Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; до 2011 года — «ЖНВЛС», Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства[1]) — перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений[2].
Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь, а также включает в себя значительный объём лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе. Кроме того, перечень ЖНВЛП служит основой для разработки региональных перечней субъектов Российской Федерации и формулярных перечней лекарственных средств медицинских организаций стационарного типа.[источник не указан 404 дня]
Перечень ЖНВЛП сформирован с использованием международной Анатомо-терапевтической и химической классификации лекарственных средств — АТХ (англ. ATC — Anatomical Therapeutic Chemical classification system).
История[править | править код]
С 2012 года действовал перечень ЖНВЛП, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р[3].
В 2013 году, согласно Распоряжению № 1378-р от 30.07.2012, перечень остался неизменным. По сравнению с перечнем 2011 года некоторые препараты (например, эргокальциферол, хинидин и др.) были исключены из списка, другие — добавлены.
Общее количество препаратов в перечне увеличилось на 29 позиций (предполагалось расширение на 24 позиции)[4] и содержит 588 (против 559 в перечне 2011 года) наименований лекарственных препаратов.
В перечне 2012 года было 93 препарата (16,4 %), производившихся только отечественными производителями, 207 препаратов (36,5 %) производились только зарубежными производителями, а производство ещё 267 наименований (47,1 %) лекарственных препаратов осуществлялось как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями[5].
Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП увеличились за 2011 год на 2 %[источник не указан 1009 дней].
Осенью 2011 года Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) добивалась увеличения цен на 6 % (в соответствии с ожидаемой инфляцией), однако ФСТ и МЗСР РФ отказались это делать заранее.
Татьяна Голикова, однако, пообещала, что компаниям будет предоставлена возможность пересчёта цен в 2012 году по существующим тарифным процедурам[6].
С 1 марта 2015 г. применяется Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р[7].
С 1 марта 2016 года применяется перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2016 год, утверждённый в конце 2015 года[8]. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. № 2885-р утвержден перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2017 год (действует с 28.12.2016 г.)[9].
С 1 января 2018 года перечень ЖНВЛП расширен на 60 лекарств и 8 лекарственных форм[10] (Распоряжение Правительства РФ № 2323-р).
Согласно информации Росздравнадзора, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в Российской Федерации уменьшились на 1,8% в 2017 году. В ведомстве отметили, что в последний раз такие медикаменты дешевели в 2013-м – на 0,6%. В минувшем году был зарегистрирован рекордный показатель за 5 лет.[11]
10 декабря 2018 года утверждён новый перечень ЖНВЛП[12]. Перечень на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами. Общее число препаратов в списке выросло с 699 до 735 [13].
A. Пищеварительный тракт и обмен веществ[править | править код]
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|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|A02.
|Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
|A02B
|Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
|A02BA
|блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
|Ранитидин
|Блокатор H2-гистаминовых рецепторов II поколения (рецепторов, ответственных за желудочную секрецию), используется для лечения желудочно-кишечных язв.
|Фамотидин
|Блокатор H2-гистаминовых рецепторов III поколения, является их конкурирующим антагонистом. Основной фармакологический эффект состоит в угнетении желудочной секреции.
|A02BC
|ингибиторы протонового насоса
|Омепразол
|Высокоэффективный блокатор секреции желудочной кислоты, в основном используемый в терапии язвенной болезни желудка и синдрома Золлингера — Эллисона. Ингибируя водородно-калиевую аденозинтрифосфатазу, препарат блокирует действие протонного насоса в париетальных клетках желудка.
|A02BX
|другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
|Висмута трикалия дицитрат (висмута субцитрат)
|Противоязвенное средство с бактерицидной активностью в отношении Helicobacter pylori, обладает также противовоспалительным и вяжущим действием. Используется при лечении язв желудка и двенадцатиперстной кишки.
|Не следует путать с другим лекарственным препаратом, субнитратом висмута.
|A03.
|препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта
|A03A
|препараты для лечения функциональных нарушений кишечника
|A03AA
|синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой
|мебеверин
|платифиллин
|A03AD
|папаверин и его производные
|дротаверин
|A03B
|препараты белладонны
|A03BA
|алкалоиды белладонны, третичные амины
|атропин
|A03FA
|стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
|метоклопрамид
|A04.
|противорвотные препараты
|A04AA
|блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов
|ондансетрон
|A05.
|препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
|A05A
|препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
|A05AA
|препараты желчных кислот
|урсодезоксихолевая кислота
|A05B
|препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства
|фосфолипиды + глицирризиновая кислота
|янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид
|A06.
|слабительные средства
|A06A
|слабительные средства
|бисакодил
|сеннозиды А и B англ
|лактулоза
|макрогол
|A07.
|противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
|A07B
|адсорбирующие кишечные препараты
|активированный уголь
|смектит диоктаэдрический
|A07D
|препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
|лоперамид
|A07E
|кишечные противовоспалительные препараты
|месалазин
|сульфасалазин
|A07F
|противодиарейные микроорганизмы
|бифидобактерии бифидум
|A09.
|препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
|A09A
|препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
|панкреатин
|A10.
|препараты для лечения сахарного диабета
|A10A
|инсулины и их аналоги
|A10AB
|инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения
|инсулин аспарт
|инсулин глулизин
|инсулин лизпро
|инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
|A10AC
|инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
|инсулин аспарт двухфазный
|инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)
|инсулин гларгин
|инсулин детемир
|A10B
|гипогликемические препараты, кроме инсулинов
|метформин
|глибенкламид
|гликлазид
|росиглитазон
|вилдаглиптин
|ликсисенатид
|эмпаглифлозин
|репаглинид
|A11.
|витамины
|A11C
|витамины A и D, включая их комбинации
|A11CA
|ретинол
|альфакальцидол
|кальцитриол
|колекальциферол
|A11D
|витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12
|тиамин
|A11G
|аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами
|аскорбиновая кислота
|А11Н
|другие витаминные препараты
|пиридоксин
|A12.
|минеральные добавки
|A12A
|препараты кальция
|кальция глюконат
|A12C
|другие минеральные добавки
|калия и магния аспарагинат
|A14.
|анаболические средства системного действия
|A14A
|анаболические стероиды
|нандролон
|A16.
|другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ
|A16A
|другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ
|адеметионин
|имиглуцераза
|тиоктовая кислота
|элилглустат
B. Кровь и система кроветворения[править | править код]
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|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|B01.
|антитромботические средства
|B01A
|антитромботические средства
|варфарин
|гепарин натрия
|эноксапарин натрия
|клопидогрел
|алтеплаза
|проурокиназа
|B01AE
|дабигатрана этексилат
|прямой ингибитор тромбина
|B01AX
|ривароксобан
|B02.
|гемостатические средства
|B02A
|антифибринолитические средства
|аминокапроновая кислота
|транексамовая кислота англ
|апротинин
|B02B
|витамин К и другие гемостатики
|B02BA
|менадиона натрия бисульфат
|B02BD
|факторы свертывания крови
|антиингибиторный коагулянтный комплекс октоког альфа
|фактор свертывания крови VII
|фактор свертывания крови VIII
|фактор свертывания крови IX
|факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации
|эптаког альфа (активированный)
|B02ВХ
|элтрамбопаг
|этамзилат
|B03.
|антианемические препараты
|B03A
|препараты железа
|железа (III) гидроксид полимальтозат
|железа (III) гидроксида сахарозный комплекс
|B03B
|витамин В12 и фолиевая кислота
|цианокобаламин
|фолиевая кислота
|B03X
|другие антианемические препараты
|дарбэпоэтин альфа
|эпоэтины альфа и бета
|B05.
|кровезаменители и перфузионные растворы
|B05A
|кровь и препараты крови
|альбумин человека
|гидроксиэтилкрахмал
|декстран
|желатин
|B05B
|растворы для внутривенного введения
|жировые эмульсии для парентерального питания
|декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат
|калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид
|меглюмина натрия сукцинат + калия хлорид + магния хлорид + натрия хлорид
|натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)
|натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)
|маннитол
|B05C
|ирригационные растворы
|декстроза
|B05D
|растворы для перитонеального диализа
|B05X
|добавки к растворам для внутривенного введения
|калия хлорид
|магния сульфат
|натрия гидрокарбонат
|натрия хлорид
C. Сердечно-сосудистая система[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|C01.
|препараты для лечения заболеваний сердца
|C01A
|сердечные гликозиды
|дигоксин
|C01B
|антиаритмические препараты, классы I и III
|C01BA
|прокаинамид
|антиаритмический препарат класса IA
|C01BB
|лидокаин
|антиаритмический препарат класса IB
|пропафенон
|амиодарон
|нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид
|лаппаконитина гидробромид
|C01C
|кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов
|добутамин
|допамин
|фенилэфрин
|адреналин
|норадреналин
|левосимендан
|C01D
|вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
|изосорбида динитрат
|изосорбида мононитрат
|нитроглицерин
|C01E
|другие препараты для лечения заболеваний сердца
|алпростадил
|ивабрадин
|мельдоний
|C02.
|антигипертензивные средства
|C02A
|антиадренергические средства центрального действия
|метилдопа
|клонидин
|моксонидин
|C02C
|антиадренергические средства периферического действия
|C02CA
|урапидил
|α2-адреноблокатор
|C03.
|диуретики
|C03A
|тиазидные диуретики
|гидрохлоротиазид
|C03B
|тиазидоподобные диуретики
|индапамид
|C03C
|«петлевые» диуретики
|фуросемид
|C03D
|калийсберегающие диуретики
|спиронолактон
|C04.
|периферические вазодилататоры
|C04A
|периферические вазодилататоры
|пентоксифиллин
|C07.
|бета-адреноблокаторы
|C07A
|бета-адреноблокаторы
|пропранолол
|соталол
|атенолол
|бисопролол
|метопролол
|карведилол
|C08.
|блокаторы кальциевых каналов
|C08C
|селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом
|амлодипин
|нимодипин
|нифедипин
|C08D
|селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце
|верапамил
|C09.
|средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
|C09A
|ингибиторы АПФ
|каптоприл
|лизиноприл
|периндоприл
|эналаприл
|C09C
|антагонисты ангиотензина II
|лозартан
|C09D
|антагонисты рецепторов ангиотензина II
|Валсартан+Сакубитрил
|C10.
|гиполипидемические средства
|C10A
|гиполипидемические средства
|аторвастатин
|симвастатин
|фенофибрат
|алирокумаб
|эволокумаб
D. Дерматологические препараты[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|D01.
|противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи
|D01A
|противогрибковые препараты для местного применения
|салициловая кислота
|D06.
|антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии
|D06C
|антибиотики в комбинации с противомикробными средствами -->
|диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол
|D07.
|глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
|D07A
|глюкокортикоиды
|метилпреднизолона ацепонат
|мометазон
|D08.
|антисептики и дезинфицирующие средства
|D08A
|антисептики и дезинфицирующие средства
|хлоргексидин
|повидон-йод
|водорода пероксид
|калия перманганат
|этанол
|D11.
|другие дерматологические препараты
|D11A
|другие дерматологические препараты
|пимекролимус
G. Мочеполовая система и половые гормоны[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|G01.
|противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии
|G01A
|противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами
|натамицин
|клотримазол
|G02.
|другие препараты, применяемые в гинекологии
|G02A
|утеротонизирующие препараты
|метилэргометрин
|динопростон
|мизопростол
|G02C
|другие препараты, применяемые в гинекологии
|гексопреналин
|бромокриптин
|G03.
|половые гормоны и модуляторы функции половых органов
|G03A
|гормональные контрацептивы системного действия
|левоноргестрел
|G03B
|андрогены
|тестостерон
|тестостерон (смесь эфиров)
|G03C
|эстрогены
|эстрадиол
|G03D
|гестагены
|прогестерон
|дидрогестерон
|норэтистерон
|G03GA
|гонадотропины
|гонадотропин хорионический
|фоллитропин альфа
|G03GВ
|синтетические стимуляторы овуляции
|кломифен
|G04.
|препараты, применяемые в урологии
|G04C
|препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
|алфузозин
|доксазозин
|тамсулозин
|финастерид
H. Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|H01.
|гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
|H01A
|гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
|соматропин
|H01B
|гормоны задней доли гипофиза
|десмопрессин
|окситоцин
|H01C
|гормоны гипоталамуса
|ланреотид
|октреотид
|цетрореликс
|H02.
|кортикостероиды системного действия
|H02A
|кортикостероиды системного действия
|флудрокортизон
|бетаметазон
|гидрокортизон
|дексаметазон
|метилпреднизолон
|преднизолон
|H03.
|препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
|H03A
|препараты щитовидной железы
|левотироксин натрия
|H03B
|антитиреоидные препараты
|тиамазол
|H03C
|препараты йода
|калия йодид
|H04.
|гормоны поджелудочной железы
|H04A
|гормоны, расщепляющие гликоген
|глюкагон
|H05.
|препараты, регулирующие обмен кальция
|H05B
|антипаратиреоидные средства
|кальцитонин
|цинакалцет
J. Противомикробные препараты системного действия[править | править код]
L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы[править | править код]
M. Костно-мышечная система[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|M01.
|противовоспалительные и противоревматические препараты
|M01A
|нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты
|диклофенак
|кеторолак
|лорноксикам
|декскетопрофен
|ибупрофен
|кетопрофен
|M01C
|базисные противоревматические препараты
|пеницилламин
|лефлуномид
|M03.
|миорелаксанты
|M03A
|миорелаксанты периферического действия
|суксаметония хлорид и йодид
|пипекурония бромид
|рокурония бромид
|ботулинический токсин типа А—гемагглютинин комплекс
|M03B
|миорелаксанты центрального действия
|тизанидин
|M04.
|противоподагрические препараты
|M04A
|противоподагрические препараты
|аллопуринол
|M05.
|препараты для лечения заболеваний костей
|M05B
|препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
|алендроновая кислота
|золедроновая кислота
|стронция ранелат
N. Нервная система[править | править код]
P. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|P01.
|противопротозойные препараты
|P01A
|препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций
|метронидазол
|P01B
|противомалярийные препараты
|гидроксихлорохин
|мефлохин
|Р02.
|противогельминтные препараты
|P02B
|препараты для лечения трематодоза
|празиквантел
|P02C
|препараты для лечения нематодоза
|мебендазол
|пирантел
|левамизол
|P03.
|препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты
|P03A
|препараты для уничтожения эктопаразитов
|бензилбензоат
R. Дыхательная система[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|R01.
|назальные препараты
|R01A
|деконгестанты и другие препараты для местного применения
|ксилометазолин
|R02.
|препараты для лечения заболеваний горла
|R02A
|препараты для лечения заболеваний горла
|йод + калия йодид + глицерол
|R03.
|препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
|R03A
|адренергические средства для ингаляционного введения
|сальбутамол
|формотерол
|R03AK
|симпатомиметики в комбинации с другими препаратами
|будесонид + формотерол
|вилантерол + флутиказона флуорат
|ипратропия бромид + фенотерол (беродуал)
|сальметерол + флутиказон
|R03AL
|адренергические средства в комбинации c антихолинергическими средствами
|гликопиррония бромид + индакатерол
|олодатерол + тиотропия бромид
|R03B
|другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения
|беклометазон
|будесонид
|ипратропия бромид
|тиотропия бромид
|кромоглициевая кислота
|R03D
|другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
|аминофиллин
|зафирлукаст
|фенспирид
|R05.
|противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний
|R05C
|отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами
|амброксол
|ацетилцистеин
|дорназа альфа
|R06.
|антигистаминные средства системного действия
|R06A
|антигистаминные средства системного действия
|дифенгидрамин
|хлоропирамин
|цетиризин
|лоратадин
|R07.
|другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы
|R07A
|другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы
|берактант
|порактант альфа
|сурфактант-БЛ
S. Органы чувств[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|S01.
|офтальмологические препараты
|S01A
|противомикробные препараты
|тетрациклин
|S01E
|противоглаукомные препараты и миотические средства
|пилокарпин
|ацетазоламид
|дорзоламид
|тимолол
|тафлупрост
|бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол (проксодолол)
|S01H
|местные анестетики
|оксибупрокаин
|S01J
|диагностические препараты
|флуоресцеин натрия
|S01К
|препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии
|гипромеллоза
|S01L
|средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза
|ранибизумаб
|S02.
|препараты для лечения заболеваний уха
|S02A
|противомикробные препараты
|рифамицин
V. Прочие препараты[править | править код]
|Коды АТХ
|Препарат
|Фармакологическое действие
|Примечание
|V01.
|аллергены
|V01A
|аллергены
|аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)
|V03.
|другие лечебные средства
|V03A
|другие лечебные средства
|унитиол
|калий-железо гексацианоферрат
|таблетки по 500 мг
|кальция тринатрия пентетат
|Пентацин
|карбоксим
|налоксон
|натрия тиосульфат
|протамина сульфат
|цинка бисвинилимидазола диацетат
|деферазирокс
|комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала
|кальция фолинат
|месна
|V06.
|лечебное питание
|V06D
|другие продукты лечебного питания
|аминокислоты для парентерального питания
|аминокислоты и их смеси
|кетоаналоги аминокислот
|таблетки, покрытые плёночной оболочкой
|аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты
|V07.
|другие нелечебные средства
|V07A
|другие нелечебные средства
|вода для инъекций
|V08.
|контрастные средства
|V08A
|рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
|натрия амидотризоат
|йогексол
|йомепрол
|иопромид
|V08B
|рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
|бария сульфат
|V08C
|контрастные средства для магнитно-резонансной томографии
|гадодиамид
|гадопентетовая кислота
|«Магневист»
|V09.
|диагностические радиофармацевтические средства -->
|бромезида 99mTc, реагент для получения
|пентатех 99mTc, реагент для получения
|пирфотех 99mTc, реагент для получения
|технефит 99mTc, реагент для получения
|технефор 99mTc, реагент для получения
|V10.
|терапевтические радиофармацевтические средства
|V10B
|радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани
|стронция хлорид 89Sr
Примечания[править | править код]
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