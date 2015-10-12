Последнее королевство
|Последнее королевство
|The Last Kingdom
|
|Жанр
|Историческая драма
|Основано на
|серии книг «Саксонские хроники» Бернарда Корнуэлла
|Режиссёр
|В ролях
|
Александр Дреймон
Дэвид Доусон
Тобиас Зантельман
Эмили Кокс
Адриан Бауэр
Томас В. Габриэльссон
Джозеф Миллсон
Саймон Кунц
Гарри Макинтайр
Чарли Мёрфи
Руне Темте
Брайан Вернел
Эми Рен
Мэттью Макфэдьен
Иэн Харт
|Композитор
|Джон Ланн
|Страна
|Великобритания
|Язык
|английский
|Количество сезонов
|3
|Количество серий
|26 (список эпизодов)
|Производство
|Исполнительный продюсер
|
Стивен Бутчард
Найджел Мэрчент
Гарет Ним
|Продюсер
|Крисси Скинс
|Место съёмок
|Венгрия
|Длительность серии
|58–59 минут
|Студия
|Carnival Films
|Трансляция
|Телеканал
|
BBC Two (Великобритания)
BBC America (США)
Netflix
|На экранах
|10 октября 2015 — настоящее время
|Ссылки
|Официальный сайт
|IMDb
|ID 4179452
«После́днее короле́вство» (англ. The Last Kingdom) — британский исторический сериал, который является телевизионной адаптацией популярной серии книг Бернарда Корнуэлла под общим названием «Саксонские хроники»[1]. Премьера сериала состоялась 10 октября 2015 года на телеканале BBC America в США[2], а в Великобритании — 22 октября того же года на телеканале BBC Two.
В декабре 2015 года сериал был продлён на второй сезон[3], премьера которого состоялась 16 марта 2017 года в США[4][5]. В сентябре 2017 года сериал был продлён на третий сезон[6], который стал доступен эксклюзивно на Netflix 19 ноября 2018 года[7]. В декабре 2018 года сериал был официально продлён на четвёртый сезон[8].
Содержание
Сюжет[править | править код]
|Сезон
|Эпизоды
|Оригинальная дата показа
|Премьера сезона
|Финал сезона
|1
|8
|10 октября 2015
|28 ноября 2015
|2
|8
|16 марта 2017
|4 мая 2017
|3
|10
|19 ноября 2018
Сюжет телесериала разворачивается во второй половине IX века, когда то, что сейчас известно как Англия, представляло собой несколько отдельных англосаксонских королевств — Нортумбрию, Мерсию, Уэссекс, Восточную Англию и пр. Англосаксонские земли подвергаются нападению «великой армии язычников» — викингов, и власть над ними захватывают даны. Частичную независимость сохраняет только королевство Уэссекс, которым правит умный и талантливый король Альфред Великий.
Главный герой — Утред Беббанбургский — осиротевший сын англосаксонского тэна, похищен скандинавами и воспитан в качестве приёмного сына ярла Рагнара. В результате войны, начавшейся между викингами и саксами, а также династических интриг, преданность Утреда подвергается серьёзным испытаниям, вынуждая его выбирать между данами, которые его вырастили, и поднявшимися против них англичанами[9].
Первый сезон[править | править код]
В начале первого сезона ярл Рагнар оказывается жестоко и предательски убит своим соплеменником Кьяртаном. Утред Беббанбургский, воспитанный ярлом Рагнаром как родной сын в традициях данов, мечтает об отмщении. Он начинает странствовать по Англии, ища способы подобраться к Кьяртану, и скоро присоединяется к только что коронованному королю Уэссекса Альфреду. Альфред, видя в Утреде великого воина, просит его заняться тактической подготовкой войска к битве с данами.
Поддаваясь на уговоры Альфреда жениться на знатной даме, Утред женится на леди Милдрит, но вскоре узнаёт, что с женитьбой на него перешёл огромный долг семьи Милдрит перед церковью. Утред понимает, что король лукаво умолчал о долге, желая подставить его. Сама же Милдрит оказывается милой женщиной, и рожает от Утреда сына.
Чтобы расплатиться с долгом, Утред отправляется в Корнуолл, чтобы заняться разбоем. Там он встречает короля Перадура и принимает его предложение за деньги сразиться с терроризирующими королевство данами, но вскоре Утред предаёт короля Перадура, похищает его сокровища и забирает с собой королеву Изольду, обладающую колдовскими способностями.
Вскоре даны нападают на Уэссекс и захватывают столицу. Альфред, Утред и часть двора бегут и укрываются на болотах. Оттуда они созывают войско и готовятся к решающему сражению. Войско должен возглавить Утред. Тем временем маленький сын Утреда погибает, их брак с Милдрит распадается.
События первого сезона завершаются историческими сражениями саксов Альфреда с войском Уббы при Кинвите и армией Гутрума при Эдингтоне, имевшими место весной 878 года. В сериале войско короля Альфреда ведет в бой Утред Беббанбургский. Он побеждает, но Изольда и ближайший друг Утреда, Леофрик, погибают. Утред принимает благодарность короля Альфреда, и король отпускает его со службы, чтобы Утред мог вновь заняться поисками убийцы своего приёмного отца.
Второй сезон[править | править код]
Утред исполняет еще одно поручение Альфреда, вызволяя из рабства у Кьяртана короля Нортумбрии Гутреда. Альфред надеется, что северные земли объединятся под властью Гутреда и будут противостоять данам, что в конце концов будет способствовать созданию единой Англии. Утред и Гизела, сестра Гутреда, влюбляются друг в друга. Утред клянётся в верности королю Гутреду, но тот, по совету аббата Эадреда, предаёт Утреда и продаёт, вместе с двумя соратниками, в рабство. Почти год Утред в рабстве трудится гребцом на данском корабле, пока его сводный брат, Рагнар, не освобождает его по приказу Альфреда. Вернувшись, Утред обнаруживает, что аббат Эадред пытается против воли выдать Гизелу замуж за врага Утреда. В ярости Утред убивает аббата. Во искупление своего поступка, он вынужден снова дать клятву верности королю Альфреду.
Вскоре Утред и Рагнар получают шанс отомстить Кьяртану. Они атакуют его, по слухам, неприступную крепость, найдя в нее тайный плохо охраняемый проход. В схватке Рагнар убивает Кьяртана, возмездие свершается, Рагнар и Утред также освобождают из плена Кьяртана свою считавшуюся погибшей сестру.
Идут годы. Утред верно служит королю Альфреду, хотя сам Альфред постепенно утрачивает доверие к Утреду, считая его неисправимым «богопротивным язычником».
В один день дают о себе знать давние враги Утреда и Альфреда — братья-даны Зигфрид и Эрик. Они готовят ловушку. Сначала они вторгаются и захватывают Лондон, а при попытке саксов освободить его, берут в плен дочь короля Альфреда Этельфледу. Решимость короля Альфреда выкупить дочь любой, даже непосильной для королевства, ценой, вызывает сомнения у лорда Одды, друга и многолетнего советника Альфреда. Одда решает изменить королю и, ради спасения королевства, собрав собственную армию, атаковать крепость Бенфлеот, в которой содержится Этельфледа. Тем временем один из братьев, Эрик, безумно влюбляется в Этельфледу, и решает похитить её, предав брата. Утред решает помочь Эрику, но в ночь, когда назначен их побег, всё идёт не по плану: Эрик погибает, Этельфледа сбегает, а Зигфрид выходит на бой с войском лорда Одды. Отряд Зигфрида оказывается разбит, Зигфрид погибает, но Альфред не прощает измены своему другу. Лорд Одда заточается в тюрьму, где заканчивает жизнь самоубийством. Утред остаётся на службе у короля Альфреда, но его доверие к Альфреду подорвано, и он начинает задумываться о собственных интересах...
В ролях[править | править код]
Основной состав[править | править код]
- = Главная роль в сезоне
- = Второстепенная роль в сезоне
- = Не появляется
|Актёр
|Персонаж
|Появление в сезонах
|1
|2
|3
|Эпизоды
|Александр Дреймон
|Утред Беббанбургский[en]
|8
|8
|10
|26
|Дэвид Доусон
|Король Альфред
|7
|8
|10
|25
|Тобиас Зантельман
|Рагнар Младший
|5
|4
|4
|13
|Эмили Кокс
|Брида
|6
|3
|8
|17
|Адриан Бауэр
|Леофрик
|7
|2
|9
|Томас В. Габриэльссон
|Гутрум
|6
|6
|Саймон Кунц
|Одда Старший[en]
|5
|8
|13
|Гарри Макинтайр
|Этельвольд
|6
|8
|10
|24
|Руне Темте
|Убба
|4
|4
|Джозеф Миллсон
|Эльфрик
|2
|2
|4
|Брайан Вернел
|Одда Младший
|7
|7
|Эми Рен
|Милдрит
|5
|5
|Чарли Мёрфи
|Королева Изольда
|3
|3
|Иэн Харт
|Отец Беокка
|8
|7
|10
|25
|Туре Линдхардт
|Гутред
|4
|4
|Ева Бертистл
|Хильда
|2
|6
|5
|13
|Джерард Кернс
|Халиг
|2
|3
|5
|Дэвид Сколфилд
|Аббат Эадред[en]
|3
|3
|Пери Баумейстер
|Гизела
|8
|1
|9
|Элиза Баттерворт
|Эльсвита
|7
|8
|10
|25
|Питер Макдональд
|Брат Трю
|3
|3
|Марк Роули
|Финан
|6
|10
|16
|Александр Виллауме
|Кьяртан
|1
|3
|4
|Юлия Бахе-Вииг
|Тира
|1
|5
|7
|13
|Оле Кристоффер Эртвог
|Свен
|1
|4
|5
|Бьёрн Бенгтссон
|Сигфрид
|8
|8
|Каван Клеркин
|Отец Пирлиг
|4
|6
|10
|Арнас Федаравичюс
|Ситрик
|8
|10
|18
|Кристиан Хиллборг
|Эрик
|8
|8
|Джеппе Бен Лорсен
|Хэстен
|7
|9
|16
|Тоби Регбо
|Этельред
|6
|9
|15
|Милли Брейди
|Этельфледа
|8
|9
|17
|Джеймс Норкот
|Алдхельм
|6
|9
|15
|Эдриан Броше
|Стеапа
|8
|9
|17
|Эван Митчелл
|Осферт
|3
|10
|13
|Тимоти Иннес
|Эдуард
|10
|10
|Тея Софи Лох Несс
|Скейд
|8
|8
|Ола Рапас
|Сигурд Кровавые Волосы
|7
|7
|Магнус Бруун
|Кнут
|8
|8
|Саймон Стенспил
|Дагфинн
|2
|5
|7
|Эдриан Шиллер
|Этельхельм
|6
|6
|Кевин Элдон
|Епископ Эркенвальд
|8
|8
|Всего эпизодов
|8
|8
|10
|26
Второстепенный состав[править | править код]
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Производство[править | править код]
Съёмки сериала стартовали в ноябре 2014 года[10][11]. Компания Carnival Films разработала сериал для BBC Two и BBC America, снимая в Венгрии и Великобритании. Ник Мёрфи выступил в роли со-исполнительного продюсера и стал режиссёром нескольких эпизодов[1].
Топонимы и их современные названия[править | править код]
- Беббанбург — (современное название — Замок Бамборо) — замок на восточном побережье Англии, к югу от острова Линдисфарн. Его координаты 55°36′33″ с. ш. 1°42′41″ з. д.HGЯOL,
- Эофорвик — (современное название — Йорк) — столица королевства Нортумбрия, на севере Англии. В 866 году захвачен датчанами и переименован ими в Йорвик.
- Нортумбрия — королевство на севере Англии.
- Мерсия — королевство к югу от Нортумбрии.
- Восточная Англия — небольшое королевство (столица Дис) к востоку от Мерсии.
- Уэльс — королевство к западу от Мерсии, на западном побережье Англии.
- Лунден — (современное название Лондон) — город на реке Темез (Темза), во времена, описываемые в сериале, относился к королевству Мерсия.
- Уэссекс — королевство на юге Англии, к югу от Темеза. Столица Эксанкестер (современное название — Эксетер). Альфред Великий предпочитал править из Сиппанхамма.
- Редингум — (современное название — Рединг) — город на реке Кент (притоке Темзы), примерно в 50 километрах западнее Лондона.
- Батум — (современное название — Бат) — небольшой город на старой римской дороге, в 15 километрах от Бристоля на восток. Ещё во времена римлян тут был бальнеологический курорт.
- Сиппанхамм — (современное название — Чиппенем), графство Уилтшир. Расположен в 30 километрах к востоку от Бристоля.
- Сюннигтвайт — (современное название — Суинитуэйт), графство Йоркшир. Ставка Рагнара Старшего, куда был мальчишкой привезен Утред.
- Винтанкестер — (современное название — Уинчестер), город, который Альфред Великий в поздние годы своей жизни сделал столицей Уэссекса. Здесь он умер и здесь же похоронен.
- Дефнаскир (современное название — Девоншир) — небольшое королевство или олдерменство на юге Англии, к западу от Уэссекса. В Дефнаскире находится поместье Окстон, которое Утред получил, женившись на Милдрет. Окстон расположен на берегу реки Уэск (современное название Экс).
- Дунхелм (Dunelm) — (современное название — Дарэм (Durham)), крепость в Северо-Восточной Англии на реке Уир.
- Бенфлеот (Benfleot) — (современное название — Бенфлит (Benfleet)), крепость в Эссексе (совр. район Касл-Пойнт), близ которой в 894 году произошло сражение между саксами и данами.
- Корнуолл — королевство на Корнуольском полуострове, к западу от Дефнаскира, заселено бриттами.
- Сэферн — река Северн. «Широкое Сэфернское море» — эстуарий реки Северн, впадающий в Бристольский залив.
- Сомерсетские болота — ландшафтный заповедник в национальном парке Эксмур, графство Сомерсет. Болота на севере впадают в Сэфернское море (Бристольский залив). Здесь король Альфред спасался после разгрома.
- Эгбертов камень — судя по описанию в тексте хроник, остаток мегалитического сооружения из трех камней, лежащих на склоне холма. До настоящего времени не сохранился. Судя по примечанию автора хроник, историки сходятся на том, что холм с камнем возвышался над деревней Вилиг (современное название — Кингстон Деверил, Kingston Deverill). Координаты деревни 51°07′59″ с. ш. 2°13′14″ з. д.HGЯOL. Здесь король Альфред собирал свои войска. Эгберт — англосаксонский король (годы правления 802—839), дед Альфреда, который распространил свое влияние на всю южную Англию (за исключением Нортумбрии). Говорят, на этих камнях Эгберт чинил суд. Эгбертов камень находился примерно в 42 километрах западнее Стоунхенджа.
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 BBC Two announces new drama series, The Last Kingdom. BBC Media Centre (9 July 2014). Дата обращения 15 сентября 2015.
- ↑ Bibel, Sara Drama 'The Last Kingdom' to Premiere Saturday, October 10 on BBC America. TV by the Numbers (July 21, 2015). Дата обращения 28 июля 2015.
- ↑ The Last Kingdom Renewed For Season 2 By BBC & BBC America!. RenewCancelTV (December 14, 2015). Дата обращения 25 декабря 2015.
- ↑ The Last Kingdom Renewed For Season 2 By BBC & BBC America! | RenewCancelTV.com (англ.) (неопр.) ? (14 декабря 2015). Дата обращения 17 августа 2016.
- ↑ Tartaglione, Nancy Netflix Joins ‘The Last Kingdom’ As Co-Producer Of Historical Epic’s Season 2 (англ.) (9 June 2016). Дата обращения 17 августа 2016.
- ↑ The Last Kingdom Renewed For Season 3 By Netflix/BBC Two! - Renew Cancel TV (24 September 2017).
- ↑ The Last Kingdom - Listing. The Futon Critic. Дата обращения 19 ноября 2018.
- ↑ Development: The Last Kingdom granted a fourth season
- ↑ Laura Prudom. ‘The Last Kingdom’: BBC, Carnival Producing New Viking Drama. Variety (9 July 2014). Дата обращения 15 сентября 2015.
- ↑ BBC Two, BBC America and the Golden Globe® and Emmy® award-winning producers of Downton Abbey, Carnival Films, have announced that filming has begun on The Last Kingdom. BBC Media Centre (24 November 2014). Дата обращения 15 сентября 2015.
- ↑ Persbrandt tvingas tacka nej till storroll (швед.). Aftonbladet (11 November 2014). Дата обращения 15 сентября 2015.
Ссылки[править | править код]
- Официальный сайт (англ.)
- «Последнее королевство» на BBC America (англ.)
- «Последнее королевство» на BBC Two (англ.)
- «Последнее королевство» на Netflix (англ.)
- «Последнее королевство» (англ.) на сайте Internet Movie Database
- Телесериалы по алфавиту
- Телесериалы Великобритании 2010-х годов
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