Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты

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Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; до 2011 года — «ЖНВЛС», Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства[1]) — перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений[2].

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь, а также включает в себя значительный объём лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе. Кроме того, перечень ЖНВЛП служит основой для разработки региональных перечней субъектов Российской Федерации и формулярных перечней лекарственных средств медицинских организаций стационарного типа.[источник не указан 404 дня]

Перечень ЖНВЛП сформирован с использованием международной Анатомо-терапевтической и химической классификации лекарственных средств — АТХ (англ. ATC — Anatomical Therapeutic Chemical classification system).

История[править | править код]

С 2012 года действовал перечень ЖНВЛП, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р[3].

В 2013 году, согласно Распоряжению № 1378-р от 30.07.2012, перечень остался неизменным. По сравнению с перечнем 2011 года некоторые препараты (например, эргокальциферол, хинидин и др.) были исключены из списка, другие — добавлены.

Общее количество препаратов в перечне увеличилось на 29 позиций (предполагалось расширение на 24 позиции)[4] и содержит 588 (против 559 в перечне 2011 года) наименований лекарственных препаратов.

В перечне 2012 года было 93 препарата (16,4 %), производившихся только отечественными производителями, 207 препаратов (36,5 %) производились только зарубежными производителями, а производство ещё 267 наименований (47,1 %) лекарственных препаратов осуществлялось как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями[5].

Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП увеличились за 2011 год на 2 %[источник не указан 1009 дней].

Осенью 2011 года Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) добивалась увеличения цен на 6 % (в соответствии с ожидаемой инфляцией), однако ФСТ и МЗСР РФ отказались это делать заранее.

Татьяна Голикова, однако, пообещала, что компаниям будет предоставлена возможность пересчёта цен в 2012 году по существующим тарифным процедурам[6].

С 1 марта 2015 г. применяется Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р[7].

С 1 марта 2016 года применяется перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2016 год, утверждённый в конце 2015 года[8]. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. № 2885-р утвержден перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2017 год (действует с 28.12.2016 г.)[9].

С 1 января 2018 года перечень ЖНВЛП расширен на 60 лекарств и 8 лекарственных форм[10] (Распоряжение Правительства РФ № 2323-р).

Согласно информации Росздравнадзора, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в Российской Федерации уменьшились на 1,8% в 2017 году. В ведомстве отметили, что в последний раз такие медикаменты дешевели в 2013-м – на 0,6%. В минувшем году был зарегистрирован рекордный показатель за 5 лет.[11]

10 декабря 2018 года утверждён новый перечень ЖНВЛП[12]. Перечень на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами. Общее число препаратов в списке выросло с 699 до 735 [13].

A. Пищеварительный тракт и обмен веществ[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
A02. Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
A02B Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
A02BA блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов
Ранитидин Блокатор H2-гистаминовых рецепторов II поколения (рецепторов, ответственных за желудочную секрецию), используется для лечения желудочно-кишечных язв.
Фамотидин Блокатор H2-гистаминовых рецепторов III поколения, является их конкурирующим антагонистом. Основной фармакологический эффект состоит в угнетении желудочной секреции.
A02BC ингибиторы протонового насоса
Омепразол Высокоэффективный блокатор секреции желудочной кислоты, в основном используемый в терапии язвенной болезни желудка и синдрома Золлингера — Эллисона. Ингибируя водородно-калиевую аденозинтрифосфатазу, препарат блокирует действие протонного насоса в париетальных клетках желудка.
A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни
Висмута трикалия дицитрат (висмута субцитрат) Противоязвенное средство с бактерицидной активностью в отношении Helicobacter pylori, обладает также противовоспалительным и вяжущим действием. Используется при лечении язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Не следует путать с другим лекарственным препаратом, субнитратом висмута.
A03. препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта
A03A препараты для лечения функциональных нарушений кишечника
A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой
мебеверин
платифиллин
A03AD папаверин и его производные
дротаверин
A03B препараты белладонны
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины
атропин
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
метоклопрамид
A04. противорвотные препараты
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов
ондансетрон
A05. препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей
A05A препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей
A05AA препараты желчных кислот
урсодезоксихолевая кислота
A05B препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства
фосфолипиды + глицирризиновая кислота
янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид
A06. слабительные средства
A06A слабительные средства
бисакодил
сеннозиды А и B англ
лактулоза
макрогол
A07. противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты
A07B адсорбирующие кишечные препараты
активированный уголь
смектит диоктаэдрический
A07D препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта
лоперамид
A07E кишечные противовоспалительные препараты
месалазин
сульфасалазин
A07F противодиарейные микроорганизмы
бифидобактерии бифидум
A09. препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
A09A препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты
панкреатин
A10. препараты для лечения сахарного диабета
A10A инсулины и их аналоги
A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения
инсулин аспарт
инсулин глулизин
инсулин лизпро
инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)
A10AC инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)
инсулин аспарт двухфазный
инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)
инсулин гларгин
инсулин детемир
A10B гипогликемические препараты, кроме инсулинов
метформин
глибенкламид
гликлазид
росиглитазон
вилдаглиптин
ликсисенатид
эмпаглифлозин
репаглинид
A11. витамины
A11C витамины A и D, включая их комбинации
A11CA ретинол
альфакальцидол
кальцитриол
колекальциферол
A11D витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12
тиамин
A11G аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами
аскорбиновая кислота
А11Н другие витаминные препараты
пиридоксин
A12. минеральные добавки
A12A препараты кальция
кальция глюконат
A12C другие минеральные добавки
калия и магния аспарагинат
A14. анаболические средства системного действия
A14A анаболические стероиды
нандролон
A16. другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ
A16A другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ
адеметионин
имиглуцераза
тиоктовая кислота элилглустат

B. Кровь и система кроветворения[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
B01. антитромботические средства
B01A антитромботические средства
варфарин
гепарин натрия
эноксапарин натрия
клопидогрел
алтеплаза
проурокиназа
B01AE дабигатрана этексилат прямой ингибитор тромбина
B01AX ривароксобан
B02. гемостатические средства
B02A антифибринолитические средства
аминокапроновая кислота
транексамовая кислота англ
апротинин
B02B витамин К и другие гемостатики
B02BA менадиона натрия бисульфат
B02BD факторы свертывания крови
антиингибиторный коагулянтный комплекс октоког альфа
фактор свертывания крови VII
фактор свертывания крови VIII
фактор свертывания крови IX
факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации
эптаког альфа (активированный)
B02ВХ элтрамбопаг
этамзилат
B03. антианемические препараты
B03A препараты железа
железа (III) гидроксид полимальтозат
железа (III) гидроксида сахарозный комплекс
B03B витамин В12 и фолиевая кислота
цианокобаламин
фолиевая кислота
B03X другие антианемические препараты
дарбэпоэтин альфа (англ.)
эпоэтины альфа и бета
B05. кровезаменители и перфузионные растворы
B05A кровь и препараты крови
альбумин человека
гидроксиэтилкрахмал
декстран
желатин
B05B растворы для внутривенного введения
жировые эмульсии для парентерального питания
декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат
калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид
меглюмина натрия сукцинат + калия хлорид + магния хлорид + натрия хлорид
натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)
натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)
маннитол
B05C ирригационные растворы
декстроза
B05D растворы для перитонеального диализа
B05X добавки к растворам для внутривенного введения
калия хлорид
магния сульфат
натрия гидрокарбонат
натрия хлорид

C. Сердечно-сосудистая система[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
C01. препараты для лечения заболеваний сердца
C01A сердечные гликозиды
дигоксин
C01B антиаритмические препараты, классы I и III
C01BA прокаинамид антиаритмический препарат класса IA
C01BB лидокаин антиаритмический препарат класса IB
пропафенон
амиодарон
нитрофенилдиэтиламинопентилбензамид
лаппаконитина гидробромид
C01C кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов
добутамин
допамин
фенилэфрин
адреналин
норадреналин
левосимендан
C01D вазодилататоры для лечения заболеваний сердца
изосорбида динитрат
изосорбида мононитрат
нитроглицерин
C01E другие препараты для лечения заболеваний сердца
алпростадил
ивабрадин
мельдоний
C02. антигипертензивные средства
C02A антиадренергические средства центрального действия
метилдопа
клонидин
моксонидин
C02C антиадренергические средства периферического действия
C02CA урапидил α2-адреноблокатор
C03. диуретики
C03A тиазидные диуретики
гидрохлоротиазид
C03B тиазидоподобные диуретики
индапамид
C03C «петлевые» диуретики
фуросемид
C03D калийсберегающие диуретики
спиронолактон
C04. периферические вазодилататоры
C04A периферические вазодилататоры
пентоксифиллин
C07. бета-адреноблокаторы
C07A бета-адреноблокаторы
пропранолол
соталол
атенолол
бисопролол
метопролол
карведилол
C08. блокаторы кальциевых каналов
C08C селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом
амлодипин
нимодипин
нифедипин
C08D селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце
верапамил
C09. средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему
C09A ингибиторы АПФ
каптоприл
лизиноприл
периндоприл
эналаприл
C09C антагонисты ангиотензина II
лозартан
C09D антагонисты рецепторов ангиотензина II
Валсартан+Сакубитрил
C10. гиполипидемические средства
C10A гиполипидемические средства
аторвастатин
симвастатин
фенофибрат
алирокумаб
эволокумаб

D. Дерматологические препараты[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
D01. противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи
D01A противогрибковые препараты для местного применения
салициловая кислота
D06. антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии
D06C антибиотики в комбинации с противомикробными средствами -->
диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол
D07. глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии
D07A глюкокортикоиды
метилпреднизолона ацепонат
мометазон
D08. антисептики и дезинфицирующие средства
D08A антисептики и дезинфицирующие средства
хлоргексидин
повидон-йод
водорода пероксид
калия перманганат
этанол
D11. другие дерматологические препараты
D11A другие дерматологические препараты
пимекролимус

G. Мочеполовая система и половые гормоны[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
G01. противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии
G01A противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами
натамицин
клотримазол
G02. другие препараты, применяемые в гинекологии
G02A утеротонизирующие препараты
метилэргометрин
динопростон
мизопростол
G02C другие препараты, применяемые в гинекологии
гексопреналин
бромокриптин
G03. половые гормоны и модуляторы функции половых органов
G03A гормональные контрацептивы системного действия
левоноргестрел
G03B андрогены
тестостерон
тестостерон (смесь эфиров)
G03C эстрогены
эстрадиол
G03D гестагены
прогестерон
дидрогестерон
норэтистерон
G03GA гонадотропины
гонадотропин хорионический
фоллитропин альфа
G03GВ синтетические стимуляторы овуляции
кломифен
G04. препараты, применяемые в урологии
G04C препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы
алфузозин
доксазозин
тамсулозин
финастерид

H. Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
H01. гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги
H01A гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
соматропин
H01B гормоны задней доли гипофиза
десмопрессин
окситоцин
H01C гормоны гипоталамуса
ланреотид
октреотид
цетрореликс (англ.)
H02. кортикостероиды системного действия
H02A кортикостероиды системного действия
флудрокортизон
бетаметазон
гидрокортизон
дексаметазон
метилпреднизолон
преднизолон
H03. препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
H03A препараты щитовидной железы
левотироксин натрия
H03B антитиреоидные препараты
тиамазол
H03C препараты йода
калия йодид
H04. гормоны поджелудочной железы
H04A гормоны, расщепляющие гликоген
глюкагон
H05. препараты, регулирующие обмен кальция
H05B антипаратиреоидные средства
кальцитонин
цинакалцет (англ.)

J. Противомикробные препараты системного действия[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
J01. антибактериальные препараты системного действия
J01A тетрациклины
доксициклин
J01B амфениколы
хлорамфеникол
J01C бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины
амоксициллин
ампициллин
бензатин бензилпенициллин (англ.)
бензилпенициллин
феноксиметилпенициллин
оксациллин
амоксициллин + клавулановая кислота
J01D другие бета-лактамные антибактериальные препараты
цефазолин
цефалексин
цефуроксим
цефотаксим
цефтазидим
цефтриаксон
цефоперазон (англ.) + сульбактам (англ.)
цефепим
имипенем (англ.) + циластатин (англ.)
меропенем
J01E сульфаниламиды и триметоприм
ко-тримоксазол
J01F макролиды, линкозамиды и стрептограмины
азитромицин
джозамицин
кларитромицин
клиндамицин
J01G аминогликозиды
стрептомицин
амикацин
гентамицин
канамицин
тобрамицин
J01M антибактериальные препараты, производные хинолона
гатифлоксацин (англ.)
левофлоксацин
ломефлоксацин
моксифлоксацин
офлоксацин
спарфлоксацин
ципрофлоксацин
J01X другие антибактериальные препараты
ванкомицин
телаванцин
даптомицин
линезолид
тедизолид
J02. противогрибковые препараты системного действия
J02A противогрибковые препараты системного действия
амфотерицин B
нистатин
вориконазол
флуконазол
каспофунгин (англ.)
микафунгин
J04. препараты, активные в отношении микобактерий
J04A противотуберкулезные препараты
аминосалициловая кислота
капреомицин
рифабутин
рифампицин
циклосерин
изониазид
протионамид
этионамид
пиразинамид
теризидон
этамбутол
изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин
изониазид + пиразинамид
изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин
изониазид + пиразинамид + рифампицин
изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол
изониазид + этамбутол
ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин
J04В противолепрозные препараты
дапсон
J05. противовирусные препараты системного действия
J05A противовирусные препараты прямого действия
дасубовир
ацикловир
валганцикловир
ганцикловир
рибавирин
атазанавир (англ.)
дарунавир (англ.)
индинавир (англ.)
нарлапревир
лопинавир (англ.) + ритонавир
нелфинавир (англ.)
ритонавир
саквинавир (англ.)
фосампренавир (англ.)
абакавир
диданозин (англ.)
зидовудин
ламивудин
ставудин
телбивудин (англ.)
фосфазид
энтекавир (англ.)
невирапин
эфавиренз (англ.)
осельтамивир
даклатасвир
долутегравир
имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (ингавирин)
кагоцел
арбидол (метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир)
ралтегравир (англ.)
энфувиртид (англ.) + абакавир + ламивудин
абакавир + ламивудин + зидовудин
ламивудин + зидовудин
J06. иммунные сыворотки и иммуноглобулины
J06A иммунные сыворотки
анатоксин дифтерийный
анатоксин дифтерийно-столбнячный
анатоксин столбнячный
антитоксин яда гадюки обыкновенной
сыворотка противоботулиническая
сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая
сыворотка противодифтерийная
сыворотка противостолбнячная
J06B иммуноглобулины
иммуноглобулин человека нормальный
иммуноглобулин антирабический
иммуноглобулин против клещевого энцефалита
иммуноглобулин противостолбнячный человека
иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]
иммуноглобулин человека антистафилококковый
иммуноглобулин антитимоцитарный
J07. вакцины -->
вакцины в соответствии с национальным календарём профилактических прививок

L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
L01. противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие средства
ифосфамид
мелфалан
хлорамбуцил
циклофосфамид
бусульфан
кармустин
ломустин
дакарбазин
темозоломид
L01B антиметаболиты
метотрексат
пеметрексед (англ.)
ралтитрексид (англ.)
меркаптопурин
неларабин
флударабин
гемцитабин
капецитабин
фторурацил
цитарабин
L01C алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества
винбластин
винкристин
винорелбин
этопозид
доцетаксел
кабазитаксел
паклитаксел
L01D противоопухолевые антибиотики и родственные соединения
даунорубицин
доксорубицин
идарубицин
митоксантрон
эпирубицин
блеомицин
митомицин
L01X другие противоопухолевые препараты
карбоплатин
оксалиплатин
цисплатин
прокарбазин
бевацизумаб
брентоксимаб ведотин
ниволумаб
обинитузумаб
панитумумаб
пембролизумаб
пертузумаб
трастузумаб (англ.)
трастузумаб эмтанзин
цетуксимаб
афатиниб
гефитиниб (англ.)
дазатиниб
дафрабениб
иматиниб
кризотиниб
нилотиниб (англ.)
нинтеданиб
пазопаниб
регорафениб
руксолитиниб
сорафениб
сунитиниб
траметиниб
аспарагиназа
афлиберцепт
гидроксикарбамид
бортезомиб
висмодегиб
иринотекан
карфилзомиб
третиноин
фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный)
L02. противоопухолевые гормональные препараты
L02A гормоны и родственные соединения
медроксипрогестерон
гозерелин (англ.)
лейпрорелин (англ.)
трипторелин
L02B антагонисты гормонов и родственные соединения
абиратерона ацетат
тамоксифен
фулвестрант
бикалутамид (англ.)
флутамид (англ.)
энзалутамид
анастрозол
дегареликс
L03. иммуностимуляторы
L03A иммуностимуляторы
филграстим (англ.)
интерферон альфа
интерферон бета
интерферон гамма
пэгинтерферон альфа
пэгинтерферон бета
цепэгинтерферон альфа
азоксимера бромид
вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ
глатирамера ацетат (Копаксон)
глутамил-цистеинил-глицин динатрия (Глутоксим)
меглюмина акридонацетат
тилорон
L04. иммунодепрессанты
L04A иммунодепрессанты
абатацепт (англ.)
алемтузумаб
апремиласт
ведолизумаб
лефлуномид
микофенолата мофетил
микофеноловая кислота (англ.)
натализумаб
терифлуномид
тофицитиниб
финголимод
эверолимус
экулизумаб
голимумаб
инфликсимаб
цертолизумаба пэгол
этанерцепт
базиликсимаб
канакинумаб
секукинумаб
тоцилизумаб
устекинумаб
такролимус
циклоспорин
азатиоприн
леналидомид

M. Костно-мышечная система[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
M01. противовоспалительные и противоревматические препараты
M01A нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты
диклофенак
кеторолак
лорноксикам
декскетопрофен
ибупрофен
кетопрофен
M01C базисные противоревматические препараты
пеницилламин
лефлуномид
M03. миорелаксанты
M03A миорелаксанты периферического действия
суксаметония хлорид и йодид
пипекурония бромид
рокурония бромид
ботулинический токсин типа А—гемагглютинин комплекс
M03B миорелаксанты центрального действия
тизанидин
M04. противоподагрические препараты
M04A противоподагрические препараты
аллопуринол
M05. препараты для лечения заболеваний костей
M05B препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей
алендроновая кислота (англ.)
золедроновая кислота
стронция ранелат (англ.)

N. Нервная система[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
N01. анестетики
N01A препараты для общей анестезии
галотан
севофлуран (англ.)
гексобарбитал
тиопентал натрия
тримеперидин
динитрогена оксид
кетамин
натрия оксибутират
пропофол
N01B местные анестетики
прокаин
бупивакаин
левобупивакаин
ропивакаин (англ.)
N02. анальгетики
N02A опиоиды
морфин
фентанил
пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин (просидол)
трамадол
N02B другие анальгетики и антипиретики
ацетилсалициловая кислота
парацетамол
N03. противоэпилептические препараты
N03A противоэпилептические препараты
бензобарбитал
фенобарбитал
фенитоин
этосуксимид
клоназепам
карбамазепин
окскарбазепин
вальпроевая кислота
леветирацетам
перампанел
прегабалин
топирамат
N04. противопаркинсонические препараты
N04A антихолинергические средства
бипериден (англ.)
тригексифенидил (циклодол)
N04B дофаминергические средства
леводопа + бенсеразид
леводопа + карбидопа (англ.)
амантадин
прамипексол (англ.)
N05. психотропные средства
N05A антипсихотические средства
левомепромазин
хлорпромазин
перфеназин
трифлуоперазин
флуфеназин
перициазин
тиоридазин
галоперидол
дроперидол
сертиндол
зуклопентиксол
флупентиксол
кветиапин
оланзапин
сульпирид
рисперидон
N05B анксиолитики
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
диазепам
лоразепам
оксазепам
гидроксизин
N05C снотворные и седативные средства
мидазолам
нитразепам
зопиклон (англ.)
N06. психоаналептики
N06A антидепрессанты
амитриптилин
имипрамин
кломипрамин
пароксетин
сертралин
флуоксетин
пипофезин
N06B психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты
кофеин
винпоцетин
глицин
метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин «Семакс»
пирацетам
N-карбамоилметил-4-фенил-2-пирролидон «фенотропил»
цитиколин
церебролизин
N06D препараты для лечения деменции
галантамин
ривастигмин
мемантин
N07. другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
N07A препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему
неостигмина метилсульфат
пиридостигмина бромид
холина альфосцерат
N07B препараты, применяемые при зависимостях
налтрексон
N07C препараты для устранения головокружения
бетагистин
N07X другие препараты для лечения заболеваний нервной системы
диметилфумарат
инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота
тетрабензин
этилметилгидроксипиридина сукцинат

P. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
P01. противопротозойные препараты
P01A препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций
метронидазол
P01B противомалярийные препараты
гидроксихлорохин
мефлохин
Р02. противогельминтные препараты
P02B препараты для лечения трематодоза
празиквантел
P02C препараты для лечения нематодоза
мебендазол
пирантел
левамизол
P03. препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты
P03A препараты для уничтожения эктопаразитов
бензилбензоат

R. Дыхательная система[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
R01. назальные препараты
R01A деконгестанты и другие препараты для местного применения
ксилометазолин
R02. препараты для лечения заболеваний горла
R02A препараты для лечения заболеваний горла
йод + калия йодид + глицерол
R03. препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
R03A адренергические средства для ингаляционного введения
сальбутамол
формотерол
R03AK симпатомиметики в комбинации с другими препаратами
будесонид + формотерол
вилантерол + флутиказона флуорат
ипратропия бромид + фенотерол (беродуал)
сальметерол + флутиказон
R03AL адренергические средства в комбинации c антихолинергическими средствами
гликопиррония бромид + индакатерол
олодатерол + тиотропия бромид
R03B другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения
беклометазон (англ.)
будесонид
ипратропия бромид
тиотропия бромид
кромоглициевая кислота
R03D другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей
аминофиллин
зафирлукаст
фенспирид
R05. противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний
R05C отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами
амброксол
ацетилцистеин
дорназа альфа
R06. антигистаминные средства системного действия
R06A антигистаминные средства системного действия
дифенгидрамин
хлоропирамин
цетиризин
лоратадин
R07. другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы
R07A другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы
берактант
порактант альфа (англ.)
сурфактант-БЛ

S. Органы чувств[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
S01. офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты
тетрациклин
S01E противоглаукомные препараты и миотические средства
пилокарпин
ацетазоламид
дорзоламид
тимолол
тафлупрост
бутиламиногидроксипропоксифеноксиметил метилоксадиазол (проксодолол)
S01H местные анестетики
оксибупрокаин (англ.)
S01J диагностические препараты
флуоресцеин натрия
S01К препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии
гипромеллоза (англ.)
S01L средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза
ранибизумаб
S02. препараты для лечения заболеваний уха
S02A противомикробные препараты
рифамицин

V. Прочие препараты[править | править код]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание
V01. аллергены
V01A аллергены
аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)
V03. другие лечебные средства
V03A другие лечебные средства
унитиол
калий-железо гексацианоферрат таблетки по 500 мг
кальция тринатрия пентетат Пентацин
карбоксим
налоксон
натрия тиосульфат
протамина сульфат (англ.)
цинка бисвинилимидазола диацетат
деферазирокс
комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала
кальция фолинат (англ.)
месна (англ.)
V06. лечебное питание
V06D другие продукты лечебного питания
аминокислоты для парентерального питания
аминокислоты и их смеси
кетоаналоги аминокислот таблетки, покрытые плёночной оболочкой
аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты
V07. другие нелечебные средства
V07A другие нелечебные средства
вода для инъекций
V08. контрастные средства
V08A рентгеноконтрастные средства, содержащие йод
натрия амидотризоат (англ.)
йогексол (англ.)
йомепрол
иопромид
V08B рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих
бария сульфат
V08C контрастные средства для магнитно-резонансной томографии
гадодиамид
гадопентетовая кислота (англ.) «Магневист»
V09. диагностические радиофармацевтические средства -->
бромезида 99mTc, реагент для получения
пентатех 99mTc, реагент для получения
пирфотех 99mTc, реагент для получения
технефит 99mTc, реагент для получения
технефор 99mTc, реагент для получения
V10. терапевтические радиофармацевтические средства
V10B радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани
стронция хлорид 89Sr

Примечания[править | править код]

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