Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП; до 2011 года — «ЖНВЛС», Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства [1]) — перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государственного регулирования цен на лекарственные средства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений[2].

Перечень ЖНВЛП содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Федерации в рамках государственных гарантий, в частности, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, специализированную амбулаторную и стационарную помощь, а также включает в себя значительный объём лекарственных средств, реализуемых в коммерческом секторе. Кроме того, перечень ЖНВЛП служит основой для разработки региональных перечней субъектов Российской Федерации и формулярных перечней лекарственных средств медицинских организаций стационарного типа.[источник не указан 404 дня]

Перечень ЖНВЛП сформирован с использованием международной Анатомо-терапевтической и химической классификации лекарственных средств — АТХ (англ. ATC — Anatomical Therapeutic Chemical classification system).

С 2012 года действовал перечень ЖНВЛП, утверждённый Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 2199-р[3].

В 2013 году, согласно Распоряжению № 1378-р от 30.07.2012, перечень остался неизменным. По сравнению с перечнем 2011 года некоторые препараты (например, эргокальциферол, хинидин и др.) были исключены из списка, другие — добавлены.

Общее количество препаратов в перечне увеличилось на 29 позиций (предполагалось расширение на 24 позиции)[4] и содержит 588 (против 559 в перечне 2011 года) наименований лекарственных препаратов.

В перечне 2012 года было 93 препарата (16,4 %), производившихся только отечественными производителями, 207 препаратов (36,5 %) производились только зарубежными производителями, а производство ещё 267 наименований (47,1 %) лекарственных препаратов осуществлялось как российскими, так и иностранными фармацевтическими предприятиями[5].

Цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП увеличились за 2011 год на 2 %[источник не указан 1009 дней].

Осенью 2011 года Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП) добивалась увеличения цен на 6 % (в соответствии с ожидаемой инфляцией), однако ФСТ и МЗСР РФ отказались это делать заранее.

Татьяна Голикова, однако, пообещала, что компаниям будет предоставлена возможность пересчёта цен в 2012 году по существующим тарифным процедурам[6].

С 1 марта 2015 г. применяется Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 год, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 2782-р[7].

С 1 марта 2016 года применяется перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2016 год, утверждённый в конце 2015 года[8]. Распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 г. № 2885-р утвержден перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2017 год (действует с 28.12.2016 г.)[9].

С 1 января 2018 года перечень ЖНВЛП расширен на 60 лекарств и 8 лекарственных форм[10] (Распоряжение Правительства РФ № 2323-р).

Согласно информации Росздравнадзора, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в Российской Федерации уменьшились на 1,8% в 2017 году. В ведомстве отметили, что в последний раз такие медикаменты дешевели в 2013-м – на 0,6%. В минувшем году был зарегистрирован рекордный показатель за 5 лет.[11]

10 декабря 2018 года утверждён новый перечень ЖНВЛП[12]. Перечень на 2019 год дополнен 38 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами. Общее число препаратов в списке выросло с 699 до 735 [13].

A. Пищеварительный тракт и обмен веществ [ править | править код ]

B. Кровь и система кроветворения [ править | править код ]

D. Дерматологические препараты [ править | править код ]

G. Мочеполовая система и половые гормоны [ править | править код ]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами натамицин клотримазол другие препараты, применяемые в гинекологии утеротонизирующие препараты метилэргометрин динопростон мизопростол другие препараты, применяемые в гинекологии гексопреналин бромокриптин половые гормоны и модуляторы функции половых органов гормональные контрацептивы системного действия левоноргестрел андрогены тестостерон тестостерон (смесь эфиров) эстрогены эстрадиол гестагены прогестерон дидрогестерон норэтистерон гонадотропины гонадотропин хорионический фоллитропин альфа синтетические стимуляторы овуляции кломифен препараты, применяемые в урологии препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы алфузозин доксазозин тамсулозин финастерид

H. Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов [ править | править код ]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги гормоны передней доли гипофиза и их аналоги соматропин гормоны задней доли гипофиза десмопрессин окситоцин гормоны гипоталамуса ланреотид октреотид цетрореликс англ. ) кортикостероиды системного действия кортикостероиды системного действия флудрокортизон бетаметазон гидрокортизон дексаметазон метилпреднизолон преднизолон препараты для лечения заболеваний щитовидной железы препараты щитовидной железы левотироксин натрия антитиреоидные препараты тиамазол препараты йода калия йодид гормоны поджелудочной железы гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон препараты, регулирующие обмен кальция антипаратиреоидные средства кальцитонин цинакалцет англ. )

J. Противомикробные препараты системного действия [ править | править код ]

L. Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы [ править | править код ]

N. Нервная система [ править | править код ]

P. Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты [ править | править код ]

Коды АТХ Препарат Фармакологическое действие Примечание противопротозойные препараты препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций метронидазол противомалярийные препараты гидроксихлорохин мефлохин противогельминтные препараты препараты для лечения трематодоза празиквантел препараты для лечения нематодоза мебендазол пирантел левамизол препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и репелленты препараты для уничтожения эктопаразитов бензилбензоат

R. Дыхательная система [ править | править код ]

S. Органы чувств [ править | править код ]