротивным язычником».

В один день дают о себе знать давние враги Утреда и Альфреда — братья-даны Зигфрид и Эрик. Они готовят ловушку. Сначала они вторгаются и захватывают Лондон, а при попытке саксов освободить его, берут в плен дочь короля Альфреда Этельфледу. Решимость короля Альфреда выкупить дочь любой, даже непосильной для королевства, ценой, вызывает сомнения у лорда Одды, друга и многолетнего советника Альфреда. Одда решает изменить королю и, ради спасения королевства, собрав собственную армию, атаковать крепость Бенфлеот, в которой содержится Этельфледа. Тем временем один из братьев, Эрик, безумно влюбляется в Этельфледу, и решает похитить её, предав брата. Утред решает помочь Эрику, но в ночь, когда назначен их побег, всё идёт не по плану: Эрик погибает, Этельфледа сбегает, а Зигфрид выходит на бой с войском лорда Одды. Отряд Зигфрида оказывается разбит, Зигфрид погибает, но Альфред не прощает измены своему другу. Лорд Одда заточается в тюрьму, где заканчивает жизнь самоубийством. Утред остаётся на службе у короля Альфреда, но его доверие к Альфреду подорвано, и он начинает задумываться о собственных интересах...

В ролях [ править | править код ]

Основной состав [ править | править код ]

= Главная роль в сезоне = Второстепенная роль в сезоне = Не появляется

Второстепенный состав [ править | править код ]

Съёмки сериала стартовали в ноябре 2014 года[10][11]. Компания Carnival Films разработала сериал для BBC Two и BBC America, снимая в Венгрии и Великобритании. Ник Мёрфи выступил в роли со-исполнительного продюсера и стал режиссёром нескольких эпизодов[1].

Топонимы и их современные названия [ править | править код ]